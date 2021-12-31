Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık

Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı saldırılar oldu ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı aldığımız tedbirle ortadan kaldırdık.

Dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandası ile kendi aklı ile yeni sinsilikler peşinde koşanlar olsa da, bu güven iklimini kökleştirmekte kararlıyız.