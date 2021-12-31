Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211231/dolar-kurunun-oy-oranlarini-etkiledigini-soyleyen-ak-partili-sen-simdi-yuzde-40in-uzerine-cikti-1052283273.html
Dolar kurunun oy oranlarını etkilediğini söyleyen AK Partili Şen: Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı
Dolar kurunun oy oranlarını etkilediğini söyleyen AK Partili Şen: Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olan son anketleri canlı yayında anlattı. Şen, dolar... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T07:20+0300
2021-12-31T07:20+0300
türkiye
anket
seçim
mustafa şen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/1044450740_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_35d3fca2340316b7335c3673543af4d4.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Ekonomi gündemiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Şen, doların düşüşünün AK Parti'nin oy oranına etki edip etmediğini açıkladı."HEMEN DESTEK VERMİYOR"AK Parti'nin oy oranını, doların yüksek ve düşük olduğu her iki dönemde ölçtüklerini belirten Şen, "Ölçtük öncesi ve sonrasını. Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir. Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor." ifadelerini kullandı.Seçmenin önce kendi cebine bakacağını söyleyen Şen, "Yeni Ekonomik Model, bireyin zenginleşmesi yani liberalizmin bireyinden bahsetmiyorum. Kendilik bilinci olan varlıktan bahsediyorum. O varlık gözlüyor. 'Benim cebime ne kadar para girecek' diyor. Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine bakar sonra da ülke ekonomisine bakar." diye konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/1044450740_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_46edd6774eaceeca71805daf7f01ca52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
anket, seçim, mustafa şen

Dolar kurunun oy oranlarını etkilediğini söyleyen AK Partili Şen: Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı

07:20 31.12.2021
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olan son anketleri canlı yayında anlattı. Şen, dolar kurunun oy oranlarını etkilediğini söyledi: "Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Ekonomi gündemiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Şen, doların düşüşünün AK Parti'nin oy oranına etki edip etmediğini açıkladı.
"HEMEN DESTEK VERMİYOR"
AK Parti'nin oy oranını, doların yüksek ve düşük olduğu her iki dönemde ölçtüklerini belirten Şen, "Ölçtük öncesi ve sonrasını. Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir. Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor." ifadelerini kullandı.
Seçmenin önce kendi cebine bakacağını söyleyen Şen, "Yeni Ekonomik Model, bireyin zenginleşmesi yani liberalizmin bireyinden bahsetmiyorum. Kendilik bilinci olan varlıktan bahsediyorum. O varlık gözlüyor. 'Benim cebime ne kadar para girecek' diyor. Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine bakar sonra da ülke ekonomisine bakar." diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:20Dolar kurunun oy oranlarını etkilediğini söyleyen AK Partili Şen: Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı
07:13Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam
06:52Maliyet düştü: Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor
06:44İstanbul ve Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
06:20Sözcü yazarı Öztürk: Dün itibarıyla 4 müfettiş İBB'de soruşturmaya başladı
06:11Diyanet, yatılı Kuran kursları için kameralı güvenlik önlemleri alacak
05:55Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
05:36Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik
05:03Washington'a asayiş için asker sevkiyatının onayı artık sadece Savunma Bakanı'nda
04:282022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
04:15Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz'
04:04ABD'de hastaneye kaldırılan koronavirüs hastası çocuk sayısında artış
03:26Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
03:03Rus Checkmate savaş uçağı, ihracat listesinde ilk sırada yer aldı
02:47Donetsk Ombudsmanı: Donbass’taki çatışma bölgesinde 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti
02:46Kanada’nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı
02:20Rus Stratejik Füze Kuvvetleri 2022'de 200'den fazla tatbikat gerçekleştirecek
01:45Avukatı açıkladı: Saakaşvili’nin durumu ağır
01:15Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek
01:15Beyoğlu’nda ahşap bina yandı, 2 kişi yaralandı