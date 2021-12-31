https://tr.sputniknews.com/20211231/izinsiz-iha-ucuranlara-15-bin-ucaga-lazer-tutanlara-25-bin-lira-ceza-1052296305.html

İzinsiz İHA uçuranlara 15 bin, uçağa lazer tutanlara 25 bin lira ceza

İzinsiz İHA uçuranlara 15 bin, uçağa lazer tutanlara 25 bin lira ceza

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları, yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak yeniden belirlendi. Buna göre, İHA ile... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T14:51+0300

2021-12-31T14:51+0300

2021-12-31T15:00+0300

insansız hava aracı (iha)

türkiye

uçak

para cezası

lazer

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan '2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlandı.2022 yılında yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında yükseltilen yeni ceza miktarlarına göre; uçuş kullarını ihlal eden kural tanımaz yolcular ile uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullanan yolculara ise 3 bin 868 lira ceza uygulanacak.Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine ve benzer ihlallerde bulunanlara ise 25 bin 800 lira idari ceza uygulanacak.Son yıllarda kullanımı giderek artan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile izinsiz, kayıtsız ve tescil olmadan uçuş gerçekleştirenlere 15 bin 479 lira idare para cezası uygulanacak.Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen, taranmaya ve elle aramaya direnç gösterilmesi, personelin işinin yapmasına engel olan yolculara ise 5 bin 158 lira ceza kesilebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20160223/iha-sinir-1021058181.html

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insansız hava aracı (iha), uçak, para cezası, lazer