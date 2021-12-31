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https://tr.sputniknews.com/20211231/bir-hafta-once-bosandigi-kadinin-kapisina-gidip-bicagi-boynuna-dayayarak-zorla-gorusmek-istedi-1052279406.html
Bir hafta önce boşandığı kadının kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak zorla görüşmek istedi
Bir hafta önce boşandığı kadının kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak zorla görüşmek istedi
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısını giden eski eş, boynuna bıçak dayayarak eski eşiyle görüşmek istedi. Şahıs... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T00:54+0300
2021-12-31T00:54+0300
türkiye
diyarbakır
kadına karşı şiddet
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Olay, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç. 7 yıllık ikinci eşi Merve Ç. ile bir hafta önce şiddetli geçimsizlikle nedeniyle boşandı. Eski çiftin çocuklarının velayeti baba Mehmet Ç’ye verildi. Mehmet Ç. çocuğunu annesinin yanına bıraktı. Mehmet Ç. annesiyle birlikte Üçkuyu TOKİ 1. Etapta oturan eski eşi Merve Ç.’nin evine gitti. Kapıyı açmayan Merve Ç., Mehmet Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışma üzerine eski koca, boynuna bıçak dayayarak görüşüp barışmak istedi. Komşuların haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Mehmet Ç’nin bıçağı bırakması için yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması yürüttü. Yoğun uğraşlar sonucu bıçağı bırakıp ekiplere teslim olan Mehmet Ç. Sağlık ekipleri tarafından boynuna verdiği zarardan dolayı olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Mehmet Ç. tedavisinin ardından karakola götürülürken, eski eşi Merve Ç’de şikayetçi olmak üzere ekipler tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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diyarbakır, kadına karşı şiddet

Bir hafta önce boşandığı kadının kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak zorla görüşmek istedi

00:54 31.12.2021
© İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ-AW505197diyarbakır
diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ-AW505197
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısını giden eski eş, boynuna bıçak dayayarak eski eşiyle görüşmek istedi. Şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu gözaltına alındı.
Olay, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç. 7 yıllık ikinci eşi Merve Ç. ile bir hafta önce şiddetli geçimsizlikle nedeniyle boşandı. Eski çiftin çocuklarının velayeti baba Mehmet Ç’ye verildi. Mehmet Ç. çocuğunu annesinin yanına bıraktı. Mehmet Ç. annesiyle birlikte Üçkuyu TOKİ 1. Etapta oturan eski eşi Merve Ç.’nin evine gitti. Kapıyı açmayan Merve Ç., Mehmet Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışma üzerine eski koca, boynuna bıçak dayayarak görüşüp barışmak istedi. Komşuların haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Mehmet Ç’nin bıçağı bırakması için yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması yürüttü. Yoğun uğraşlar sonucu bıçağı bırakıp ekiplere teslim olan Mehmet Ç. Sağlık ekipleri tarafından boynuna verdiği zarardan dolayı olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Mehmet Ç. tedavisinin ardından karakola götürülürken, eski eşi Merve Ç’de şikayetçi olmak üzere ekipler tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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