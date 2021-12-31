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Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı
Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde, ilkokul öğretmeni Tuba T., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir öğrencisini cetvelle dövdü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T09:46+0300
2021-12-31T09:46+0300
türkiye
muğla
öğretmen
milas
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Milas Semiha Altunkan İlkokulu'nda görev yapan 3'üncü sınıf öğretmeni Tuba T., bir öğrencisini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvelle dövdü. Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı.Tepki çeken olay ile ilgili Milas Kaymakamlığı'nda yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Tuba T.'nin görevinden alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir."
https://tr.sputniknews.com/20211231/ogretmeni-doven-mudur-yine-atandi-1052284099.html
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muğla
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muğla, öğretmen, milas

Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı

09:46 31.12.2021
CC0 / / sınıf
sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
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Muğla'nın Milas ilçesinde, ilkokul öğretmeni Tuba T., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir öğrencisini cetvelle dövdü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından Tuba T., görevden alındı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Milas Semiha Altunkan İlkokulu'nda görev yapan 3'üncü sınıf öğretmeni Tuba T., bir öğrencisini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvelle dövdü. Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı.
Tepki çeken olay ile ilgili Milas Kaymakamlığı'nda yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Tuba T.'nin görevinden alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir."
boş sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
TÜRKİYE
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