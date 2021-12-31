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Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik
Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik
ABD Başkanı Biden, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Gabriel Boric'i başarısından dolayı tebrik etti. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T05:36+0300
2021-12-31T05:36+0300
dünya
abd
joe biden
şili
kutlama
devlet başkanlığı seçimi
gabriel boric
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Şili'deki devlet başkanlığı seçimlerinin kazanını Gabriel Boric'i telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.Şili'deki seçimlerin serbest ve adil bir ortamda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Biden'ın, Boric'e ABD ile Şili arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek üzere yakın çalışma vaadinde bulunduğu kaydedildi.Şili'de 19 Aralık'ta düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini 35 yaşındaki sol görüşlü aday Gabriel Boric yüzde 55 oyla kazanmıştı.Devlet başkanlığı görevini 11 Mart 2022'de üstlenecek olan Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211220/silinin-en-genc-devlet-baskani-olan-boric-sadece-dort-duvar-arasindan-yonetmeyecegim-1051925279.html
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abd, joe biden, şili, kutlama, devlet başkanlığı seçimi, gabriel boric

Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik

05:36 31.12.2021
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Biden, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Gabriel Boric'i başarısından dolayı tebrik etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Şili'deki devlet başkanlığı seçimlerinin kazanını Gabriel Boric'i telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.
Şili'deki seçimlerin serbest ve adil bir ortamda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Biden'ın, Boric'e ABD ile Şili arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek üzere yakın çalışma vaadinde bulunduğu kaydedildi.
Şili'de 19 Aralık'ta düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini 35 yaşındaki sol görüşlü aday Gabriel Boric yüzde 55 oyla kazanmıştı.
Devlet başkanlığı görevini 11 Mart 2022'de üstlenecek olan Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde etmişti.
Gabriel Boric - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
DÜNYA
Şili'nin en genç devlet başkanı olan Boric: Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim
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