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https://tr.sputniknews.com/20211231/endonezyada-bir-caminin-internet-sifresi-degisti-gencler-personeli-palayla-kovaladi-1052302549.html
Endonezya'da bir caminin internet şifresi değişti: Gençler personeli palayla kovaladı
Endonezya'da bir caminin internet şifresi değişti: Gençler personeli palayla kovaladı
Endonezya'da iki genç, bulundukları camide kablosuz bağlantı şifresinin değiştirilmesi nedeniyle cami personelini palayla kovaladıkları için gözaltına alındı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T18:51+0300
2021-12-31T18:51+0300
2021-12-31T18:52+0300
dünya
endonezya
cami
wifi
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T24'ün The Straits Times'tan aktardığı habere göre, Endonezya'nın Medan şehrinde bir cami, iki genç içeride video oyunları oynarken wi-fi şifresini değiştirdi.Oyunları bozulan gençler, camide personelin bulunduğu odayı palalarla bastı. Personel olduğu tahmin edilen üç kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Cami personeli olay yerine polis çağırdı. Polis yaşananları doğrulayarak gençlerin gözaltına alındığını söyledi.
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endonezya, cami, wifi
Endonezya'da bir caminin internet şifresi değişti: Gençler personeli palayla kovaladı 18:51 31.12.2021 (güncellendi: 18:52 31.12.2021)
Endonezya'da iki genç, bulundukları camide kablosuz bağlantı şifresinin değiştirilmesi nedeniyle cami personelini palayla kovaladıkları için gözaltına alındı.
T24'ün The Straits Times'tan aktardığı
habere
göre, Endonezya'nın Medan şehrinde bir cami, iki genç içeride video oyunları oynarken wi-fi şifresini değiştirdi.
Oyunları bozulan gençler, camide personelin bulunduğu odayı palalarla bastı. Personel olduğu tahmin edilen üç kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Cami personeli olay yerine polis çağırdı. Polis yaşananları doğrulayarak gençlerin gözaltına alındığını söyledi.