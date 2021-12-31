https://tr.sputniknews.com/20211231/maliyet-dustu-hugo-boss-turkiyedeki-uretimini-genisletiyor-1052282940.html

Maliyet düştü: Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor

Maliyet düştü: Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor

Alman giyim şirketi Hugo Boss tedarik zincirini kısaltmak için Türkiye'deki üretim faaliyetlerini geliştirme kararı aldı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T06:52+0300

2021-12-31T06:52+0300

2021-12-31T06:52+0300

ekonomi

koronavirüs

hugo boss

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Koronavirüs salgını sonrası tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılar iyiden iyiye görünür olurken, dünya genelinde üreticilerin temel stratejilerini değiştiriyor. Bazı şirketler üretim yerlerini değiştirirken, bazıları birden fazla ülkede üretim yeri açarak riski yayma stratejisi izliyor. Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı şirketleri bu konuda teşvik ediyor. Diğer yandan Türk Lirası’ndaki değer kaybı Türkiye’yi işgücü maliyeti açısından yabancı şirketler açısından cazip hale getirdi.Son açıklama Alman giyim şirketi Hugo Boss'tan geldi. İngiliz gazete Financial Times'a konuşan Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki üretim faaliyetini genişlettiğini belirtti.CEO Grieder, Hugo Boss’un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe almak ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi.Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor.

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koronavirüs, hugo boss