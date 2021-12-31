https://tr.sputniknews.com/20211231/gazprom-yamal-avrupa-boru-hatti-uzerinden-gaz-tedarikini-durdurdu-1052300220.html
Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden gaz tedarikini durdurdu
Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden gaz tedarikini durdurdu
Gazprom’un Polonya üzerinden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattına gaz pompalama kapasitesini yeniden rezerve etmediği bildirildi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T17:05+0300
2021-12-31T17:05+0300
2021-12-31T17:08+0300
gazprom
dünya
doğalgaz
yamal-avrupa
tedarik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101544/14/1015441429_0:409:2914:2048_1920x0_80_0_0_19d21b9a93a5754a4503f05e941a969e.jpg
Alman transit gaz operatörü Gascade, Gazprom’un Polonya üzerinden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattına gaz pompalama kapasitesini rezerve etmeyi reddettiğini duyurdu.Gazprom'un Avrupa'ya gaz tedarikinin ana güzergahlarından biri olan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya bölümüne giriş noktasındaki 89.1 milyon metreküp gazı ek tedarik talebi olmaması nedeniyle rezerve etmediği belirtildi.Aralık ayının ortalarına kadar Yamal-Avrupa'nın ulaşım kapasitesini günlük olarak rezerv eden şirket, 17 Aralık'tan itibaren Polonya üzerinden geçen gaz boru hattı kapasitesinin rezervini azaltı. Gazprom’un 21 Aralıktan itibaren gaz akışını tamamen durdurmasının ardından, boru hattı Almanya’dan Polonya’ya ters yönde işlemek zorunda kaldı.25 Aralık'ta Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, şirketin mevcut sözleşmelerin koşulları dahilinde Avrupa'ya ek gaz kapasiteleri sunmaya hazır olduğunu ve bu tedariklerin maliyetlerinin spot pazar fiyatlarından düşük olacağını belirtmişti.Kupriyanov, başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerin 2021 yılı sözleşmesinde öngörülen kapasiteleri aştığını, ancak ek tedarik talebinde bulunmaması nedeniyle Gazprom’un bu güzergahı kullanmadığına dikkat çekmişti.Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının azalması, Avrupa piyasalarını olumsuz etkiledi. Hollanda merkezli spot doğal gaz piyasası TTF endeksine göre, vadeli bin metreküp doğal gaz fiyatı 21 Aralık'ta 2190.4 dolar ile rekor seviyeye ulaştı, ancak 30 Aralık'ta 1000 doların altına düştü.
https://tr.sputniknews.com/20211227/gazprom-avrupaya-kasitli-olarak-yeterli-gaz-tedarik-edilmedigine-dair-iddialar-asilsiz-1052160796.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101544/14/1015441429_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c2b4af679eb0f9387e1c49da886ae5f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazprom, doğalgaz, yamal-avrupa, tedarik
Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden gaz tedarikini durdurdu
17:05 31.12.2021 (güncellendi: 17:08 31.12.2021)
Gazprom’un Polonya üzerinden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattına gaz pompalama kapasitesini yeniden rezerve etmediği bildirildi.
Alman transit gaz operatörü Gascade, Gazprom’un Polonya üzerinden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattına gaz pompalama kapasitesini rezerve etmeyi reddettiğini duyurdu.
Gazprom'un Avrupa'ya gaz tedarikinin ana güzergahlarından biri olan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya bölümüne giriş noktasındaki 89.1 milyon metreküp gazı ek tedarik talebi olmaması nedeniyle rezerve etmediği belirtildi.
Aralık ayının ortalarına kadar Yamal-Avrupa'nın ulaşım kapasitesini günlük olarak rezerv eden şirket, 17 Aralık'tan itibaren Polonya üzerinden geçen gaz boru hattı kapasitesinin rezervini azaltı. Gazprom’un 21 Aralıktan itibaren gaz akışını tamamen durdurmasının ardından, boru hattı Almanya’dan Polonya’ya ters yönde işlemek zorunda kaldı.
25 Aralık'ta Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, şirketin mevcut sözleşmelerin koşulları dahilinde Avrupa'ya ek gaz kapasiteleri sunmaya hazır olduğunu ve bu tedariklerin maliyetlerinin spot pazar fiyatlarından düşük olacağını belirtmişti.
Kupriyanov, başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerin 2021 yılı sözleşmesinde öngörülen kapasiteleri aştığını, ancak ek tedarik talebinde bulunmaması nedeniyle Gazprom’un bu güzergahı kullanmadığına dikkat çekmişti.
Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının azalması, Avrupa piyasalarını olumsuz etkiledi. Hollanda merkezli spot doğal gaz piyasası TTF endeksine göre, vadeli bin metreküp doğal gaz fiyatı 21 Aralık'ta 2190.4 dolar ile rekor seviyeye ulaştı, ancak 30 Aralık'ta 1000 doların altına düştü.