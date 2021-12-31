https://tr.sputniknews.com/20211231/erdogan-2021de-14-yurt-disi-ziyareti-gerceklestirdi-8-cumhurbaskani-agirladi-1052283761.html

Erdoğan 2021’de 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi, 8 cumhurbaşkanı ağırladı

Erdoğan 2021’de 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi, 8 cumhurbaşkanı ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021’de de yoğun bir diplomasi mesaisi gerçekleştirdi. Yıl boyunca 14 yurt dışı gezisi gerçekleştirerek 13 ülkeye giden... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:31+0300

2021-12-31T16:31+0300

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türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

nato

ilham aliyev

joe biden

bosna-hersek

diplomasi

nato genel sekreteri jens stoltenberg

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında yoğun bir diplomasi mesaisi yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl boyunca 14 yurt dışı gezisi gerçekleştirdi. 13 ülkeyi giden Erdoğan 2021 yılında iki defa NATO zirvesi için Belçika'ya gitti.İlk ziyaret Belçika’yaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ilk gününde, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüşmeler gerçekleştirdi. Brüksel ziyaretinin ikinci gününde; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi ana oturumuna katıldı.Azerbaycan’a iki ziyaretErdoğan,14 Haziran’da Azerbaycan’a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa’da resmî törenle karşılandı. Baş başa görüşme gerçekleştiren iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyerek, Şuşa Beyannamesi’ne imza attı.Ziyaretinin ikinci gününde Bakü’de Azerbaycan Millî Meclisi’ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü. Görüşmenin ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu’nda yer alan Türk askerlerini de kabul etti. Erdoğan Azerbaycan’a ikinci ziyaretin ise, 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdi.Kuzey Kıbrıs’ta Maraş mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü kapsamında düzenlediği iki günlük Kuzey Kıbrıs ziyaretinde "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" ifadesini kullanmış Erdoğan’ın açıklamasının ardından Kapalı Maraş kısmen açılmıştı.Bosna- Hersek ve Karadağ ziyaretleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin davetine icabetle, 27 Ağustos 2021 tarihinde Bosna-Hersek’e resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in daveti üzerine Karadağ’a gitti.New York’ta Türkevi’ni açtıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bir ziyaret gerçekleştirdi. BM Genel kurulunda konuşan Erdoğan, New York’ta yapımı tamamlanan Türkevi’ni hizmete açtı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılış programında dua ettiği görüntüler, hem Türk basını hem de uluslararası basında geniş yer bulmuştu.Rus lider Putin’le Soçi’de kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Resmî Konutu'nda bir araya geldi. İki liderin sadece tercümanların katıldığı 2 saat 50 dakikalık baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Putin, "Görüşme çok yararlı ve önemliydi" dedi. Erdoğan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme yaparak Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan’ın Afrika TuruCumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında gerçekleştirdiği Afrika Turu kapsamın Angola, Togo, Nijerya’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’nun daveti kapsamında 17-18 Ekim 2021 tarihlerinde Angola’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, 19 Ekim 2021 tarihinde Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile bir araya geldi. 20 Ekim’de Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmî törenle karşılandı.Biden ile ilk yüz yüze görüşme İtalya’da yapıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Roma’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ekim 2021 Pazar günü; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.Türkmenistan’da zirve buluşmasıEkonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Türkmenistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında; Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Katar’a çıkarmaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmî ziyaret gerçekleştirdi. Bakanların da Erdoğan’a eşlik ettiği ziyarette iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı.Erdoğan önemli konukları ağırladıCumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 8 Cumhurbaşkanını ağırladı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Lourenço, Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konukları oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşlarının yanı sıra pek çok yabancı devlet adamı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmaları imzaladı.

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, nato, ilham aliyev, joe biden, bosna-hersek, diplomasi, nato genel sekreteri jens stoltenberg