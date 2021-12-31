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Empire State binasının iki katı büyüklüğündeki asteroit, dünyanın yakınından geçecek
Empire State binasının iki katı büyüklüğündeki asteroit, dünyanın yakınından geçecek
ABD'nin New York şehrindeki Empire State binasının iki katı büyüklüğe sahip 7482 (1994 PC1) adlı asteroidin gelecek ay içerisinde Dünya'nın yakınından geçeceği... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T17:32+0300
2021-12-31T17:38+0300
yaşam
asteroid
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'potansiyel tehlikeli nesne' olarak tanımladığı 7482 (1994 PC1) adlı asteroide ilişkin açıklama yaptı.Son ölçümleme ve hesaplamalara göre asteroidin gelecek ay içerisinde dünyanın yakınlarından saatte 70 bin kilometre hızla geçeceği tahmin ediliyor.New York'taki Empire State binasından iki kat büyüklüğe sahip olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroide ilişkin NASA'dan açıklama geldi."Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi. Yaklaşık 1 kilometre çaptaki asteroidin tahmini tarihi 18 Ocak olarak açıklanırken, Dünya'ya en yakın geçişi Türkiye saati ile 00.51'de gerçekleşecek.Her ne kadar boyutları itibarıyla endişe yaratsa da asteroit Dünya'dan 2 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor. Söz konusu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 5 katına tekabül ediyor.Asteroidin Dünya'ya en son bu kadar yaklaştığında takvimler 1933'ü gösteriyordu. İlk kez 1994'te keşfedildiği için 1994 PC1 ismini alan asteroit, Güneş'in etrafındaki turunu 1 buçuk yılda tamamlıyor.
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asteroid

Empire State binasının iki katı büyüklüğündeki asteroit, dünyanın yakınından geçecek

17:32 31.12.2021 (güncellendi: 17:38 31.12.2021)
© Fotoğraf : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da SilvaEn hızlı dönen asteroit 2021 PH27
En hızlı dönen asteroit 2021 PH27 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Fotoğraf : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
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ABD'nin New York şehrindeki Empire State binasının iki katı büyüklüğe sahip 7482 (1994 PC1) adlı asteroidin gelecek ay içerisinde Dünya'nın yakınından geçeceği tahmin ediliyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'potansiyel tehlikeli nesne' olarak tanımladığı 7482 (1994 PC1) adlı asteroide ilişkin açıklama yaptı.
Son ölçümleme ve hesaplamalara göre asteroidin gelecek ay içerisinde dünyanın yakınlarından saatte 70 bin kilometre hızla geçeceği tahmin ediliyor.
New York'taki Empire State binasından iki kat büyüklüğe sahip olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroide ilişkin NASA'dan açıklama geldi.
"Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi.
Yaklaşık 1 kilometre çaptaki asteroidin tahmini tarihi 18 Ocak olarak açıklanırken, Dünya'ya en yakın geçişi Türkiye saati ile 00.51'de gerçekleşecek.
Her ne kadar boyutları itibarıyla endişe yaratsa da asteroit Dünya'dan 2 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor. Söz konusu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 5 katına tekabül ediyor.
Asteroidin Dünya'ya en son bu kadar yaklaştığında takvimler 1933'ü gösteriyordu. İlk kez 1994'te keşfedildiği için 1994 PC1 ismini alan asteroit, Güneş'in etrafındaki turunu 1 buçuk yılda tamamlıyor.
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