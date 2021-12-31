https://tr.sputniknews.com/20211231/diyanet-yatili-kuran-kurslari-icin-kamerali-guvenlik-onlemleri-alacak-1052282585.html

Diyanet, yatılı Kuran kursları için kameralı güvenlik önlemleri alacak

Diyanet, yatılı Kuran kursları için kameralı güvenlik önlemleri alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il müftülüğüne, 'başkanlığa bağlı yatılı Kuran kurslarında eğitimin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T06:11+0300

2021-12-31T06:11+0300

2021-12-31T06:11+0300

türkiye

kuran kursu

kamera

diyanet başkanlığı

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Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, başkanlık tarafından 22 Aralık’ta 81 il müftülüğüne “eğitim öğretim” temalı yazı gönderdi.Buna göre, yatılı Kuran kurslarında görev yapan öğreticiler, saat 15.00’ten önce kurstan ayrılmayacak. Nöbetler aksatılmadan ve yatılı olarak tutulacak. İhtiyaç halinde Din Hizmetleri Sınıfı’nda çalışan veya müktesebi olan başkanlık personeli ile derse girme şartı aranmaksızın geçici öğreticilere de mülki amir onayıyla nöbet görevi verilebilecek. Geniş açıya sahip güvenlik kameralarıyla kursun çevresi ve koridorları, kör nokta bırakılmayacak şekilde koruma altına alınacak. Kurslara, öğrencilerin görebileceği şekilde, özel olarak hazırlanan “Bize Yazın” afişleri asılacak.Yazıya göre, belletmenlere ilişkin de özel önlemler alındı. Yazıda, müftü ya da müftü yardımcısı başkanlığında üç kişilik komisyonların kurulacağı, halihazırda aktif olarak belletmen olarak görev yapanların yeniden değerlendirmeye alınacağı, uygun görülmeyenlerin ilişiğinin kesileceği belirtildi. Yazıya göre incelemeler bugün tamamlanacak. Ayrıca, 1 Ocak’tan itibaren de belletmen olacaklar için hafız olmak ve 18 yaşından gün almış olmak şartları getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211230/diyanet-isleri-baskani-erbastan-4-6-yas-kuran-kursu-paylasimi-1052255797.html

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kuran kursu, kamera, diyanet başkanlığı