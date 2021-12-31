Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Kendi paramızı ölçü almadığımız sürece batmaya mahkumuz
https://tr.sputniknews.com/20211231/filipinlerde-rai-tayfununda-olenlerin-sayisi-400u-asti--1052289506.html
Filipinler'de Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı
Filipinler'de Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı
Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği açıklandı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T11:40+0300
2021-12-31T11:40+0300
filipinler
rai
yaralı
ölü
tayfun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052289593_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_5d12b2dda7864e3b958a186458518f75.jpg
Filipinler Ulusal Afet Dairesi Başkanı Ricardo Jalad basın toplantısında yaptığı açıklamada, ölümlerin çoğunun boğulma, ağaç devrilmesi ve toprak kayması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Jalad, tayfunda 530 binden fazla evin hasar gördüğünü ve bunların üçte birinin tamamen yıkıldığını aktararak, afetin ülkenin altyapı ve tarımına verdiği zararın 620 milyon dolar olduğunu kaydetti. Tayfunda, ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği, 82 kişinin halen kayıp, 1147 kişinin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Hükümet verilerine göre de tayfundan 4.5 milyon kişi etkilendi. Tayfunun yıkıcı etkisini gösterdiği Bohol eyaletinde de Afet Dairesi Başkanı Anthony Damalerio, "Tayfun büyük yıkıma neden oldu ve kuzey Bohol'a bir bomba düşmüş gibiydi" değerlendirmesinde bulundu. Filipinler'de her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun etkili oluyor. Rai, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesini vuran 15. ve en ölümcül tayfun oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211220/rai-tayfununun-vurdugu-filipinlerde-olu-sayisi-200u-asti--1051926094.html
filipinler
rai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052289593_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_06a62ce595d0b98f9ec002045f3b31ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filipinler, rai, yaralı, ölü, tayfun

Filipinler'de Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı

11:40 31.12.2021
© REUTERS / JILSON TIU/GREENPEACERai Tayfunu
Rai Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / JILSON TIU/GREENPEACE
Abone ol
Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği açıklandı.
Filipinler Ulusal Afet Dairesi Başkanı Ricardo Jalad basın toplantısında yaptığı açıklamada, ölümlerin çoğunun boğulma, ağaç devrilmesi ve toprak kayması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
Jalad, tayfunda 530 binden fazla evin hasar gördüğünü ve bunların üçte birinin tamamen yıkıldığını aktararak, afetin ülkenin altyapı ve tarımına verdiği zararın 620 milyon dolar olduğunu kaydetti.
Tayfunda, ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği, 82 kişinin halen kayıp, 1147 kişinin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Hükümet verilerine göre de tayfundan 4.5 milyon kişi etkilendi.
Tayfunun yıkıcı etkisini gösterdiği Bohol eyaletinde de Afet Dairesi Başkanı Anthony Damalerio, "Tayfun büyük yıkıma neden oldu ve kuzey Bohol'a bir bomba düşmüş gibiydi" değerlendirmesinde bulundu.
Filipinler'de her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun etkili oluyor. Rai, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesini vuran 15. ve en ölümcül tayfun oldu.
Rai tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 400'e yaklaştı, 500'den fazla yaralı var
20 Aralık, 10:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:46Kimlik numaralarına e-Devlet üzerinden kısıt konabilecek
11:45Erdoğan: Kendi paramızı ölçü almadığımız sürece batmaya mahkumuz
11:41Antalya'da yağış rekoru kırıldı
11:40Filipinler'de Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı
11:35ABD'deki opioid bağımlılığı ve ölümleriyle ilgili davada İsrailli ilaç devi Teva sorumlu bulundu
11:15ABD’nin Colorado eyaletinde yangınlar: Binlerce kişi tahliye edildi, yüzlerce ev yandı
11:11Yargıtay'dan emsal karar: 'Sarhoşluk boşanma sebebi'
11:03Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor
10:49Uçuş sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 saat uçak tuvaletinden çıkmadı
10:45İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
10:45Anket: Fransızların çoğunluğu yeni yıldan umutsuz
10:41İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı: 47 bin personel görev yapacak
10:23Selvi: İçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklama
10:22İBB Sözcüsü Ongun: İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler, İBB'de mesaiye başladı
10:14Fransa Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Paris'te açık alanda maske zorunluluğu yeniden gelecek
10:14Merkez Bankası: Üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 687 milyon dolar
10:06İkinci el otomobil pazarları boş kaldı
10:02Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık
09:53Lavrov: Taliban hükümetinin tanınması, verdikleri sözleri yerine getirmelerine bağlı
09:46Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı