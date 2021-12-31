https://tr.sputniknews.com/20211231/dolar-kurunun-oy-oranlarini-etkiledigini-soyleyen-ak-partili-sen-simdi-yuzde-40in-uzerine-cikti-1052283273.html

Dolar kurunun oy oranlarını etkilediğini söyleyen AK Partili Şen: Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı

Dolar kurunun oy oranlarını etkilediğini söyleyen AK Partili Şen: Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olan son anketleri canlı yayında anlattı. Şen, dolar... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T07:20+0300

2021-12-31T07:20+0300

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türkiye

anket

seçim

mustafa şen

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Ekonomi gündemiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Şen, doların düşüşünün AK Parti'nin oy oranına etki edip etmediğini açıkladı."HEMEN DESTEK VERMİYOR"AK Parti'nin oy oranını, doların yüksek ve düşük olduğu her iki dönemde ölçtüklerini belirten Şen, "Ölçtük öncesi ve sonrasını. Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir. Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor." ifadelerini kullandı.Seçmenin önce kendi cebine bakacağını söyleyen Şen, "Yeni Ekonomik Model, bireyin zenginleşmesi yani liberalizmin bireyinden bahsetmiyorum. Kendilik bilinci olan varlıktan bahsediyorum. O varlık gözlüyor. 'Benim cebime ne kadar para girecek' diyor. Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine bakar sonra da ülke ekonomisine bakar." diye konuştu.

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anket, seçim, mustafa şen