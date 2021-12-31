https://tr.sputniknews.com/20211231/lavrov-abdli-askeri-yetkililerin-guvenlik-garantileri-muzakerelerine-katilmasi-rusya-icin-onemli-1052291386.html
Lavrov: ABD'li askeri yetkililerin güvenlik garantileri müzakerelerine katılması Rusya için önemli
Lavrov: ABD'li askeri yetkililerin güvenlik garantileri müzakerelerine katılması Rusya için önemli
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte, üst düzey ABD ve NATO askeri yetkililerinin güvenlik garantileri konusundaki müzakerelere... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T12:25+0300
2021-12-31T12:25+0300
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Rusya’nın güvenlik garantilerine ilişkin hazırladığı projelerin şu anda Washington ve diğer Batı başkentlerinde değerlendirildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve NATO ülkelerinin üst düzey askeri yetkililerinin güvenlik garantileri konusundaki müzakerelere katılması bizim için prensip olarak önemlidir” dedi.Rusya’nın ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri girişimini sonu gelmeyen tartışmalarla ‘sürümcemede’ bırakmasına izin vermeyeceğine vurgu yapan Lavrov, “Girişimlerimizin bitmeyen tartışmalarla ‘sürümcemede’ bırakılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Lavrov, NATO ülkelerinin Ukrayna'yı sistematik olarak Rusya'ya karşı askeri bir dayanak haline getirdiğine dikkat çekerek, “NATO’ya üye ülkeler, Ukrayna'yı sistematik olarak Rusya'ya karşı askeri bir dayanak haline getiriyor, orada üsler kuruyor, topraklarını tatbikatlar yapmak için kullanıyor” diye konuştu.Ukrayna'daki iç savaşın sona ermekten uzak olduğunu, ülke yetkililerinin Donbass’ta çözüme yönelik adım atma niyetinde olmadıklarını söyleyen Rus Dışişleri Bakanı, ABD ve NATO'nun Kiev'in militarist emellerini desteklediğini kaydetti.Bakan Lavrov, “Ukrayna'da sekiz yıldır süren iç savaş sona ermekten çok uzak. Ülke yetkililerinin Donbass'taki ihtilafı alternatifi olmayan Minsk Tedbir Paketi temelinde çözmek için adım atma gibi bir niyetleri yok” diye ekledi.
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Lavrov: ABD'li askeri yetkililerin güvenlik garantileri müzakerelerine katılması Rusya için önemli
12:25 31.12.2021 (güncellendi: 12:31 31.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte, üst düzey ABD ve NATO askeri yetkililerinin güvenlik garantileri konusundaki müzakerelere katılmasının Rusya için prensip olarak önemli olduğunu söyledi.
Rusya’nın güvenlik garantilerine ilişkin hazırladığı projelerin şu anda Washington ve diğer Batı başkentlerinde değerlendirildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve NATO ülkelerinin üst düzey askeri yetkililerinin güvenlik garantileri konusundaki müzakerelere katılması bizim için prensip olarak önemlidir” dedi.
Rusya’nın ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri girişimini sonu gelmeyen tartışmalarla ‘sürümcemede’ bırakmasına izin vermeyeceğine vurgu yapan Lavrov, “Girişimlerimizin bitmeyen tartışmalarla ‘sürümcemede’ bırakılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Lavrov, NATO ülkelerinin Ukrayna'yı sistematik olarak Rusya'ya karşı askeri bir dayanak haline getirdiğine dikkat çekerek, “NATO’ya üye ülkeler, Ukrayna'yı sistematik olarak Rusya'ya karşı askeri bir dayanak haline getiriyor, orada üsler kuruyor, topraklarını tatbikatlar yapmak için kullanıyor” diye konuştu.
Ukrayna'daki iç savaşın sona ermekten uzak olduğunu, ülke yetkililerinin Donbass’ta çözüme yönelik adım atma niyetinde olmadıklarını söyleyen Rus Dışişleri Bakanı, ABD ve NATO'nun Kiev'in militarist emellerini desteklediğini kaydetti.
Bakan Lavrov, “Ukrayna'da sekiz yıldır süren iç savaş sona ermekten çok uzak. Ülke yetkililerinin Donbass'taki ihtilafı alternatifi olmayan Minsk Tedbir Paketi temelinde çözmek için adım atma gibi bir niyetleri yok” diye ekledi.