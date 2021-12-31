https://tr.sputniknews.com/20211231/murat-ongun-cnnturk-yayinina-katilma-talebim-kabul-edilmedi-1052278298.html

Murat Ongun: CNNTürk yayınına katılma talebim kabul edilmedi

Murat Ongun: CNNTürk yayınına katılma talebim kabul edilmedi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim kabul edilmedi" dedi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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ibb

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türkiye

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İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İBB’ye yönelik iddialarla ilgili bu akşam Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebim kabul edildi ve halkımızın doğru bilgilenmesine olanak sağlandı. CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim ise kabul edilmedi" ifadelerine yer verdi.

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ibb, cnntürk, murat ongun, ekrem imamoğlu, canlı yayın