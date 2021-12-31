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https://tr.sputniknews.com/20211231/erdogan-2021de-14-yurt-disi-ziyareti-gerceklestirdi-8-cumhurbaskani-agirladi-1052283761.html
Erdoğan 2021’de 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi, 8 cumhurbaşkanı ağırladı
Erdoğan 2021’de 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi, 8 cumhurbaşkanı ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021’de de yoğun bir diplomasi mesaisi gerçekleştirdi. Yıl boyunca 14 yurt dışı gezisi gerçekleştirerek 13 ülkeye giden... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:31+0300
2021-12-31T16:31+0300
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
nato
ilham aliyev
joe biden
bosna-hersek
diplomasi
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında yoğun bir diplomasi mesaisi yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl boyunca 14 yurt dışı gezisi gerçekleştirdi. 13 ülkeyi giden Erdoğan 2021 yılında iki defa NATO zirvesi için Belçika'ya gitti.İlk ziyaret Belçika’yaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ilk gününde, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüşmeler gerçekleştirdi. Brüksel ziyaretinin ikinci gününde; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi ana oturumuna katıldı.Azerbaycan’a iki ziyaretErdoğan,14 Haziran’da Azerbaycan’a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa’da resmî törenle karşılandı. Baş başa görüşme gerçekleştiren iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyerek, Şuşa Beyannamesi’ne imza attı.Ziyaretinin ikinci gününde Bakü’de Azerbaycan Millî Meclisi’ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü. Görüşmenin ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu’nda yer alan Türk askerlerini de kabul etti. Erdoğan Azerbaycan’a ikinci ziyaretin ise, 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdi.Kuzey Kıbrıs’ta Maraş mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü kapsamında düzenlediği iki günlük Kuzey Kıbrıs ziyaretinde "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" ifadesini kullanmış Erdoğan’ın açıklamasının ardından Kapalı Maraş kısmen açılmıştı.Bosna- Hersek ve Karadağ ziyaretleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin davetine icabetle, 27 Ağustos 2021 tarihinde Bosna-Hersek’e resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in daveti üzerine Karadağ’a gitti.New York’ta Türkevi’ni açtıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bir ziyaret gerçekleştirdi. BM Genel kurulunda konuşan Erdoğan, New York’ta yapımı tamamlanan Türkevi’ni hizmete açtı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılış programında dua ettiği görüntüler, hem Türk basını hem de uluslararası basında geniş yer bulmuştu.Rus lider Putin’le Soçi’de kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Resmî Konutu'nda bir araya geldi. İki liderin sadece tercümanların katıldığı 2 saat 50 dakikalık baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Putin, "Görüşme çok yararlı ve önemliydi" dedi. Erdoğan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme yaparak Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan’ın Afrika TuruCumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında gerçekleştirdiği Afrika Turu kapsamın Angola, Togo, Nijerya’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’nun daveti kapsamında 17-18 Ekim 2021 tarihlerinde Angola’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, 19 Ekim 2021 tarihinde Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile bir araya geldi. 20 Ekim’de Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmî törenle karşılandı.Biden ile ilk yüz yüze görüşme İtalya’da yapıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Roma’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ekim 2021 Pazar günü; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.Türkmenistan’da zirve buluşmasıEkonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Türkmenistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında; Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Katar’a çıkarmaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmî ziyaret gerçekleştirdi. Bakanların da Erdoğan’a eşlik ettiği ziyarette iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı.Erdoğan önemli konukları ağırladıCumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 8 Cumhurbaşkanını ağırladı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Lourenço, Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konukları oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşlarının yanı sıra pek çok yabancı devlet adamı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmaları imzaladı.
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https://tr.sputniknews.com/20190707/cumhurbaskani-erdogan-bosna-herseke-gidiyor-1039589818.html
https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-yeni-turkevi-binasinin-acilis-torenine-katiliyor-1049079863.html
https://tr.sputniknews.com/20210821/cumhurbaskani-erdogan-ile-putin-arasinda-afganistan-gorusmesi-1048213941.html
https://tr.sputniknews.com/20211018/cumhurbaskani-erdogan-angola-meclisine-hitap-ediyor-1049936437.html
https://tr.sputniknews.com/20211031/g20-liderler-zirvesi-erdogan-ve-biden-arasinda-ikinci-yuz-yuze-gorusme-bugun-1050340333.html
https://tr.sputniknews.com/20211127/erdogan-turkmenistan-devlet-baskani-berdimuhammedov-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1051205680.html
https://tr.sputniknews.com/20181126/erdogan-turkiye-katar-kara-gun-dostu-1036335087.html
https://tr.sputniknews.com/20211124/cumhurbaskani-erdogan-abu-dabi-veliaht-prensi-zayed-el-nahyani-resmi-torenle-karsiliyor-1051108691.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, nato, ilham aliyev, joe biden, bosna-hersek, diplomasi, nato genel sekreteri jens stoltenberg

Erdoğan 2021’de 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi, 8 cumhurbaşkanı ağırladı

16:31 31.12.2021
© AA / Kayhan ÖzerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve eşi Emine Erdoğan (solda), Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere, özel uçak TUR ile TSİ 23.40'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve eşi Emine Erdoğan (solda), Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere, özel uçak TUR ile TSİ 23.40'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA / Kayhan Özer
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Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021’de de yoğun bir diplomasi mesaisi gerçekleştirdi. Yıl boyunca 14 yurt dışı gezisi gerçekleştirerek 13 ülkeye giden Erdoğan, Azerbaycan’a iki kez resmi ziyarette bulundu. Erdoğan 8 mevkidaşını da Türkiye’de ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında yoğun bir diplomasi mesaisi yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl boyunca 14 yurt dışı gezisi gerçekleştirdi. 13 ülkeyi giden Erdoğan 2021 yılında iki defa NATO zirvesi için Belçika'ya gitti.

İlk ziyaret Belçika’ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika’yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ilk gününde, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Brüksel ziyaretinin ikinci gününde; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi ana oturumuna katıldı.
Recep Tayyip Erdoğan - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2021
SAVUNMA
NATO Liderler Zirvesi başladı, Erdoğan ve Biden'dan ilk kareler geldi
14 Haziran , 15:00

Azerbaycan’a iki ziyaret

Erdoğan,14 Haziran’da Azerbaycan’a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa’da resmî törenle karşılandı. Baş başa görüşme gerçekleştiren iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyerek, Şuşa Beyannamesi’ne imza attı.
Ziyaretinin ikinci gününde Bakü’de Azerbaycan Millî Meclisi’ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü. Görüşmenin ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu’nda yer alan Türk askerlerini de kabul etti. Erdoğan Azerbaycan’a ikinci ziyaretin ise, 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2021
YAŞAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi
15 Haziran , 21:50

Kuzey Kıbrıs’ta Maraş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü kapsamında düzenlediği iki günlük Kuzey Kıbrıs ziyaretinde "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" ifadesini kullanmış Erdoğan’ın açıklamasının ardından Kapalı Maraş kısmen açılmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan - Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2021
DÜNYA
Erdoğan: Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz
20 Temmuz, 13:26

Bosna- Hersek ve Karadağ ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin davetine icabetle, 27 Ağustos 2021 tarihinde Bosna-Hersek’e resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in daveti üzerine Karadağ’a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2019
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gidiyor
7 Temmuz 2019, 14:41

New York’ta Türkevi’ni açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bir ziyaret gerçekleştirdi. BM Genel kurulunda konuşan Erdoğan, New York’ta yapımı tamamlanan Türkevi’ni hizmete açtı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılış programında dua ettiği görüntüler, hem Türk basını hem de uluslararası basında geniş yer bulmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi binası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır
20 Eylül, 18:56

Rus lider Putin’le Soçi’de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Resmî Konutu'nda bir araya geldi. İki liderin sadece tercümanların katıldığı 2 saat 50 dakikalık baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Putin, "Görüşme çok yararlı ve önemliydi" dedi. Erdoğan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme yaparak Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Afganistan görüşmesi
21 Ağustos, 17:16

Erdoğan’ın Afrika Turu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında gerçekleştirdiği Afrika Turu kapsamın Angola, Togo, Nijerya’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’nun daveti kapsamında 17-18 Ekim 2021 tarihlerinde Angola’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan, 19 Ekim 2021 tarihinde Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile bir araya geldi. 20 Ekim’de Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmî törenle karşılandı.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz
18 Ekim, 16:49

Biden ile ilk yüz yüze görüşme İtalya’da yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Roma’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ekim 2021 Pazar günü; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
Erdoğan ile Biden, ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı
31 Ekim, 11:13

Türkmenistan’da zirve buluşması

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Türkmenistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında; Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
POLİTİKA
Erdoğan: Türkmenistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkartmak konusunda kararlıyız
27 Kasım, 16:08

Katar’a çıkarma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmî ziyaret gerçekleştirdi. Bakanların da Erdoğan’a eşlik ettiği ziyarette iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2018
DÜNYA
Erdoğan: Türkiye ile Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir
26 Kasım 2018, 22:29

Erdoğan önemli konukları ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 8 Cumhurbaşkanını ağırladı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Lourenço, Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konukları oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi bin Zayed'i resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
24 Kasım, 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşlarının yanı sıra pek çok yabancı devlet adamı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmaları imzaladı.
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