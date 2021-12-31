https://tr.sputniknews.com/20211231/bir-hafta-once-bosandigi-kadinin-kapisina-gidip-bicagi-boynuna-dayayarak-zorla-gorusmek-istedi-1052279406.html

Bir hafta önce boşandığı kadının kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak zorla görüşmek istedi

Bir hafta önce boşandığı kadının kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak zorla görüşmek istedi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısını giden eski eş, boynuna bıçak dayayarak eski eşiyle görüşmek istedi. Şahıs... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T00:54+0300

2021-12-31T00:54+0300

2021-12-31T00:54+0300

türkiye

diyarbakır

kadına karşı şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052279334_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e00d8e7c19928debf370d5f9fd0fec04.jpg

Olay, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç. 7 yıllık ikinci eşi Merve Ç. ile bir hafta önce şiddetli geçimsizlikle nedeniyle boşandı. Eski çiftin çocuklarının velayeti baba Mehmet Ç’ye verildi. Mehmet Ç. çocuğunu annesinin yanına bıraktı. Mehmet Ç. annesiyle birlikte Üçkuyu TOKİ 1. Etapta oturan eski eşi Merve Ç.’nin evine gitti. Kapıyı açmayan Merve Ç., Mehmet Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışma üzerine eski koca, boynuna bıçak dayayarak görüşüp barışmak istedi. Komşuların haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Mehmet Ç’nin bıçağı bırakması için yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması yürüttü. Yoğun uğraşlar sonucu bıçağı bırakıp ekiplere teslim olan Mehmet Ç. Sağlık ekipleri tarafından boynuna verdiği zarardan dolayı olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Mehmet Ç. tedavisinin ardından karakola götürülürken, eski eşi Merve Ç’de şikayetçi olmak üzere ekipler tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, kadına karşı şiddet