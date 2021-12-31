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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hepsi geçecek, ilaçlarını sakın ihmal etme
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hepsi geçecek, ilaçlarını sakın ihmal etme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:37+0300
2021-12-31T16:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
yanıt
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaştığı mesajında CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:"'Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…' demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar."
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, yanıt, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hepsi geçecek, ilaçlarını sakın ihmal etme

16:37 31.12.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris" sözlerine yanıt verirken, "Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" dedi.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaştığı mesajında CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
"'Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…' demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar."
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