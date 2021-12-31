https://tr.sputniknews.com/20211231/chp-binasindaki-pankart-valilik-karariyla-sokuldu-1052297394.html

CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü

CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak asılan pankart polis tarafından söküldü. İl başkanı Recep Taşel sosyal... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T15:45+0300

2021-12-31T15:45+0300

2021-12-31T15:45+0300

türkiye

chp

eskişehir

polis

ekmek

bina

faiz

pankart

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CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak asılan “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart dün gece ortadan kayboldu. CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, pankartın Eskişehir Valiliği’nin kararıyla polis tarafından söküldüğünü açıkladı.ANKA'dan Özge Zaim'in haberine göre, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak’taki binasının 3'üncü katına, hükümetin kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak dün bir pankart asıldı. Ekmek görselinin yer aldığı ve üzerinde “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart, gece saatlerinde binadan söküldü.'Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor'CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, sosyal medya hesabında, binanın afişli ve afişsiz fotoğraflarını paylaşarak, “Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor. Neden mi? Zengininin serveti küçülmesin diye, vergilerimizle faizini fonluyoruz. Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış, bu durumu halkımız bilsin istemiyor. Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz! Pankartımız kayıp" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211230/chp-istanbul-il-baskanligi-faizci-kazanacak-millet-odeyecek-1052271123.html

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chp, eskişehir, polis, ekmek, bina, faiz, pankart