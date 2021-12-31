Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211231/maliyet-dustu-hugo-boss-turkiyedeki-uretimini-genisletiyor-1052282940.html
Maliyet düştü: Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor
Maliyet düştü: Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor
Alman giyim şirketi Hugo Boss tedarik zincirini kısaltmak için Türkiye'deki üretim faaliyetlerini geliştirme kararı aldı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T06:52+0300
2021-12-31T06:52+0300
ekonomi
koronavirüs
hugo boss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051221296_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f551bb42f2adb79b709f84057f6806a2.jpg
Koronavirüs salgını sonrası tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılar iyiden iyiye görünür olurken, dünya genelinde üreticilerin temel stratejilerini değiştiriyor. Bazı şirketler üretim yerlerini değiştirirken, bazıları birden fazla ülkede üretim yeri açarak riski yayma stratejisi izliyor. Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı şirketleri bu konuda teşvik ediyor. Diğer yandan Türk Lirası’ndaki değer kaybı Türkiye’yi işgücü maliyeti açısından yabancı şirketler açısından cazip hale getirdi.Son açıklama Alman giyim şirketi Hugo Boss'tan geldi. İngiliz gazete Financial Times'a konuşan Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki üretim faaliyetini genişlettiğini belirtti.CEO Grieder, Hugo Boss’un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe almak ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi.Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051221296_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_6f0124ec09a53b4288f3da25dfe0a82e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, hugo boss

Maliyet düştü: Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor

06:52 31.12.2021
© AAGiyim- Kıyafet
Giyim- Kıyafet - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
Abone ol
Alman giyim şirketi Hugo Boss tedarik zincirini kısaltmak için Türkiye'deki üretim faaliyetlerini geliştirme kararı aldı.
Koronavirüs salgını sonrası tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılar iyiden iyiye görünür olurken, dünya genelinde üreticilerin temel stratejilerini değiştiriyor. Bazı şirketler üretim yerlerini değiştirirken, bazıları birden fazla ülkede üretim yeri açarak riski yayma stratejisi izliyor. Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı şirketleri bu konuda teşvik ediyor. Diğer yandan Türk Lirası’ndaki değer kaybı Türkiye’yi işgücü maliyeti açısından yabancı şirketler açısından cazip hale getirdi.
Son açıklama Alman giyim şirketi Hugo Boss'tan geldi. İngiliz gazete Financial Times'a konuşan Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki üretim faaliyetini genişlettiğini belirtti.
CEO Grieder, Hugo Boss’un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe almak ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi.
Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:13Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam
06:52Maliyet düştü: Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor
06:44İstanbul ve Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
06:20Sözcü yazarı Öztürk: Dün itibarıyla 4 müfettiş İBB'de soruşturmaya başladı
06:11Diyanet, yatılı Kuran kursları için kameralı güvenlik önlemleri alacak
05:55Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
05:36Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik
05:03Washington'a asayiş için asker sevkiyatının onayı artık sadece Savunma Bakanı'nda
04:282022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
04:15Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz'
04:04ABD'de hastaneye kaldırılan koronavirüs hastası çocuk sayısında artış
03:26Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
03:03Rus Checkmate savaş uçağı, ihracat listesinde ilk sırada yer aldı
02:47Donetsk Ombudsmanı: Donbass’taki çatışma bölgesinde 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti
02:46Kanada’nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı
02:20Rus Stratejik Füze Kuvvetleri 2022'de 200'den fazla tatbikat gerçekleştirecek
01:45Avukatı açıkladı: Saakaşvili’nin durumu ağır
01:15Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek
01:15Beyoğlu’nda ahşap bina yandı, 2 kişi yaralandı
01:06Rus Stratejik Füze Kuvvetleri 2022'de 200'den fazla tatbikat gerçekleştirecek