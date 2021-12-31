https://tr.sputniknews.com/20211231/kilicdaroglundan-erdogana-hepsi-gececek-ilaclarini-sakin-ihmal-etme-1052299811.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hepsi geçecek, ilaçlarını sakın ihmal etme

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hepsi geçecek, ilaçlarını sakın ihmal etme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:37+0300

2021-12-31T16:37+0300

2021-12-31T16:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

yanıt

cumhuriyet halk partisi (chp)

twitter

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaştığı mesajında CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:"'Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…' demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar."

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, yanıt, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter