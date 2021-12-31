https://tr.sputniknews.com/20211231/israilde-4-doz-kovid-19-asisina-onay-1052277848.html

İsrail'de 4. doz Kovid-19 aşısına onay

İsrail'de 4. doz Kovid-19 aşısına onay

İsrail'de riskli grupta bulunanlara 4. doz aşı uygulanmasına karar verildi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T00:10+0300

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koronavirüs

israil

aşı

kovid-19

omicron

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Dünya genelinde koronavirüsle mücadeleye karşı önlemler arttırılıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19'a savunmasız olanlar için 4. doz aşı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu. Ash, Omicron mutasyonunun yol açacağı enfeksiyon dalgasına karşı bunu yapan ilk ülkelerden olduklarını ifade ederek 4. dozun ilk olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlara uygulanacağını söyledi. Ash “Verileri günlük olarak izlemeye devam edeceğiz ve bu tavsiyeyi nüfusun daha fazlasına genişletmemizin gerekip gerekmediğini göreceğiz” dedi. İsrail, 1 yıl önce Pfizer'in koronavirüs aşısını uygulamaya başlayan ilk ülkeler arasındaydı ve geçtiğimiz yaz 3. doz aşı uygulamasına başlamıştı. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre yaklaşık 9.5 milyonluk nüfuslu ülkede 5 milyon 904 bin 296 (nüfusun yüzde 64'ü) kişiye aşının 2 dozu uygulandı. 3 doz aşı yaptıran kişi sayısı ise 4 milyon 222 bin 99 olarak açıklandı. Ülkede koron virüs salgınında bugüne kadar 8 bin 243 kişi hayatını kaybederken, toplam 1 milyon 374 bin 453 vaka tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211227/israil-4-doz-kovid-19-asisini-test-etmeye-basladi-1052164473.html

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