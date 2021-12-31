https://tr.sputniknews.com/20211231/merkez-bankasi-her-gun-acikliyordu-tlye-gecis-icin-ozel-donusum-kuru-kaldirildi-1052284324.html

Merkez Bankası her gün açıklıyordu: TL'ye geçiş için 'özel dönüşüm kuru' kaldırıldı

Merkez Bankası her gün açıklıyordu: TL'ye geçiş için 'özel dönüşüm kuru' kaldırıldı

Kur korumalı mevduatta dönüşüm kurunun özel olarak belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T08:26+0300

2021-12-31T08:26+0300

2021-12-31T08:29+0300

ekonomi

merkez bankası

kur

kur korumalı tl mevduat

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Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası tarafından 11:00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Uygulamada, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin değişiklikleri içeren iki ayrı Merkez Bankası tebliğine göre, söz konusu uygulama vade sonu döviz kuru belirlenmesinde de geçerli olacak.Tebliğle, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen ibareye göre, katılma hesabına sağlanacak getiri, Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark, katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasınca karşılanabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

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2021

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merkez bankası, kur, kur korumalı tl mevduat