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Voleybolcu Naz Aydemir Akyol 17 yıl sonra milli takımı bıraktı: 'Milli formama veda vakti'
Voleybolcu Naz Aydemir Akyol 17 yıl sonra milli takımı bıraktı: 'Milli formama veda vakti'
Fenerbahçe'nin pasörü Naz Aydemir Akyol, 2004 yılından beri formasını giydiği A Milli Kadın Voleybol Takımı'na veda ettiğini açıkladı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T14:36+0300
2021-12-31T14:40+0300
spor
voleybol
veda
milli takım
naz aydemir akyol
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Türk voleybolunun önemli isimlerinden Naz Aydemir Akyol, milli takıma veda ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından kararını açıklayan 31 yaşındaki Akyol, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20210410/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-voleybol-federasyonu-yonetici-ve-oyuncularini-kabul-etti-1044238004.html
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voleybol, veda, milli takım, naz aydemir akyol

Voleybolcu Naz Aydemir Akyol 17 yıl sonra milli takımı bıraktı: 'Milli formama veda vakti'

14:36 31.12.2021 (güncellendi: 14:40 31.12.2021)
© İHAVoleybolcu Naz Aydemir Akyol
Voleybolcu Naz Aydemir Akyol - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA
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Fenerbahçe'nin pasörü Naz Aydemir Akyol, 2004 yılından beri formasını giydiği A Milli Kadın Voleybol Takımı'na veda ettiğini açıkladı.
Türk voleybolunun önemli isimlerinden Naz Aydemir Akyol, milli takıma veda ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından kararını açıklayan 31 yaşındaki Akyol, şu ifadeleri kullandı:
"Birlikte geçirdiğimiz çok zor bir yılın son dakikalarına girerken tüm kalbimle ülkemiz ve tüm dünyamız için sağlık eşit yaşam ve eğitim hakkı, çocuklarımız için umut dolu bir dünya diliyorum. 2022'ye sayılı dakikalar kala kendi spor hayatımla ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük bir gururla taşıdığım milli formama artık veda vakti geldi. 17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan federasyon başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için çok teşekkür ederim."
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