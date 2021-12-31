https://tr.sputniknews.com/20211231/denizlispor-baskani-transfer-yasaginin-kalkmasi-icin-100-milyon-tl-getirecek-varsa-gorevi-birakirim-1052297794.html

Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım

Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım

Denizlispor Başkanı Uz, “Transfer yasağını kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bizim yönetim olarak transfer tahtasını bu şartlarda açmamız... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T15:48+0300

2021-12-31T15:48+0300

2021-12-31T15:54+0300

denizlispor

spor

borç

transfer yasağı

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Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında noktalayan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.Yılın son gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Uz, kulübün mali tablosunu açıkladı.Denizlispor'un toplam 153 milyon TL borcu olduğunu, kendi dönemlerinde ise 6 milyon TL borç yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Transfer yasağını kaldırabilmek için 100 milyon TL'ye ihtiyacımız var, bunu da yönetimin karşılaması mümkün değil. Bu 100 milyon TL'yi getirecek varsa görevi bugün bırakmaya hazırım" dedi.‘Bilinmezliğe doğru hızla yol alan Denizlispor’da hiçbir menfaat beklemeden göreve talip olduk’Başkan Uz, kulübün kayyuma kalmaması için göreve geldiklerini belirterek şunları söyledi:‘Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır’Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, alınan sonuçlar sebebiyle tenkit ve eleştirilere her zaman saygı gösterdiklerini ifade eden Uz, şöyle devam etti:"Olumlu eleştirileri hep yol gösterici olarak gördük. Eleştirilmekten hiç korkmadık. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf bir yönetim sergiledik. Son dönemlerde şahsım ve yönetim kuruluma karşı dayanılması zor eleştiriler yöneltilmeye başlandığını üzülerek görüyorum. Hak etmediğimiz bu eleştirileri belli bir düzeye kadar sineye çekebiliriz, çektik de. Özellikle sahte sosyal medya hesaplarından yapılan eleştiriler maksadını aşmaya başlamıştır. Yapılan asılsız yorum ve haberler ile ilgili de harekete geçtiğimizin bilinmesini istiyoruz. Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır. Bu sadece kulübümüze zarar vermektedir."‘Transfer yasağını kaldırmak imkansız’Kulübün 153 milyon TL borcu olduğunu ve transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Uz, şunları kaydetti:Bu borcun 6 milyon 577 bin TL'sinin mevcut yönetime ait olduğunu ve sezon başı 78 milyon TL olan geri kalan borçların kurla birlikte 153 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Uz, "Transferi kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bu yüzden futbolculara 2+1 yıllık sözleşme yaptık. Alacaklı futbolculara da sesleniyorum. Gelin imzanızı atın, Transfer Yasağı açılsın. Yine alacağını geri koyalım. Yoksa bu kulüpten 1 TL almanız mümkün olmayacak" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211011/denizlispora-transfer-yasagi-1049721191.html

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denizlispor, borç, transfer yasağı