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https://tr.sputniknews.com/20211231/erik-1000-liradan-tezgaha-indi-1052294439.html
Erik 1000 liradan tezgaha indi
Erik 1000 liradan tezgaha indi
Balıkesir'de bir manav, Mersin'den getirdiği eriklerin satışına başladı. Üçerli paketler halinden satılan erikler 60 liradan satışa sunulurken, eriğin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T13:55+0300
2021-12-31T13:55+0300
ekonomi
enflasyon
meyve
erik
gıda fiyatları
kiraz
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Balıkesir'de bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu. Manav Bahadır Kesikkulak, 10 senelik manav olduğunu belirterek, "Eriklerimiz sera olarak Mersinden geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum. Pahalı ama yapılacak bir şey yok bu mevsimde az olduğu için erik pahalı. Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor ve para önemli değil diyorlar. Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" şeklinde konuştu.Manav görevlisi genç satış esnasında, 'Erik bin lira' diye bağırdı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/kayseride-4-erik-48-tl-5-kiraz-75-tl--1052263774.html
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enflasyon, meyve, erik, gıda fiyatları, kiraz

Erik 1000 liradan tezgaha indi

13:55 31.12.2021
© İHAErik 1000 liradan tezgaha indi
Erik 1000 liradan tezgaha indi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA
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Balıkesir'de bir manav, Mersin'den getirdiği eriklerin satışına başladı. Üçerli paketler halinden satılan erikler 60 liradan satışa sunulurken, eriğin kilosunun da bin lira olduğunu açıkladı.
Balıkesir'de bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu.
Manav Bahadır Kesikkulak, 10 senelik manav olduğunu belirterek, "Eriklerimiz sera olarak Mersinden geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum. Pahalı ama yapılacak bir şey yok bu mevsimde az olduğu için erik pahalı. Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor ve para önemli değil diyorlar. Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" şeklinde konuştu.
Manav görevlisi genç satış esnasında, 'Erik bin lira' diye bağırdı.
Kayseri'de 4 erik 48 TL, 5 kiraz 75 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
EKONOMİ
Kayseri'de 4 erik 48 TL, 5 kiraz 75 TL
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