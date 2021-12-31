https://tr.sputniknews.com/20211231/gazprom-yamal-avrupa-boru-hatti-uzerinden-gaz-tedarikini-durdurdu-1052300220.html

Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden gaz tedarikini durdurdu

Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden gaz tedarikini durdurdu

Gazprom’un Polonya üzerinden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattına gaz pompalama kapasitesini yeniden rezerve etmediği bildirildi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T17:05+0300

2021-12-31T17:05+0300

2021-12-31T17:08+0300

gazprom

dünya

doğalgaz

yamal-avrupa

tedarik

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Alman transit gaz operatörü Gascade, Gazprom’un Polonya üzerinden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattına gaz pompalama kapasitesini rezerve etmeyi reddettiğini duyurdu.Gazprom'un Avrupa'ya gaz tedarikinin ana güzergahlarından biri olan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya bölümüne giriş noktasındaki 89.1 milyon metreküp gazı ek tedarik talebi olmaması nedeniyle rezerve etmediği belirtildi.Aralık ayının ortalarına kadar Yamal-Avrupa'nın ulaşım kapasitesini günlük olarak rezerv eden şirket, 17 Aralık'tan itibaren Polonya üzerinden geçen gaz boru hattı kapasitesinin rezervini azaltı. Gazprom’un 21 Aralıktan itibaren gaz akışını tamamen durdurmasının ardından, boru hattı Almanya’dan Polonya’ya ters yönde işlemek zorunda kaldı.25 Aralık'ta Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, şirketin mevcut sözleşmelerin koşulları dahilinde Avrupa'ya ek gaz kapasiteleri sunmaya hazır olduğunu ve bu tedariklerin maliyetlerinin spot pazar fiyatlarından düşük olacağını belirtmişti.Kupriyanov, başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerin 2021 yılı sözleşmesinde öngörülen kapasiteleri aştığını, ancak ek tedarik talebinde bulunmaması nedeniyle Gazprom’un bu güzergahı kullanmadığına dikkat çekmişti.Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının azalması, Avrupa piyasalarını olumsuz etkiledi. Hollanda merkezli spot doğal gaz piyasası TTF endeksine göre, vadeli bin metreküp doğal gaz fiyatı 21 Aralık'ta 2190.4 dolar ile rekor seviyeye ulaştı, ancak 30 Aralık'ta 1000 doların altına düştü.

https://tr.sputniknews.com/20211227/gazprom-avrupaya-kasitli-olarak-yeterli-gaz-tedarik-edilmedigine-dair-iddialar-asilsiz-1052160796.html

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gazprom, doğalgaz, yamal-avrupa, tedarik