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https://tr.sputniknews.com/20211231/kremlin-putin-biden-gorusmesi-sona-erdi-1052279360.html
Kremlin: Putin-Biden görüşmesi sona erdi
Kremlin: Putin-Biden görüşmesi sona erdi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki telefon görüşmesinin sona erdiğini duyurdu. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T00:50+0300
2021-12-31T00:50+0300
2021-12-31T01:02+0300
vladimir putin
joe biden
dünya
dmitriy peskov
telefon görüşmesi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında TSİ 23.35'te başlayan telefon görüşmesinin sona erdiğini belirtti.Rus basınına konuşan Peskov, "Görüşmeyi tamamladılar" bilgisini paylaştı.Beyaz Saray ise, görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğünü açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211226/kremlin-putin-ve-biden-gezegenin-en-deneyimli-politikacilari-1052136353.html
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vladimir putin, joe biden, dmitriy peskov, telefon görüşmesi
Kremlin: Putin-Biden görüşmesi sona erdi 00:50 31.12.2021 (güncellendi: 01:02 31.12.2021)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki telefon görüşmesinin sona erdiğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
ile ABD Başkanı
Joe Biden
arasında TSİ 23.35'te başlayan
telefon görüşmesinin
sona erdiğini belirtti.
Rus basınına konuşan Peskov,
"Görüşmeyi tamamladılar" bilgisini paylaştı.
Beyaz Saray ise, görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğünü açıkladı.