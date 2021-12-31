https://tr.sputniknews.com/20211231/muavinle-tartisip-havaya-ates-acan-polis-memuru-aciga-alindi-1052277725.html

Muavinle tartışıp havaya ateş açan polis memuru açığa alındı

Muavinle tartışıp havaya ateş açan polis memuru açığa alındı

Manisa'daki bir dinlenme tesisinde mola veren şehirlerarası otobüste yolculuk yapan polis memuru, muavin ile tartıştığı sırada belinden çıkardığı tabancası ile... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

manisa

polis

ateş açma

muavin

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İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru, aracın Manisa'da mola verdiği sırada muavin ile tartıştı. İkili arasında karşılıklı 'Sen kimsin' sözlerinin ardından birbirine doğru hamle yapan polis memuru ve muavini diğer yolcular araya girerek ayırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran polis memuru, havaya çok sayıda el ateş açtı. Otobüsün içinde bulunan muavine doğru gitmek isteyen polis memuru, önünde duran bir kişi tarafından engellendi. Silah sesi paniğe neden olurken, birçok yolcu tesisteki markete sığındı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan polis memurunun İzmir'in Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan polis memurunun açığa alındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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manisa, polis, ateş açma, muavin