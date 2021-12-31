Beyoğlu'nda yangın: Çevredeki binalara sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Beyoğlu'nun Gümüşsuyu Mahallesi'nde 2 katlı bir ahşap binada yangın çıktı.Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Çevredeki binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.
İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Beyoğlu'nun Gümüşsuyu Mahallesi'nde 2 katlı bir ahşap binada yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Çevredeki binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.