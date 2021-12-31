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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211231/hizmet-sektoru-uretici-enflasyonu-2021de-yuzde-38-artti-1052294273.html
Hizmet sektörü üretici enflasyonu 2021'de yüzde 38 arttı
Hizmet sektörü üretici enflasyonu 2021'de yüzde 38 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 38.08 oranında arttı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T13:54+0300
2021-12-31T13:54+0300
ekonomi
enflasyon
sektör
artış
üretici
hizmet
2021
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TÜİK, kasım ayına ilişkin H-ÜFE'yi açıkladı. Buna göre; H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3 yükseldi. H-ÜFE'deki yıllık artış ise yüzde 38.08 oldu.TÜİK verilerine göre; yıllık bazda en yüksek fiyat artışı, yüzde 111.10 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti. Açıklanan veriler şöyle:Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 10.16 arttıBir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 10.16, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,88, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1.78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde 0,82 artış oldu. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15.72, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,30 oranında azalış hesaplandı.Aylık H-ÜFE'de en yüksek artış su yolu taşımacılığında olduH-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15.72, konaklama hizmetlerinde yüzde 5.93, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3.83 azalış gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 14.87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 13.02, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 10.00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 46,53 arttıBir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 46,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 29.69, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 14,09, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 111.10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,09, idari ve destek hizmetlerde yüzde 24.30 artış oldu.H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 9.36, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 9.83, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 10.22 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 111.10, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 104.82, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 72.02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211219/erdogan-enflasyon-asagiya-inmeye-baslayacak-cunku-faiz-sebep-enflasyon-neticedir-bu-da-benim-tezim-1051912808.html
https://tr.sputniknews.com/20211229/merkez-bankasi-2022-para-ve-kur-politikasi-metnini-yayimladi-orta-vadeli-enflasyon-hedefi-yuzde-5-1052212966.html
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enflasyon, sektör, artış, üretici, hizmet, 2021

Hizmet sektörü üretici enflasyonu 2021'de yüzde 38 arttı

13:54 31.12.2021
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© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 38.08 oranında arttı.
TÜİK, kasım ayına ilişkin H-ÜFE'yi açıkladı. Buna göre; H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3 yükseldi. H-ÜFE'deki yıllık artış ise yüzde 38.08 oldu.
TÜİK verilerine göre; yıllık bazda en yüksek fiyat artışı, yüzde 111.10 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti. Açıklanan veriler şöyle:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 10.16 arttı

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 10.16, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,88, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1.78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde 0,82 artış oldu. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15.72, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,30 oranında azalış hesaplandı.
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19 Aralık, 17:39

Aylık H-ÜFE'de en yüksek artış su yolu taşımacılığında oldu

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15.72, konaklama hizmetlerinde yüzde 5.93, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3.83 azalış gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 14.87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 13.02, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 10.00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 46,53 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 46,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 29.69, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 14,09, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 111.10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,09, idari ve destek hizmetlerde yüzde 24.30 artış oldu.
H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 9.36, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 9.83, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 10.22 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 111.10, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 104.82, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 72.02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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