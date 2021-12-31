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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askerlerine 33 bin fit yükseklikte yeni yıl kutlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askerlerine 33 bin fit yükseklikte yeni yıl kutlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T18:14+0300
2021-12-31T18:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hulusi akar
cumhurbaşkanı
türk askeri
yeni yıl
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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.Akar, Doğu Akdeniz semalarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerlerinin yeni yılını kutladı.
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recep tayyip erdoğan, hulusi akar, cumhurbaşkanı, türk askeri, yeni yıl

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askerlerine 33 bin fit yükseklikte yeni yıl kutlaması

18:14 31.12.2021
© AA / Arif AkdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA / Arif Akdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.
Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Akar, Doğu Akdeniz semalarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerlerinin yeni yılını kutladı.
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