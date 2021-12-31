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https://tr.sputniknews.com/20211231/brezilyadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-25e-yukseldi-1052281713.html
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, selden etkilenenlerin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T03:26+0300
2021-12-31T03:26+0300
dünya
brezilya
yaralı
ölü
sel felaketi
bahia
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Brezilya'da Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 25'e, yaralananların sayısının da 517'ye çıktığı duyurudu.Açıklamada, seller nedeniyle 37 bin 35 kişinin evini kaybettiği, 54 bin 771 kişinin tahliye edildiği ve sellerden etkilenenlerin sayısının 643 bin 68'e yükseldiği belirtildi.Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 163 kentin etkilendiği ve acil durum ilan edilen kent sayısının 151'e çıktığı açıklandı.Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gerek olmadığını açıklamasına rağmen, Arjantin'in teklif ettiği yardımı kabul edeceğini açıkladı.Costa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, federal hükümetin negatif tavrına değinerek, "Bütün dünya ülkelerine sesleniyorum, bu durumda Bahia her türlü yardımı Brezilya diplomasisinden geçmek zorunda kalmadan kabul edecektir" ifadelerini kullandı.Bahia'da yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Costa, şunları kaydetti: "Yıkılan şehirleri ve evleri yeniden inşa etmek için yorulmaksızın gayretle çalışıyoruz, daha fazla çabayla bu süreç hızlanır, bu nedenle şu anda yardıma çok açığız."Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211227/brezilyadaki-sel-felaketinde-onlarca-kent-sular-altinda-kaldi-1052144563.html
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brezilya, yaralı, ölü, sel felaketi, bahia

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

03:26 31.12.2021
© REUTERS / Amanda PerobelliBrezilya - sel felaketi
Brezilya - sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Amanda Perobelli
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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, selden etkilenenlerin sayısı 640 bine yükseldi.
Brezilya'da Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 25'e, yaralananların sayısının da 517'ye çıktığı duyurudu.
Açıklamada, seller nedeniyle 37 bin 35 kişinin evini kaybettiği, 54 bin 771 kişinin tahliye edildiği ve sellerden etkilenenlerin sayısının 643 bin 68'e yükseldiği belirtildi.
Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 163 kentin etkilendiği ve acil durum ilan edilen kent sayısının 151'e çıktığı açıklandı.
Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gerek olmadığını açıklamasına rağmen, Arjantin'in teklif ettiği yardımı kabul edeceğini açıkladı.
Costa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, federal hükümetin negatif tavrına değinerek, "Bütün dünya ülkelerine sesleniyorum, bu durumda Bahia her türlü yardımı Brezilya diplomasisinden geçmek zorunda kalmadan kabul edecektir" ifadelerini kullandı.
Bahia'da yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Costa, şunları kaydetti: "Yıkılan şehirleri ve evleri yeniden inşa etmek için yorulmaksızın gayretle çalışıyoruz, daha fazla çabayla bu süreç hızlanır, bu nedenle şu anda yardıma çok açığız."
Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.
Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.
Brezilya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
DÜNYA
Brezilya'daki sel felaketinde onlarca kent sular altında kaldı
27 Aralık, 05:17
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