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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
dolar
asgari ücret
döviz
yeni yıl
ekonomi
dolar/tl
mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayımladı.Erdoğan'ın mesajında öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, dolar, asgari ücret, döviz, yeni yıl, ekonomi, dolar/tl, mesaj, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık

10:02 31.12.2021 (güncellendi: 10:15 31.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı saldırılar oldu ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı aldığımız tedbirle ortadan kaldırdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayımladı.
Erdoğan'ın mesajında öne çıkanlar şöyle:
2021'i koronavirüs salgını gölgesinde geçirdik.
Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı saldırılar oldu ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı aldığımız tedbirle ortadan kaldırdık.
Hedefimiz istikrar ve güveni kalıcı kılmak.
Dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandası ile kendi aklı ile yeni sinsilikler peşinde koşanlar olsa da, bu güven iklimini kökleştirmekte kararlıyız.
Asgari ücretteki tarihi artışla çalışanların ve üreticilerin yanında olduğumuzu gösterdik.
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