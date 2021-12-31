Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211231/denizlispor-baskani-transfer-yasaginin-kalkmasi-icin-100-milyon-tl-getirecek-varsa-gorevi-birakirim-1052297794.html
Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım
Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım
Denizlispor Başkanı Uz, “Transfer yasağını kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bizim yönetim olarak transfer tahtasını bu şartlarda açmamız... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T15:48+0300
2021-12-31T15:54+0300
denizlispor
spor
borç
transfer yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052297586_0:0:771:434_1920x0_80_0_0_c01327b2e03c8834d3f58f5664094aed.jpg
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında noktalayan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.Yılın son gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Uz, kulübün mali tablosunu açıkladı.Denizlispor'un toplam 153 milyon TL borcu olduğunu, kendi dönemlerinde ise 6 milyon TL borç yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Transfer yasağını kaldırabilmek için 100 milyon TL'ye ihtiyacımız var, bunu da yönetimin karşılaması mümkün değil. Bu 100 milyon TL'yi getirecek varsa görevi bugün bırakmaya hazırım" dedi.‘Bilinmezliğe doğru hızla yol alan Denizlispor’da hiçbir menfaat beklemeden göreve talip olduk’Başkan Uz, kulübün kayyuma kalmaması için göreve geldiklerini belirterek şunları söyledi:‘Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır’Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, alınan sonuçlar sebebiyle tenkit ve eleştirilere her zaman saygı gösterdiklerini ifade eden Uz, şöyle devam etti:"Olumlu eleştirileri hep yol gösterici olarak gördük. Eleştirilmekten hiç korkmadık. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf bir yönetim sergiledik. Son dönemlerde şahsım ve yönetim kuruluma karşı dayanılması zor eleştiriler yöneltilmeye başlandığını üzülerek görüyorum. Hak etmediğimiz bu eleştirileri belli bir düzeye kadar sineye çekebiliriz, çektik de. Özellikle sahte sosyal medya hesaplarından yapılan eleştiriler maksadını aşmaya başlamıştır. Yapılan asılsız yorum ve haberler ile ilgili de harekete geçtiğimizin bilinmesini istiyoruz. Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır. Bu sadece kulübümüze zarar vermektedir."‘Transfer yasağını kaldırmak imkansız’Kulübün 153 milyon TL borcu olduğunu ve transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Uz, şunları kaydetti:Bu borcun 6 milyon 577 bin TL'sinin mevcut yönetime ait olduğunu ve sezon başı 78 milyon TL olan geri kalan borçların kurla birlikte 153 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Uz, "Transferi kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bu yüzden futbolculara 2+1 yıllık sözleşme yaptık. Alacaklı futbolculara da sesleniyorum. Gelin imzanızı atın, Transfer Yasağı açılsın. Yine alacağını geri koyalım. Yoksa bu kulüpten 1 TL almanız mümkün olmayacak" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211011/denizlispora-transfer-yasagi-1049721191.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052297586_40:0:725:514_1920x0_80_0_0_a13ef46eede27291d529bec3345384ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizlispor, borç, transfer yasağı

Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım

15:48 31.12.2021 (güncellendi: 15:54 31.12.2021)
© DHAAltaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz
Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© DHA
Abone ol
Denizlispor Başkanı Uz, “Transfer yasağını kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bizim yönetim olarak transfer tahtasını bu şartlarda açmamız imkansız. Ama 'Ben açarım' diyen varsa gelsin, 100 milyon TL’yi bankaya yatırsın ve hemen görevi bırakalım” dedi.
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında noktalayan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Yılın son gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Uz, kulübün mali tablosunu açıkladı.
Denizlispor'un toplam 153 milyon TL borcu olduğunu, kendi dönemlerinde ise 6 milyon TL borç yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Transfer yasağını kaldırabilmek için 100 milyon TL'ye ihtiyacımız var, bunu da yönetimin karşılaması mümkün değil. Bu 100 milyon TL'yi getirecek varsa görevi bugün bırakmaya hazırım" dedi.

‘Bilinmezliğe doğru hızla yol alan Denizlispor’da hiçbir menfaat beklemeden göreve talip olduk’

Başkan Uz, kulübün kayyuma kalmaması için göreve geldiklerini belirterek şunları söyledi:
"4 ay önce kulübe sahip çıktığımız için bize teşekkür edenlerin bir kısmının bugün her şeyi unutarak bize tepki göstermelerini anlamakta zorlanıyoruz. Yine hatırlatmak isterim ki 4 ay önce bu kulüpte sadece 2 profesyonel futbolcu vardı. Transfer tahtası kapalıydı. Teknik heyeti ve yönetimi yoktu. Üst üste yapılan olağanüstü genel kurullarla bir bilinmezliğe doğru hızla yol alınıyordu. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hiçbir maddi ve manevi menfaat beklemeden göreve talip olduk. Transferi açtık, takımımızı kurduk ve tüm rakiplerimizden 3-4 hafta dezavantajlı şekilde lige başladık. Şu anda futbolcuların tüm prim alacaklarını ödedik."

‘Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır’

Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, alınan sonuçlar sebebiyle tenkit ve eleştirilere her zaman saygı gösterdiklerini ifade eden Uz, şöyle devam etti:
"Olumlu eleştirileri hep yol gösterici olarak gördük. Eleştirilmekten hiç korkmadık. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf bir yönetim sergiledik. Son dönemlerde şahsım ve yönetim kuruluma karşı dayanılması zor eleştiriler yöneltilmeye başlandığını üzülerek görüyorum. Hak etmediğimiz bu eleştirileri belli bir düzeye kadar sineye çekebiliriz, çektik de. Özellikle sahte sosyal medya hesaplarından yapılan eleştiriler maksadını aşmaya başlamıştır. Yapılan asılsız yorum ve haberler ile ilgili de harekete geçtiğimizin bilinmesini istiyoruz. Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır. Bu sadece kulübümüze zarar vermektedir."

‘Transfer yasağını kaldırmak imkansız’

Kulübün 153 milyon TL borcu olduğunu ve transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Uz, şunları kaydetti:
"Bizim yönetim olarak transfer tahtasını bu şartlarda açmamız imkansız. Ama 'Ben açarım' diyen varsa gelsin, parayı bankaya yatırsın ve hemen görevi bırakalım."
Bu borcun 6 milyon 577 bin TL'sinin mevcut yönetime ait olduğunu ve sezon başı 78 milyon TL olan geri kalan borçların kurla birlikte 153 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Uz, "Transferi kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bu yüzden futbolculara 2+1 yıllık sözleşme yaptık. Alacaklı futbolculara da sesleniyorum. Gelin imzanızı atın, Transfer Yasağı açılsın. Yine alacağını geri koyalım. Yoksa bu kulüpten 1 TL almanız mümkün olmayacak" şeklinde konuştu.
39. hafta maçında Çaykur Rizespor'e yenilen Yukatel Denizlispor, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
SPOR
Denizlispor'a transfer yasağı
11 Ekim, 18:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:26Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisi 2021 yılını önemli gelişmelerle geride bıraktı
16:21Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
16:192021’de Türk dış politikasında Batı’dan ‘kriz’, Doğu’dan ‘normalleşme’ rüzgârları esti
16:18Cinsel istismar davasının avukatları, Prens Andrew'un terleyemediğini kanıtlamasını istedi
16:15Tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı
16:15AK Partili Akbaşoğlu: CHP, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında
16:10TBMM'de 2021 böyle geçti
15:53Redhack davasında karar açıklandı: 5 gazeteciye ceza, 1 gazeteciye beraat
15:48Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım
15:48‘Fani Dünya Apartmanı’ 9 yıldır DEDAŞ’tan elektrik alamıyor
15:45CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü
15:32Erdoğan: Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal
15:30Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
15:21Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vakalar 10 günde 5 kat arttı
15:09Taliban'dan vitrin mankenlerinin kafasını koparma talimatı
15:07Hastanede unutulanlar sergilendi: Elektrikli süpürge, plaka ve leğen kaybolan eşyalar arasında
14:51İzinsiz İHA uçuranlara 15 bin, uçağa lazer tutanlara 25 bin lira ceza
14:48Kadıköy’de sokak hayvanları için denize daldı
14:46Rusya’da 22 Eylül’den beri günlük vaka sayısı ilk kez 21 binin altında
14:45Pitbull burnunu koparmıştı: 'Köpek değil sahibi suçlu'