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https://tr.sputniknews.com/20211231/cinsel-istismar-davasinin-avukatlari-prens-andrewun-terleyemedigini-kanitlamasini-istedi-1052298858.html
Cinsel istismar davasının avukatları, Prens Andrew'un terleyemediğini kanıtlamasını istedi
Cinsel istismar davasının avukatları, Prens Andrew'un terleyemediğini kanıtlamasını istedi
ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan Jeffrey... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:18+0300
2021-12-31T16:18+0300
dünya
jeffrey epstein
prens andrew
ghislaine maxwell
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New York'ta rıza yaşının 17 olduğu, davacının 20 yıldır ABD'de ikamet etmediği gibi gerekçelerle davanın düşmesini sağlamaya çalışan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'a karşı hamlelerde bulunan Virginia Giuffre'nin avukatları, kraliçenin oğlundan terleyemediği iddiasını kanıtlamasını istedi. The Daily Mail gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre prensin terleyememe (anhidroz) ve aşırı terleme (hiperhidroz) denilen tıbbi durum iddiasıyla ilgili belgeleri teslim etmesini talep eden Giuffre'nin avukatları, yanısıra şu taleplerde bulundu: Prens Andrew'a yöneltilen herhangi bir cinsel istismar veya evlilik dışı cinsel ilişki iddiasıyla ilgili belgelerin teslimi, Prens Andrew'un aldığı masaj hizmetleriyle ilgili hizmeti veren kişiler hakkındakiler dahil belgelerin teslimi, Prens Andrew, ABD'li milyarder finansçı Jeffrey Epstein, onun hayat arkadaşı, seks suçları ortağı Ghislaine Maxwell ve onların avukatları arasında sözkonusu üçlüye yöneltilen cinsel istismar suçlamaları arasındaki iletişime dair belgelerin teslimi, Giuffre'nin prensle sekse zorlandığı yıl olduğunu söylediği 2001'deki kraliyet toplantıları ve programlarına dair belgelerin teslimi...Avukatlar özellikle, Prens Andrew'un Jeffrey Epstein'ın ABD'deki malikanelerine ve sahibi olduğu adaya yaptığı seyahatler ve bir PizzaExpress restoranını ziyaretiyle ilgili belgeleri görmek istediklerini belirtti. Prens Andrew'un avukatları, 'taciz edici, baskıcı ve aşırı geniş' diye niteledikleri talepleri reddetti. Avukatlar, bunların 'ilgili olmayan, önemsiz ve kabul edilebilir delillerin ortaya çıkmasına neden olmayacak gizli ve özel bilgi ve belgeler' olduğunu savundu. Üç çocuk annesi Giuffre, 17 yaşındayken Epstein ve Maxwell tarafından Londra'ya götürüldüğünü, bir gece kulübünde prensle tanıştırıldığını, ardından dördünün birlikte Maxwell'in malikanesine gittiğini, burada prensle yatmak zorunda bırakıldığını, ayrıca prensle rızası olmadan iki kez daha yattığını söylüyor. Epstein ile Maxwell'in istismar ettiği kızların başında gelen Giuffre'nin uzun yıllardır dile getirdiği iddialar, ancak 2019'da Epstein'ın tutuklanmasıyla gündem oldu. Yakın arkadaşı Epstein'ın tutuklanması üzerine BBC'ye röportaj veren Prens Andrew, hakkındaki suçlamaları kesin dille reddetmiş, Londra'da cinsel ilişkinin gerçekleştiği iddia edilen gün kızlarından biriyle bir PizzaExpress restoranına gittiğini, Giuffre'nin gece kulübünde dans ederlerken kendisinin 'çok terlediğini' söylemesine karşın 1982'de Arjantin'le tutuşulan Falkland Savaşı'na pilot olarak katılmasından beri tuhaf bir tıbbi durum nedeniyle terleyemediğini anlattı.Andrew "O zamanlar terleyemiyordum, çünkü Falkland Savaşı'nda vurulmamdan beri aşırı dozda adrenalin diye tanımlanabilecek bir durumdan mustariptim ve terlemem neredeyse imkansızdı" dedi. Ancak bu iddiayı dile getirmesinin ardından Britanya'da pek çok medya kuruluşu prensin şakır şakır terlediğini gösteren fotoğraflar yayımladı.Andrew, Giuffre ile hiç tanışmadığını da iddia etti. Ancak arkalarında Maxwell dururken kızla yan yana durduğunu gösteren en az bir fotoğraf var. Prens fotoğraf üzerinde oynanmış olabileceğini de iddia etti. Gelgelelim iki kişi, onu -bir gece kulübünde ve Epstein'ın nüfuzlu dostlarına cinsel istismar için kız ve kadın 'servis ettiği' bilinen özel adasında- Giuffre ile birlikte gördüğünü söyledi. Medyada çıkan haberlere göre New York'taki bir federal mahkeme yargıcı, Giuffre'nin Andrew aleyhine açtığı davanın reddedilip reddedilemeyeceğine gelecek hafta karar verecek. Yargıç yeşil ışık yakarsa, davanın 2022'nin sonlarında başlaması bekleniyor.
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jeffrey epstein, prens andrew, ghislaine maxwell

Cinsel istismar davasının avukatları, Prens Andrew'un terleyemediğini kanıtlamasını istedi

16:18 31.12.2021
© AP Photo / Liam McBurneyPrens Andrew, 2001 yılında sevgilisi ve cinsel istismara uğradığını açıklayan Virginia Giuffre ile aynı karede olduğu fotoğrafın gerçek olduğunu yalanlamıştı.
Prens Andrew, 2001 yılında sevgilisi ve cinsel istismara uğradığını açıklayan Virginia Giuffre ile aynı karede olduğu fotoğrafın gerçek olduğunu yalanlamıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Liam McBurney
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ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'la ilgili skandalın aktörlerinden Prens Andrew, Epstein'ın kurbanlarından Virginia Roberts Giuffre'nin hakkında açtığı reşit olmadığı dönemde cinsel istismar davasıyla zor günler geçiriyor.
New York'ta rıza yaşının 17 olduğu, davacının 20 yıldır ABD'de ikamet etmediği gibi gerekçelerle davanın düşmesini sağlamaya çalışan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'a karşı hamlelerde bulunan Virginia Giuffre'nin avukatları, kraliçenin oğlundan terleyemediği iddiasını kanıtlamasını istedi.
The Daily Mail gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre prensin terleyememe (anhidroz) ve aşırı terleme (hiperhidroz) denilen tıbbi durum iddiasıyla ilgili belgeleri teslim etmesini talep eden Giuffre'nin avukatları, yanısıra şu taleplerde bulundu:
Prens Andrew'a yöneltilen herhangi bir cinsel istismar veya evlilik dışı cinsel ilişki iddiasıyla ilgili belgelerin teslimi, Prens Andrew'un aldığı masaj hizmetleriyle ilgili hizmeti veren kişiler hakkındakiler dahil belgelerin teslimi, Prens Andrew, ABD'li milyarder finansçı Jeffrey Epstein, onun hayat arkadaşı, seks suçları ortağı Ghislaine Maxwell ve onların avukatları arasında sözkonusu üçlüye yöneltilen cinsel istismar suçlamaları arasındaki iletişime dair belgelerin teslimi, Giuffre'nin prensle sekse zorlandığı yıl olduğunu söylediği 2001'deki kraliyet toplantıları ve programlarına dair belgelerin teslimi...
Avukatlar özellikle, Prens Andrew'un Jeffrey Epstein'ın ABD'deki malikanelerine ve sahibi olduğu adaya yaptığı seyahatler ve bir PizzaExpress restoranını ziyaretiyle ilgili belgeleri görmek istediklerini belirtti.
Prens Andrew'un avukatları, 'taciz edici, baskıcı ve aşırı geniş' diye niteledikleri talepleri reddetti. Avukatlar, bunların 'ilgili olmayan, önemsiz ve kabul edilebilir delillerin ortaya çıkmasına neden olmayacak gizli ve özel bilgi ve belgeler' olduğunu savundu.
Üç çocuk annesi Giuffre, 17 yaşındayken Epstein ve Maxwell tarafından Londra'ya götürüldüğünü, bir gece kulübünde prensle tanıştırıldığını, ardından dördünün birlikte Maxwell'in malikanesine gittiğini, burada prensle yatmak zorunda bırakıldığını, ayrıca prensle rızası olmadan iki kez daha yattığını söylüyor.
Epstein ile Maxwell'in istismar ettiği kızların başında gelen Giuffre'nin uzun yıllardır dile getirdiği iddialar, ancak 2019'da Epstein'ın tutuklanmasıyla gündem oldu.
Yakın arkadaşı Epstein'ın tutuklanması üzerine BBC'ye röportaj veren Prens Andrew, hakkındaki suçlamaları kesin dille reddetmiş, Londra'da cinsel ilişkinin gerçekleştiği iddia edilen gün kızlarından biriyle bir PizzaExpress restoranına gittiğini, Giuffre'nin gece kulübünde dans ederlerken kendisinin 'çok terlediğini' söylemesine karşın 1982'de Arjantin'le tutuşulan Falkland Savaşı'na pilot olarak katılmasından beri tuhaf bir tıbbi durum nedeniyle terleyemediğini anlattı.
Andrew "O zamanlar terleyemiyordum, çünkü Falkland Savaşı'nda vurulmamdan beri aşırı dozda adrenalin diye tanımlanabilecek bir durumdan mustariptim ve terlemem neredeyse imkansızdı" dedi. Ancak bu iddiayı dile getirmesinin ardından Britanya'da pek çok medya kuruluşu prensin şakır şakır terlediğini gösteren fotoğraflar yayımladı.
Andrew, Giuffre ile hiç tanışmadığını da iddia etti. Ancak arkalarında Maxwell dururken kızla yan yana durduğunu gösteren en az bir fotoğraf var. Prens fotoğraf üzerinde oynanmış olabileceğini de iddia etti. Gelgelelim iki kişi, onu -bir gece kulübünde ve Epstein'ın nüfuzlu dostlarına cinsel istismar için kız ve kadın 'servis ettiği' bilinen özel adasında- Giuffre ile birlikte gördüğünü söyledi.
Medyada çıkan haberlere göre New York'taki bir federal mahkeme yargıcı, Giuffre'nin Andrew aleyhine açtığı davanın reddedilip reddedilemeyeceğine gelecek hafta karar verecek. Yargıç yeşil ışık yakarsa, davanın 2022'nin sonlarında başlaması bekleniyor.
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