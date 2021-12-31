https://tr.sputniknews.com/20211231/hastanede-unutulanlar-sergilendi-elektrikli-supurge-plaka-ve-legen-kaybolan-esyalar-arasinda-1052296575.html

Hastanede unutulanlar sergilendi: Elektrikli süpürge, plaka ve leğen kaybolan eşyalar arasında

Hastanede unutulanlar sergilendi: Elektrikli süpürge, plaka ve leğen kaybolan eşyalar arasında

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 1 yılda unutulan eşyalar sergilendi. Eşyaların içinde araba plakası, leğen ve eletrikli süpürge dahil birçok... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T15:07+0300

2021-12-31T15:07+0300

2021-12-31T15:07+0300

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adana

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kayıp

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Ocak ayından bu yana hasta ve yakınlarının unuttuğu toplam bin 91 eşya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kayıt altına alınarak, kayıp eşya odasına konuldu.Bacak ortezi, elektrikli süpürge, otomobil anahtarları, tekerlekli sandalye, leğen, nüfus cüzdanı, ziynet eşyası, cüzdan, çanta, nakit para, kol saati gibi yüzlerce eşya, bulundukları tarihler not edilip paketlenerek sergilendi.Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, sahibi bulunamayan eşyaların yıl sonunda polis merkezine teslim edileceğini söyledi.

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