https://tr.sputniknews.com/20211231/giresunda-metil-alkol-zehirlenmesi-nedeniyle-tedavi-goren-6-kisiden-1i-hayatini-kaybetti-1052277572.html

Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, 2 kişinin taburcu edildiğini, 3... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T00:02+0300

2021-12-31T00:02+0300

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türkiye

sahte içki

alkol

içki

metil alkol

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Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 6 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi.İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, sahte içki tüketiminden 5 saat sonraki süreçte koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, akılcı düşünme yeteneklerini kaybetme belirtilerinin görüldüğünü ifade etti.Zehirlenme belirtilerinin 10-24 saat sonra görülmeye başlandığına dikkati çeken Bulut, en sık görülen zehirlenme belirtilerinin bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu, çift görme, görme keskinliğinde azalma ve körlük olduğunun altını çizdi.Erken dönemde tedavi edilmeyen hastalarda alkol alımından yaklaşık 30 saat sonra ciddi metabolik asidoz gelişerek koma ve ölümün gerçekleşebildiği bilgisini veren Bulut, şunları kaydetti:Alkol tükettikten sonra zehirlenme belirtileri gelişen vatandaşların mutlaka en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğine vurgu yapan Bulut, enken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

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