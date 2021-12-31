https://tr.sputniknews.com/20211231/erik-1000-liradan-tezgaha-indi-1052294439.html

Erik 1000 liradan tezgaha indi

Erik 1000 liradan tezgaha indi

Balıkesir'de bir manav, Mersin'den getirdiği eriklerin satışına başladı. Üçerli paketler halinden satılan erikler 60 liradan satışa sunulurken, eriğin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T13:55+0300

2021-12-31T13:55+0300

2021-12-31T13:55+0300

ekonomi

enflasyon

meyve

erik

gıda fiyatları

kiraz

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Balıkesir'de bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu. Manav Bahadır Kesikkulak, 10 senelik manav olduğunu belirterek, "Eriklerimiz sera olarak Mersinden geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum. Pahalı ama yapılacak bir şey yok bu mevsimde az olduğu için erik pahalı. Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor ve para önemli değil diyorlar. Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" şeklinde konuştu.Manav görevlisi genç satış esnasında, 'Erik bin lira' diye bağırdı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/kayseride-4-erik-48-tl-5-kiraz-75-tl--1052263774.html

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enflasyon, meyve, erik, gıda fiyatları, kiraz