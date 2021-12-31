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İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcunun tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcunun tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
Şişli’de İETT otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yol ortasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T00:48+0300
2021-12-31T00:48+0300
türkiye
istanbul
iett
şişli
kavga
otobüs
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Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi.AA'nın haberine göre, dün Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan ve Levent Büyükdere Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen 65A hatlı İETT otobüsündeki bazı yolcular, duraktan önce araçtan inmek istedi.Yasak olduğunu söyleyerek kapıyı açmayan otobüs sürücüsü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Trafiğin bir süre sonra açılmasına rağmen otobüsü hareket ettirmediği belirtilen sürücünün, tartışmanın büyümesi üzerine kapıları açarak yolcuları indirdiği öne sürüldü.Yolculardan 29 yaşındaki Cafer Öztürk'ün inerken otobüsün kapısına vurması üzerine sürücü ile aralarında kavga çıktı. Otobüsten inen sürücü ile Öztürk yol ortasında kavgaya tutuşurken, bazı yolcular da onları ayırmaya çalıştı.Yolcunun telefonu da çalındıKavga sırasında Öztürk’ün düşen telefonu orada bulunan başka biri tarafından çalındı. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, polis kavga ve hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.Genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu.Bu arada, hırsızlık ve kavga anı, bir yolcunun cep telefonuyla görüntülendi.
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istanbul, iett, şişli, kavga, otobüs

İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcunun tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

00:48 31.12.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESURŞişli'de yolcuyla İETT şoförü arasında kavga
Şişli'de yolcuyla İETT şoförü arasında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Şişli’de İETT otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yol ortasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.
Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi.
AA'nın haberine göre, dün Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan ve Levent Büyükdere Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen 65A hatlı İETT otobüsündeki bazı yolcular, duraktan önce araçtan inmek istedi.
Yasak olduğunu söyleyerek kapıyı açmayan otobüs sürücüsü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Trafiğin bir süre sonra açılmasına rağmen otobüsü hareket ettirmediği belirtilen sürücünün, tartışmanın büyümesi üzerine kapıları açarak yolcuları indirdiği öne sürüldü.
Yolculardan 29 yaşındaki Cafer Öztürk'ün inerken otobüsün kapısına vurması üzerine sürücü ile aralarında kavga çıktı. Otobüsten inen sürücü ile Öztürk yol ortasında kavgaya tutuşurken, bazı yolcular da onları ayırmaya çalıştı.

Yolcunun telefonu da çalındı

Kavga sırasında Öztürk’ün düşen telefonu orada bulunan başka biri tarafından çalındı. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, polis kavga ve hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu.
Bu arada, hırsızlık ve kavga anı, bir yolcunun cep telefonuyla görüntülendi.
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