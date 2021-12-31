https://tr.sputniknews.com/20211231/nftler-2021de-nasil-40-milyar-dolarlik-bir-pazar-haline-geldi-1052302792.html

NFT'ler 2021'de nasıl 40 milyar dolarlık bir pazar haline geldi?

NFT'ler 2021'de nasıl 40 milyar dolarlık bir pazar haline geldi?

2020'de 1 milyar doların altında bir pazara sahip olan ve sınırlı sayıda yatırımcının haberdar olduğu NFT pazarı 2021 sonunda 40 milyar doların üzerinde dev... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T19:17+0300

2021-12-31T19:17+0300

2021-12-31T19:21+0300

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2021'in başında yalnızca kripto meraklısıyla sınırlı bir kitlenin haberdar olduğu NFT'lere yılsonuna dek 41 milyar dolar yatırıldı."Geçtiğimiz yıl içinde NFT pazarı 1 milyar dolar altı bir pazardan on milyarlarca dolar harcanan bir pazara dönüştü" diyen kripto veri şirketi Messari'nin Araştırma Analisti Mason Nystrom, alıcıların "dijital kimliklerine" uyan profilleri bulmak için kapıştıklarını belirtti.BloombergHT'nin haberine göre; NFT (non-fungible token/benzersiz dijital varlık) çılgınlığı Mart ayında, sanatçı Beeple'ın koleksiyonluk bir tablosunun Christie's müzayede evinde 69.3 milyon dolara satılmasıyla ana akım medyanın gündemine girdi ve bu olay bir müzayede evinde yapılan ilk satış olarak tarihe geçti.Bu olayın üzerinden çok geçmeden hayranlarla etkileşime girmenin yeni yollarını arayan ve bu NFT çılgınlığından maddi bir getiri elde etmek isteyen sanat, spor ve müzik dünyasından kurumsal oyuncular, dijital mülkiyet sertifikalarının blok zincirinde kayıtlı olduğu NFT'ler çıkarmaya başladılar.Bunların yanında sektörün değerini artıran faktörlerden bir diğeri de Bored Ape Yacht Club ve CryptoPunks gibi grupların sınırlı sayıda üreterek sattığı ve kullanıcıları tarafından sosyal medya profili olarak kullanılan NFT'ler oldu."Değer katan en önemli özellik hala sağlanan ayrıcalık" diyen Nystrom bu grupların alıcılara sadece yüksek fiyatlı NFT'ler satmadığını, Discord platformunda kapalı kanallar, özel buluşmalar ve partiler gibi birçok özel hizmete erişim sağladığını belirtti.Nystrom bu grupları tanımlarken "Onlar elit şehir kulüpleri gibi ve girişte sermaye maliyetinizin büyüklüğüne bağlı olarak aşabileceğiniz devasa bir engel var fakat içeri girebilirseniz etrafınızda yüksek net değere sahip bireyler buluyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.Kripto para analitik grubu Chainalysis'e göre, bu yıl 15 Aralık tarihine kadar genellikle NFT'ler oluşturmak için kullanılan Ethereum blok zincir sözleşmelerine toplamda 40,9 milyar dolar harcandı ve Solana gibi diğer blok zincirlerinde basılan NFT'lerin de hesaba katılması halinde bu rakamın çok daha yükseklere çıkması muhtemel görünüyor.Karşılaştırmak gerekirse geçtiğimiz yıl küresel sanat pazarının net değeri 50.1 milyar dolar tahmin ediliyordu.

https://tr.sputniknews.com/20211231/guney-kore-nft-tabanli-oyunlari-yasakliyor-1052293289.html

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