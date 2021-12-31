Erdoğan: Kendi paramızı ölçü almadığımız sürece batmaya mahkumuz

Türkiye ekonomisini yüksek faizden kurtarıp yatırım yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz.

Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur.

Yaşanan kayıplardan üzüntülüyüz ama ülkemizin selameti için doğru olanı yapmak boynumuzun borcu.