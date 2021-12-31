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https://tr.sputniknews.com/20211231/muhafazakarlarin-savlarina-kalkan-yaptigi-rowling-sadece-iki-cinsiyet-oldugunu-asla-soylemedim-1052294637.html
Muhafazakarların savlarına kalkan yaptığı Rowling: Sadece iki cinsiyet olduğunu asla söylemedim
Muhafazakarların savlarına kalkan yaptığı Rowling: Sadece iki cinsiyet olduğunu asla söylemedim
Harry Potter'ın yazarı, 'transfobi' eleştirilerine neden olan görüşlerinin ABD'deki muhafazakarların erkek ve kadından başka cinsiyet olmadığı savlarına kalkan... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T14:13+0300
2021-12-31T14:33+0300
yaşam
lgbt
j. k. rowling
cinsiyet
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Trans sorunlarıyla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen J.K. Rowling, sadece iki cinsiyet olduğunu söylediğini yalanladı. Harry Potter'ın yazarı, biyoloji ile kimlik arasında net bir fark bulunduğunun bilincinde olduğunu savundu. ABD'deki muhafazakar haber sitesi CNSNews'un bu hafta yayımladığı 'Anket: Çoğu Amerikalı, sadece iki cinsiyet olduğu konusunda JK Rowling ile hemfikir' başlıklı habere tepki gösteren kadın yazar, Twitter paylaşımlarında haber savının öncülüne itiraz etti. 'Asıl soru''Yalnızca iki cinsiyet olduğunu hiçbir zaman iddia etmediğini' söyleyen Rowling, "Sayısız cinsiyet kimliği vardır" diyerek şöyle devam etti: "Bu tartışmanın merkezindeki soru, kadınların ve kızların şu anda yasal haklara ve güvenceye sahip oldukları korunma, hizmet sunumu, spor kategorileri ve diğer alanlara ilişkin kararların temelini seks veya cinsiyet kimliğinin oluşturup oluşturmaması gereğidir."'Toplumsal cinsiyet farkı'Haberin atıf yaptığı Rasmussen Reports anketine katılan Amerikalıların yüzde 75'i sadece iki cinsiyet olduğu yönünde görüş bildirirken, haberin kendisini eleştirenlerin çoğuyla aynı hatayı yaptığını söyleyen Rowling, 'seks' ile 'toplumsal cinsiyet' kelimelerini birbirinin yerine kullanmanın bu tartışmanın ana konusunu bulanıklaştırdığını dile getirdi. Eleştirilerin odağındaki makaleYazar, okurları, 'konu hakkında konuşmasının ve diğer alanların yanısıra hukuk alanında iki kavramın ayrı tutulması gereğinin nedenlerini ortaya koyduğu' Haziran 2020 tarihli makalesine de yönlendirdi. Rowling, 3600 kelimelik makaleyi, Aralık 2019'da Twitter'da 'transfobik' olduğu iddia edilen tweetler nedeniyle işini kaybeden bir kadına destek veren paylaşımlarının tepki çekmesine yanıt olarak yazmıştı. Bu da trans hakları aktivistlerinin şimşeklerinin Rowling'e yönelmesine yol açmıştı. Makalenin yayımlandığı dönemde, 'trans aktivistlerden çevrimiçi suçlamalar ve tehditler' aldığını duyuran Rowling, bir yıldan uzun süre geçtikten sonra bunların hala devam ettiğine dikkat çekti. 'Kadınlara tehdit oluşturmadığını kanıtlamanın en iyi yolu'Geçen ay 'üç eylemci aktörün' İskoçya'daki evinin fotoğraflarını çekip paylaştığını ve adresini Twitter'da yayımladığını bildiren Rowling, olayın ardından "Belki hareketinizin kadınlar için tehdit olmadığını kanıtlamanın en iyi yolu bizi takip etmeyi, taciz etmeyi ve tehdit etmeyi bırakmaktır" diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20210720/harry-potter-yazari-yuzlerce-trans-aktivistten-olum-bombalama-tecavuz-tehditleri-aliyorum-1045009949.html
https://tr.sputniknews.com/20170801/harry-potter-rowling-donald-trump-ozur-1029511871.html
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lgbt, j. k. rowling, cinsiyet

Muhafazakarların savlarına kalkan yaptığı Rowling: Sadece iki cinsiyet olduğunu asla söylemedim

14:13 31.12.2021 (güncellendi: 14:33 31.12.2021)
© REUTERS / Toby MelvilleHarry Potter yazarı J.K. Rowling, 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' prömiyerinde (Londra, 13 Kasım 2018)
Harry Potter yazarı J.K. Rowling, 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' prömiyerinde (Londra, 13 Kasım 2018) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Toby Melville
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Harry Potter'ın yazarı, 'transfobi' eleştirilerine neden olan görüşlerinin ABD'deki muhafazakarların erkek ve kadından başka cinsiyet olmadığı savlarına kalkan olarak kullanılması üzerine "Aska öyle bir şey söylemedim" dedi.
Trans sorunlarıyla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen J.K. Rowling, sadece iki cinsiyet olduğunu söylediğini yalanladı. Harry Potter'ın yazarı, biyoloji ile kimlik arasında net bir fark bulunduğunun bilincinde olduğunu savundu.
ABD'deki muhafazakar haber sitesi CNSNews'un bu hafta yayımladığı 'Anket: Çoğu Amerikalı, sadece iki cinsiyet olduğu konusunda JK Rowling ile hemfikir' başlıklı habere tepki gösteren kadın yazar, Twitter paylaşımlarında haber savının öncülüne itiraz etti.

'Asıl soru'

'Yalnızca iki cinsiyet olduğunu hiçbir zaman iddia etmediğini' söyleyen Rowling, "Sayısız cinsiyet kimliği vardır" diyerek şöyle devam etti:
"Bu tartışmanın merkezindeki soru, kadınların ve kızların şu anda yasal haklara ve güvenceye sahip oldukları korunma, hizmet sunumu, spor kategorileri ve diğer alanlara ilişkin kararların temelini seks veya cinsiyet kimliğinin oluşturup oluşturmaması gereğidir."

'Toplumsal cinsiyet farkı'

Haberin atıf yaptığı Rasmussen Reports anketine katılan Amerikalıların yüzde 75'i sadece iki cinsiyet olduğu yönünde görüş bildirirken, haberin kendisini eleştirenlerin çoğuyla aynı hatayı yaptığını söyleyen Rowling, 'seks' ile 'toplumsal cinsiyet' kelimelerini birbirinin yerine kullanmanın bu tartışmanın ana konusunu bulanıklaştırdığını dile getirdi.

Eleştirilerin odağındaki makale

Yazar, okurları, 'konu hakkında konuşmasının ve diğer alanların yanısıra hukuk alanında iki kavramın ayrı tutulması gereğinin nedenlerini ortaya koyduğu' Haziran 2020 tarihli makalesine de yönlendirdi. Rowling, 3600 kelimelik makaleyi, Aralık 2019'da Twitter'da 'transfobik' olduğu iddia edilen tweetler nedeniyle işini kaybeden bir kadına destek veren paylaşımlarının tepki çekmesine yanıt olarak yazmıştı. Bu da trans hakları aktivistlerinin şimşeklerinin Rowling'e yönelmesine yol açmıştı.
Makalenin yayımlandığı dönemde, 'trans aktivistlerden çevrimiçi suçlamalar ve tehditler' aldığını duyuran Rowling, bir yıldan uzun süre geçtikten sonra bunların hala devam ettiğine dikkat çekti.
JK Rowling - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2021
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Harry Potter yazarı: Yüzlerce trans aktivistten ölüm, bombalama, tecavüz tehditleri alıyorum
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'Kadınlara tehdit oluşturmadığını kanıtlamanın en iyi yolu'

Geçen ay 'üç eylemci aktörün' İskoçya'daki evinin fotoğraflarını çekip paylaştığını ve adresini Twitter'da yayımladığını bildiren Rowling, olayın ardından "Belki hareketinizin kadınlar için tehdit olmadığını kanıtlamanın en iyi yolu bizi takip etmeyi, taciz etmeyi ve tehdit etmeyi bırakmaktır" diye yazdı.
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