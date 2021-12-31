Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211231/ogretmeni-doven-mudur-yine-atandi-1052284099.html
Öğretmeni döven müdür yine atandı
Öğretmeni döven müdür yine atandı
Aydın'da bir lise müdürünün kadın öğretmeni dövüp tırmalayarak, çalışamaz hale getirdiği ortaya çıktı. Yargıtay, ‘kasten yaralama’ suçundan mahkum ettiği... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T08:15+0300
2021-12-31T08:15+0300
türkiye
okul
öğretmen
müdür
darp
lise
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103922/94/1039229439_0:123:1340:877_1920x0_80_0_0_54c4951db208cc900bc9f11b84313878.jpg
Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Aydın Buharkent Çok Programlı Lisesi müdürü Ahmet Sarınoğlu, kadın Beden Eğitimi Öğretmeni F.G.' yi 6 yıl önce okulda dövdü.Öğretmen, 3 gün iş göremez raporu alıp, Aydın MEM'ne şikayet etti. Müdürlük, inceleme başlatıp, dosyayı kapattı. Mağdur öğretmen, Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, müdür hakkında beraat kararı verdi. Eğitim İş Sendikası Aydın Şubesi Avukatı Burak Özdemir, Öğretmen F.G.'nin başına gelenlerle ilgili yerel mahkeme kararını Yargıtay 3. Genel Kurulu'na taşıdı.Yargıtay'da beraat kararının uygulanmasında ısrar etti. Mağdur öğretmen F.G.'nin itirazı üzerine dava Yargıtay Ceza Davaları Genel Kurulu'na taşındı. Yargıtay, oybirliği ile sanık müdürün kasten yaralama suçunun sabit olduğuna hükmetti. Kararda, “Yerel mahkeme, kasten yaralama suçunu gözetmeden isabetsiz bir kararla sanık hakkında beraat kararı vererek, kararda suçun sabit olduğunu gözetmemiştir” denildi.Müdür Sarınoğlu, TCK'nın kasten yaralama suçunu içeren 53. maddesine göre 1.500 lira adli para cezasına çarptırılıp, 4 bin lira mahkeme masraflarının da müdürün ödemesine karar verildi. Kasten yaralama suçu işleyenler, seçme ve seçilme hakkını kaybettiği gibi birçok kamusal hakkını da kaybediyor. Suçu para cezasına çevrilip 5 yıl ertelenen Müdür Sarınoğlu, MEB tarafından Aydın Kuyucak Pamukören Anadolu Lisesi'ne ‘müdür' olarak atandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103922/94/1039229439_4:0:1337:1000_1920x0_80_0_0_9005b82367a8d8208a2ab37e83a27a21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okul, öğretmen, müdür, darp, lise

Öğretmeni döven müdür yine atandı

08:15 31.12.2021
© DHAboş sınıf
boş sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© DHA
Abone ol
Aydın'da bir lise müdürünün kadın öğretmeni dövüp tırmalayarak, çalışamaz hale getirdiği ortaya çıktı. Yargıtay, ‘kasten yaralama’ suçundan mahkum ettiği müdürü suçlu bulurken, MEB başka liseye müdür yaptı.
Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Aydın Buharkent Çok Programlı Lisesi müdürü Ahmet Sarınoğlu, kadın Beden Eğitimi Öğretmeni F.G.' yi 6 yıl önce okulda dövdü.
Öğretmen, 3 gün iş göremez raporu alıp, Aydın MEM'ne şikayet etti. Müdürlük, inceleme başlatıp, dosyayı kapattı. Mağdur öğretmen, Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, müdür hakkında beraat kararı verdi. Eğitim İş Sendikası Aydın Şubesi Avukatı Burak Özdemir, Öğretmen F.G.'nin başına gelenlerle ilgili yerel mahkeme kararını Yargıtay 3. Genel Kurulu'na taşıdı.
Yargıtay'da beraat kararının uygulanmasında ısrar etti. Mağdur öğretmen F.G.'nin itirazı üzerine dava Yargıtay Ceza Davaları Genel Kurulu'na taşındı. Yargıtay, oybirliği ile sanık müdürün kasten yaralama suçunun sabit olduğuna hükmetti. Kararda, “Yerel mahkeme, kasten yaralama suçunu gözetmeden isabetsiz bir kararla sanık hakkında beraat kararı vererek, kararda suçun sabit olduğunu gözetmemiştir” denildi.
Müdür Sarınoğlu, TCK'nın kasten yaralama suçunu içeren 53. maddesine göre 1.500 lira adli para cezasına çarptırılıp, 4 bin lira mahkeme masraflarının da müdürün ödemesine karar verildi. Kasten yaralama suçu işleyenler, seçme ve seçilme hakkını kaybettiği gibi birçok kamusal hakkını da kaybediyor.
Suçu para cezasına çevrilip 5 yıl ertelenen Müdür Sarınoğlu, MEB tarafından Aydın Kuyucak Pamukören Anadolu Lisesi'ne ‘müdür' olarak atandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:52Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı
08:45Belediye standında 5 litrelik su 500 TL’den satıldı
08:26Merkez Bankası her gün açıklıyordu: TL'ye geçiş için 'özel dönüşüm kuru' kaldırıldı
08:18Altından TL'ye dönene stopaj sıfırlandı
08:15Öğretmeni döven müdür yine atandı
08:08Brezilya'da kokain ele geçirilen Türk firmaya ait özel jet soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı
07:55Ahmet Hakan: Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı açık ara bir numara
07:20Dolar kurunun oy oranlarını etkilediğini söyleyen AK Partili Şen: Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı
07:13Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam
06:52Maliyet düştü: Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor
06:44İstanbul ve Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
06:20Sözcü yazarı Öztürk: Dün itibarıyla 4 müfettiş İBB'de soruşturmaya başladı
06:11Diyanet, yatılı Kuran kursları için kameralı güvenlik önlemleri alacak
05:55Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
05:36Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik
05:03Washington'a asayiş için asker sevkiyatının onayı artık sadece Savunma Bakanı'nda
04:282022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
04:15Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz'
04:04ABD'de hastaneye kaldırılan koronavirüs hastası çocuk sayısında artış
03:26Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi