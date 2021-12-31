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CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü
© Fotoğraf : Twitter/Recep TaşelCHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü
© Fotoğraf : Twitter/Recep Taşel
CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak asılan pankart polis tarafından söküldü. İl başkanı Recep Taşel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış, bu durumu halkımız bilsin istemiyor. Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz! Pankartımız kayıp" dedi.
CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak asılan “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart dün gece ortadan kayboldu. CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, pankartın Eskişehir Valiliği’nin kararıyla polis tarafından söküldüğünü açıkladı.
ANKA'dan Özge Zaim'in haberine göre, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak’taki binasının 3'üncü katına, hükümetin kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak dün bir pankart asıldı. Ekmek görselinin yer aldığı ve üzerinde “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart, gece saatlerinde binadan söküldü.
'Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor'
CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, sosyal medya hesabında, binanın afişli ve afişsiz fotoğraflarını paylaşarak, “Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor. Neden mi? Zengininin serveti küçülmesin diye, vergilerimizle faizini fonluyoruz. Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış, bu durumu halkımız bilsin istemiyor. Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz! Pankartımız kayıp" dedi.
Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor!— Recep Taşel (@RecepTasel) December 31, 2021
Neden mi?
Zengininin serveti küçülmesin diye, vergilerimizle faizini fonluyoruz…
Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış,
bu durumu halkımız bilsin istemiyor.
Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz!
Pankartımız kayıp! https://t.co/xWc8Fwfjqu pic.twitter.com/tvLoQ7wktQ