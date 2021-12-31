https://tr.sputniknews.com/20211231/bidendan-silide-devlet-baskani-secilen-borice-tebrik-1052282372.html

Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik

Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik

ABD Başkanı Biden, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Gabriel Boric'i başarısından dolayı tebrik etti. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T05:36+0300

2021-12-31T05:36+0300

2021-12-31T05:36+0300

dünya

abd

joe biden

şili

kutlama

devlet başkanlığı seçimi

gabriel boric

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Şili'deki devlet başkanlığı seçimlerinin kazanını Gabriel Boric'i telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.Şili'deki seçimlerin serbest ve adil bir ortamda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Biden'ın, Boric'e ABD ile Şili arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek üzere yakın çalışma vaadinde bulunduğu kaydedildi.Şili'de 19 Aralık'ta düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini 35 yaşındaki sol görüşlü aday Gabriel Boric yüzde 55 oyla kazanmıştı.Devlet başkanlığı görevini 11 Mart 2022'de üstlenecek olan Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211220/silinin-en-genc-devlet-baskani-olan-boric-sadece-dort-duvar-arasindan-yonetmeyecegim-1051925279.html

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abd, joe biden, şili, kutlama, devlet başkanlığı seçimi, gabriel boric