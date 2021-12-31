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Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım
15:48 31.12.2021 (güncellendi: 15:54 31.12.2021)
© DHAAltaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz
© DHA
Denizlispor Başkanı Uz, “Transfer yasağını kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bizim yönetim olarak transfer tahtasını bu şartlarda açmamız imkansız. Ama 'Ben açarım' diyen varsa gelsin, 100 milyon TL’yi bankaya yatırsın ve hemen görevi bırakalım” dedi.
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında noktalayan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Yılın son gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Uz, kulübün mali tablosunu açıkladı.
Denizlispor'un toplam 153 milyon TL borcu olduğunu, kendi dönemlerinde ise 6 milyon TL borç yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Transfer yasağını kaldırabilmek için 100 milyon TL'ye ihtiyacımız var, bunu da yönetimin karşılaması mümkün değil. Bu 100 milyon TL'yi getirecek varsa görevi bugün bırakmaya hazırım" dedi.
‘Bilinmezliğe doğru hızla yol alan Denizlispor’da hiçbir menfaat beklemeden göreve talip olduk’
Başkan Uz, kulübün kayyuma kalmaması için göreve geldiklerini belirterek şunları söyledi:
"4 ay önce kulübe sahip çıktığımız için bize teşekkür edenlerin bir kısmının bugün her şeyi unutarak bize tepki göstermelerini anlamakta zorlanıyoruz. Yine hatırlatmak isterim ki 4 ay önce bu kulüpte sadece 2 profesyonel futbolcu vardı. Transfer tahtası kapalıydı. Teknik heyeti ve yönetimi yoktu. Üst üste yapılan olağanüstü genel kurullarla bir bilinmezliğe doğru hızla yol alınıyordu. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hiçbir maddi ve manevi menfaat beklemeden göreve talip olduk. Transferi açtık, takımımızı kurduk ve tüm rakiplerimizden 3-4 hafta dezavantajlı şekilde lige başladık. Şu anda futbolcuların tüm prim alacaklarını ödedik."
‘Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır’
Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, alınan sonuçlar sebebiyle tenkit ve eleştirilere her zaman saygı gösterdiklerini ifade eden Uz, şöyle devam etti:
"Olumlu eleştirileri hep yol gösterici olarak gördük. Eleştirilmekten hiç korkmadık. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf bir yönetim sergiledik. Son dönemlerde şahsım ve yönetim kuruluma karşı dayanılması zor eleştiriler yöneltilmeye başlandığını üzülerek görüyorum. Hak etmediğimiz bu eleştirileri belli bir düzeye kadar sineye çekebiliriz, çektik de. Özellikle sahte sosyal medya hesaplarından yapılan eleştiriler maksadını aşmaya başlamıştır. Yapılan asılsız yorum ve haberler ile ilgili de harekete geçtiğimizin bilinmesini istiyoruz. Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır. Bu sadece kulübümüze zarar vermektedir."
‘Transfer yasağını kaldırmak imkansız’
Kulübün 153 milyon TL borcu olduğunu ve transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Uz, şunları kaydetti:
"Bizim yönetim olarak transfer tahtasını bu şartlarda açmamız imkansız. Ama 'Ben açarım' diyen varsa gelsin, parayı bankaya yatırsın ve hemen görevi bırakalım."
Bu borcun 6 milyon 577 bin TL'sinin mevcut yönetime ait olduğunu ve sezon başı 78 milyon TL olan geri kalan borçların kurla birlikte 153 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Uz, "Transferi kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bu yüzden futbolculara 2+1 yıllık sözleşme yaptık. Alacaklı futbolculara da sesleniyorum. Gelin imzanızı atın, Transfer Yasağı açılsın. Yine alacağını geri koyalım. Yoksa bu kulüpten 1 TL almanız mümkün olmayacak" şeklinde konuştu.
11 Ekim, 18:44