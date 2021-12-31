Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı saldırılar oldu ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı aldığımız tedbirle ortadan kaldırdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayımladı.
Erdoğan'ın mesajında öne çıkanlar şöyle:
2021'i koronavirüs salgını gölgesinde geçirdik.
Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı saldırılar oldu ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı aldığımız tedbirle ortadan kaldırdık.
Hedefimiz istikrar ve güveni kalıcı kılmak.
Dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandası ile kendi aklı ile yeni sinsilikler peşinde koşanlar olsa da, bu güven iklimini kökleştirmekte kararlıyız.
Asgari ücretteki tarihi artışla çalışanların ve üreticilerin yanında olduğumuzu gösterdik.