https://tr.sputniknews.com/20211231/blutvden-yilbasina-ozel-kampanya-2-gun-boyunca-ucretsiz-olacak-1052299961.html

BluTV'den yılbaşına özel kampanya: 2 gün boyunca ücretsiz olacak

BluTV'den yılbaşına özel kampanya: 2 gün boyunca ücretsiz olacak

Yerli video akış platformu olan BluTV, yeni yıl sebebiyle 2 gün ücretsiz olacak. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:45+0300

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yaşam

yılbaşı

ücretsiz

izleme

yeni yıl

blutv

abonelik

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BluTV'den yapılan duyuruya göre, yerli video akış platformu, yeni yıl kutlaması sebebiyle 1 Ocak 2022 23:59'a kadar ücretsiz olacak. Bu süre içerisinde istenilen yapımlar BluTV'den para ödemesi yapılmadan izlenebilecek.BluTV'nin ise özellikle yerli yapımlar konusunda geniş bir kütüphaneye sahip. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk yerli bilim kurgu aksiyon dizisi BÖRÜ 2039 da şu sıralar platformun en popüler yapımlarından birisi. Dizinin şu an için yalnızca ilk bölümü bulunuyor, ikinci bölüm önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

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yılbaşı, ücretsiz, izleme, yeni yıl, blutv, abonelik, abone