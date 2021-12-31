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https://tr.sputniknews.com/20211231/hulki-cevizoglu-kilicdaroglu-tuiki-basacagina-tusiadi-basmaliydi-1052284634.html
Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı
Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, TÜİK binasına alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'zamlarda büyük payı olan TÜSİAD'ın binasını basması gerektiğini'... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T08:52+0300
2021-12-31T08:52+0300
türkiye
tüsiad
kemal kılıçdaroğlu
tüik
meb
hulki cevizoğlu
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CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programına konut olan gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ve MEB'e gitmesini 'şov' olarak nitelendirerek, "Şimdi Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. TÜSİAD'a 'geliyorum' deyip baskın yapsaydı. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor" dedi. Cevizoğlu, "TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211230/kilicdaroglu-mulakkatta-elenen-ogretmen-adaylari-icin-milli-egitim-bakanligi-binasina-geldi-1052255428.html
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tüsiad, kemal kılıçdaroğlu, tüik, meb, hulki cevizoğlu

Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı

08:52 31.12.2021
© DHAHulki Cevizoğlu
Hulki Cevizoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© DHA
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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, TÜİK binasına alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'zamlarda büyük payı olan TÜSİAD'ın binasını basması gerektiğini' söyledi.
CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programına konut olan gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ve MEB'e gitmesini 'şov' olarak nitelendirerek, "Şimdi Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. TÜSİAD'a 'geliyorum' deyip baskın yapsaydı. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor" dedi.
Cevizoğlu, "TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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