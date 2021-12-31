Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211231/chp-binasindaki-pankart-valilik-karariyla-sokuldu-1052297394.html
CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü
CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü
CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak asılan pankart polis tarafından söküldü. İl başkanı Recep Taşel sosyal... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T15:45+0300
2021-12-31T15:45+0300
türkiye
chp
eskişehir
polis
ekmek
bina
faiz
pankart
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052297336_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_0cd7fa82970dec792693d9e5bd8f02e9.jpg
CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak asılan “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart dün gece ortadan kayboldu. CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, pankartın Eskişehir Valiliği’nin kararıyla polis tarafından söküldüğünü açıkladı.ANKA'dan Özge Zaim'in haberine göre, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak’taki binasının 3'üncü katına, hükümetin kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak dün bir pankart asıldı. Ekmek görselinin yer aldığı ve üzerinde “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart, gece saatlerinde binadan söküldü.'Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor'CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, sosyal medya hesabında, binanın afişli ve afişsiz fotoğraflarını paylaşarak, “Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor. Neden mi? Zengininin serveti küçülmesin diye, vergilerimizle faizini fonluyoruz. Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış, bu durumu halkımız bilsin istemiyor. Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz! Pankartımız kayıp" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211230/chp-istanbul-il-baskanligi-faizci-kazanacak-millet-odeyecek-1052271123.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052297336_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_1c1a85b74658d6183cea07f2bfc15a43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, eskişehir, polis, ekmek, bina, faiz, pankart

CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü

15:45 31.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/Recep TaşelCHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü
CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/Recep Taşel
Abone ol
CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak asılan pankart polis tarafından söküldü. İl başkanı Recep Taşel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış, bu durumu halkımız bilsin istemiyor. Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz! Pankartımız kayıp" dedi.
CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak asılan “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart dün gece ortadan kayboldu. CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, pankartın Eskişehir Valiliği’nin kararıyla polis tarafından söküldüğünü açıkladı.
ANKA'dan Özge Zaim'in haberine göre, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak’taki binasının 3'üncü katına, hükümetin kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak dün bir pankart asıldı. Ekmek görselinin yer aldığı ve üzerinde “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart, gece saatlerinde binadan söküldü.
Simide vergi faizciye dolar garantili faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Başkanlığı: Faizci kazanacak, millet ödeyecek
Dün, 20:44

'Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor'

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, sosyal medya hesabında, binanın afişli ve afişsiz fotoğraflarını paylaşarak, “Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor. Neden mi? Zengininin serveti küçülmesin diye, vergilerimizle faizini fonluyoruz. Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış, bu durumu halkımız bilsin istemiyor. Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz! Pankartımız kayıp" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:26Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisi 2021 yılını önemli gelişmelerle geride bıraktı
16:21Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
16:192021’de Türk dış politikasında Batı’dan ‘kriz’, Doğu’dan ‘normalleşme’ rüzgârları esti
16:18Cinsel istismar davasının avukatları, Prens Andrew'un terleyemediğini kanıtlamasını istedi
16:15Tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı
16:15AK Partili Akbaşoğlu: CHP, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında
16:10TBMM'de 2021 böyle geçti
15:53Redhack davasında karar açıklandı: 5 gazeteciye ceza, 1 gazeteciye beraat
15:48Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım
15:48‘Fani Dünya Apartmanı’ 9 yıldır DEDAŞ’tan elektrik alamıyor
15:45CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü
15:32Erdoğan: Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal
15:30Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
15:21Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vakalar 10 günde 5 kat arttı
15:09Taliban'dan vitrin mankenlerinin kafasını koparma talimatı
15:07Hastanede unutulanlar sergilendi: Elektrikli süpürge, plaka ve leğen kaybolan eşyalar arasında
14:51İzinsiz İHA uçuranlara 15 bin, uçağa lazer tutanlara 25 bin lira ceza
14:48Kadıköy’de sokak hayvanları için denize daldı
14:46Rusya’da 22 Eylül’den beri günlük vaka sayısı ilk kez 21 binin altında
14:45Pitbull burnunu koparmıştı: 'Köpek değil sahibi suçlu'