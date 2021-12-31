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Erdoğan: Kendi paramızı ölçü almadığımız sürece batmaya mahkumuz
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Erdoğan: Kendi paramızı ölçü almadığımız sürece batmaya mahkumuz
Erdoğan: Kendi paramızı ölçü almadığımız sürece batmaya mahkumuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da ASKON Genel Kurulu'nda "Türkiye ekonomisini yüksek faizden kurtarıp yatırım yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T11:45+0300
2021-12-31T11:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
döviz
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Kurulu'nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, döviz, ekonomi

Erdoğan: Kendi paramızı ölçü almadığımız sürece batmaya mahkumuz

11:45 31.12.2021 (güncellendi: 11:52 31.12.2021)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da ASKON Genel Kurulu'nda "Türkiye ekonomisini yüksek faizden kurtarıp yatırım yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye ekonomisini yüksek faizden kurtarıp yatırım yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz.
Dövizdceki dalgalanmayı kontrol altına aldık.
Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur.
Yaşanan kayıplardan üzüntülüyüz ama ülkemizin selameti için doğru olanı yapmak boynumuzun borcu.
Faizin düşük, yatırımın artış gösterdiği bir ekonomik işleyiş inşa ediyoruz.
Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.
Kendi paramızı ölçü almadığımız sürece batmaya mahkumuz. Türk Lirası bizim paramız, onunla hareket edeceğiz.
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