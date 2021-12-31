https://tr.sputniknews.com/20211231/hastanede-unutulanlar-sergilendi-elektrikli-supurge-plaka-ve-legen-kaybolan-esyalar-arasinda-1052296575.html
Hastanede unutulanlar sergilendi: Elektrikli süpürge, plaka ve leğen kaybolan eşyalar arasında
Hastanede unutulanlar sergilendi: Elektrikli süpürge, plaka ve leğen kaybolan eşyalar arasında
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 1 yılda unutulan eşyalar sergilendi. Eşyaların içinde araba plakası, leğen ve eletrikli süpürge dahil birçok... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T15:07+0300
2021-12-31T15:07+0300
2021-12-31T15:07+0300
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hastane
yüreğir
kayıp
sergi
eşya
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Ocak ayından bu yana hasta ve yakınlarının unuttuğu toplam bin 91 eşya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kayıt altına alınarak, kayıp eşya odasına konuldu.Bacak ortezi, elektrikli süpürge, otomobil anahtarları, tekerlekli sandalye, leğen, nüfus cüzdanı, ziynet eşyası, cüzdan, çanta, nakit para, kol saati gibi yüzlerce eşya, bulundukları tarihler not edilip paketlenerek sergilendi.Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, sahibi bulunamayan eşyaların yıl sonunda polis merkezine teslim edileceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210824/kaybolan-kedisinin-anisina-ozel-tasarimli-ukulele-uretti-1048291994.html
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adana, hastane, yüreğir, kayıp, sergi, eşya
Hastanede unutulanlar sergilendi: Elektrikli süpürge, plaka ve leğen kaybolan eşyalar arasında
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 1 yılda unutulan eşyalar sergilendi. Eşyaların içinde araba plakası, leğen ve eletrikli süpürge dahil birçok ürün bulunuyor.
Ocak ayından bu yana hasta ve yakınlarının unuttuğu toplam bin 91 eşya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kayıt altına alınarak, kayıp eşya odasına konuldu.
Bacak ortezi, elektrikli süpürge, otomobil anahtarları, tekerlekli sandalye, leğen, nüfus cüzdanı, ziynet eşyası, cüzdan, çanta, nakit para, kol saati gibi yüzlerce eşya, bulundukları tarihler not edilip paketlenerek sergilendi.
Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, sahibi bulunamayan eşyaların yıl sonunda polis merkezine teslim edileceğini söyledi.