https://tr.sputniknews.com/20211231/markette-unutulan-cuzdani-posetine-atti-icini-bosaltip-geri-getirdi-1052292607.html

Markette unutulan cüzdanı poşetine attı, içini boşaltıp geri getirdi

Markette unutulan cüzdanı poşetine attı, içini boşaltıp geri getirdi

Zeytinburnu’nda bulunan bir zincir markette kasada unutulan cüzdanı alışveriş poşetine koyarak marketten çıkan şüpheli, içindeki parayı aldıktan sonra cüzdanı... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T12:57+0300

2021-12-31T12:57+0300

2021-12-31T13:05+0300

hırsızlık

türkiye

zeytinburnu

cüzdan

market

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Zeytinburnu’nda iddialara göre, alışverişini tamamlayan Hakim Özün isimli müşteri, içerisinde ev kirası parasının bulunduğu cüzdanını kasada unutarak marketten ayrıldı.Daha sonra aldığı ürünlerle kasaya gelen şüpheli müşteri, kasanın üzerinde unutulan cüzdanı fark etti. Şüpheli, aldığı ürünlerle birlikte unutulan cüzdanı da poşetine koydu. Marketten çıktıktan sonra cüzdanın içinde bulunan bin 450 TL paranın bin 55 TL’sini alan şüpheli tekrar içeri girdi. Şüpheli, market çalışanlarına “Biri cüzdanını düşürmüş” diyerek cüzdanı teslim etti.Evine dönünce cüzdanını kasada unuttuğunu fark eden Hakim Özün, zincir markete geri döndü.Cüzdanını teslim aldığında içinde bulunan paranın eksik olduğunu gören Özün, güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Güvenlik kameralarında bir başka müşteri tarafından cüzdanın alındığını ve bir süre sonra geri getirildiğini gördü. Yaşanan olay üzerine Özün, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/magazadaki-kadinin-parasini-calip-bos-cuzdani-biraktilar-1051928827.html

türkiye

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hırsızlık, zeytinburnu, cüzdan, market