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Bulgar turistler sahte dolarla Edirne'de alışveriş yaptı, esnaf isyan etti: Mağduruz
Bulgar turistler sahte dolarla Edirne'de alışveriş yaptı, esnaf isyan etti: Mağduruz
Edirne’deki Ulus Pazarı'nda bir esnaf, geçen hafta Bulgar müşterisi tarafından sahte dolarla dolandırıldı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T19:34+0300
2021-12-31T19:40+0300
türkiye
bulgaristan
edirne
turist
bulgar
sahte para
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Alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen Bulgar turistler, hem alışveriş yaptı, hem sahte dolar verdi, hem de para üstü almayı ihmal etmedi. Bulgar müşterinin yaptığı alışverişle yüzünün güldüğünü düşünen pazar esnafı Laçin Ceylan, bozdurmak için gittiği döviz bürosunda paranın sahte olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.Perşembe geceden gelerek hazırlıklarını yapan Ceylan, alışverişe gelen 2 Bulgaristan vatandaşının sahte dolar vurgununu anlayamadı. Yılın son pazarında bir umutla zararını karşılamak için tezgâh açan Ceylan, müşteri azlığından dolayı neredeyse hiç satış yapamadan geri döneceklerini söyledi.'Cidden mağduruz, dövizci 'aldığınız yere geri verin' dedi'Esnaf Laçin Ceylan, yaptığı açıklamada, “Cidden mağduruz. Geçtiğimiz hafta tezgâhıma gelen biri kadın, biri erkek iki Bulgaristan vatandaşı benden 5 tane mont, 2 tane yelek ve 3 tane ikili takım aldı. Karşılığında da 500 dolar ödeme yaptı. 300 dolar sahte çıktı. Şu anda da hiç iş yok. Mağdur durumdayız. Müşterinin elinde desteyle parası vardı. Meğer hepsi sahteymiş. Oyaladılar ,karı koca zannettim. Soğuktu, erken saatte geldiler. Sahte olduğunu anlayamadım. Elim üşümüştü. Hiç hissetmedim. Dövizciye gittim, aldığınız yere verin dediler. Döviz bürosu sahte olduğunu anladı. Ellerim donmuştu. Doların sahte olduğunu anlamadım” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211224/edirneye-alisverise-gelen-bulgarlar-bu-sefer-mutsuz-2-3-gun-once-daha-iyiydi-soka-ugradik-1052083206.html
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bulgaristan, edirne, turist, bulgar, sahte para

Bulgar turistler sahte dolarla Edirne'de alışveriş yaptı, esnaf isyan etti: Mağduruz

19:34 31.12.2021 (güncellendi: 19:40 31.12.2021)
© İHAEdirne’deki Ulus Pazarı'nda bir esnaf, geçen hafta Bulgar müşterisi tarafından sahte dolarla dolandırılarak hayatının şokunu yaşadı.
Edirne’deki Ulus Pazarı'nda bir esnaf, geçen hafta Bulgar müşterisi tarafından sahte dolarla dolandırılarak hayatının şokunu yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA
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Edirne’deki Ulus Pazarı'nda bir esnaf, geçen hafta Bulgar müşterisi tarafından sahte dolarla dolandırıldı.
Alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen Bulgar turistler, hem alışveriş yaptı, hem sahte dolar verdi, hem de para üstü almayı ihmal etmedi. Bulgar müşterinin yaptığı alışverişle yüzünün güldüğünü düşünen pazar esnafı Laçin Ceylan, bozdurmak için gittiği döviz bürosunda paranın sahte olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.
Perşembe geceden gelerek hazırlıklarını yapan Ceylan, alışverişe gelen 2 Bulgaristan vatandaşının sahte dolar vurgununu anlayamadı. Yılın son pazarında bir umutla zararını karşılamak için tezgâh açan Ceylan, müşteri azlığından dolayı neredeyse hiç satış yapamadan geri döneceklerini söyledi.

'Cidden mağduruz, dövizci 'aldığınız yere geri verin' dedi'

Esnaf Laçin Ceylan, yaptığı açıklamada, “Cidden mağduruz. Geçtiğimiz hafta tezgâhıma gelen biri kadın, biri erkek iki Bulgaristan vatandaşı benden 5 tane mont, 2 tane yelek ve 3 tane ikili takım aldı. Karşılığında da 500 dolar ödeme yaptı. 300 dolar sahte çıktı. Şu anda da hiç iş yok. Mağdur durumdayız. Müşterinin elinde desteyle parası vardı. Meğer hepsi sahteymiş. Oyaladılar ,karı koca zannettim. Soğuktu, erken saatte geldiler. Sahte olduğunu anlayamadım. Elim üşümüştü. Hiç hissetmedim. Dövizciye gittim, aldığınız yere verin dediler. Döviz bürosu sahte olduğunu anladı. Ellerim donmuştu. Doların sahte olduğunu anlamadım” ifadelerini kullandı.
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar bu sefer mutsuz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
EKONOMİ
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar bu sefer mutsuz: 2-3 gün önce daha iyiydi, şoka uğradık
24 Aralık, 15:04
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