https://tr.sputniknews.com/20211231/onur-market-12-uzeri-kurla-mal-alimi-yapmadik-bu-yuzden-raflarimiza-yansimadi-1052301951.html
Onur Market: 12 üzeri kurla mal alımı yapmadık, bu yüzden raflarımıza yansımadı
Onur Market: 12 üzeri kurla mal alımı yapmadık, bu yüzden raflarımıza yansımadı
Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, döviz kurunda yaşanan yükselişin perakende sektöründeki yansıması hakkında yaptığı konuşmada, çok kısa sürede... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T18:22+0300
2021-12-31T18:22+0300
2021-12-31T18:30+0300
market
ekonomi
indirim
gıda
döviz kurları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158090_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f866d3fb08bc5d1b1c2f36cfc77aa518.jpg
Bloomberg HT’ye konuk olan Onur Market Yönetim Kurulu üyesi Erdal Tüfekçi, gıda perakendeciliğinde 2021 yılını değerlendirdi.Tüfekçi, 2021 yılının pandemi ve enflasyonla mücadele ile geçtiğini söyledi. 2021'de arz dengesinin bozulduğunu belirten Tüfekçi, tedarik zincirinde kırılmalar olduğunu dile getirdi.Döviz kurunda yaşanan hızlı artışın fiyatlara olan yansıması hakkında değerlendirmede bulunan Tüfekçi, “Çok kısa sürede kur dalgalanması oldu. 12'nin üzerindeki kurlarla mal alımları gerçekleştirmedik. Bizim raflarımıza bunlar yansımadı” dedi.Tüfekçi, kurun yükselmesiyle ihracat taleplerinin de arttığını ve sepetlerde yılın ikinci yarısında büyümeler olduğunu söyledi. “Sektörümüz yeni oyuncularla giderek büyüyor” diyen Tüfekçi, önümüzdeki yıl maliyet yönetebilmenin ‘önemli bir sorun’ olacağının altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211229/perakendeciler-1-ay-icinde-fiyatlarda-yuzde-40lik-indirim-ongoruyor-1052219893.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158090_207:0:855:486_1920x0_80_0_0_a499ec72a48784534e88a4c5933c5ad6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
market, indirim, gıda, döviz kurları
Onur Market: 12 üzeri kurla mal alımı yapmadık, bu yüzden raflarımıza yansımadı
18:22 31.12.2021 (güncellendi: 18:30 31.12.2021)
Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, döviz kurunda yaşanan yükselişin perakende sektöründeki yansıması hakkında yaptığı konuşmada, çok kısa sürede kur dalgalanması olduğunu, 12'nin üzerindeki kurlarla mal alımları gerçekleştirmediklerini, dolayısıyla da kurdaki yükselişi raflara yansıtmadıklarını söyledi.
Bloomberg HT’ye konuk olan Onur Market Yönetim Kurulu üyesi Erdal Tüfekçi, gıda perakendeciliğinde 2021 yılını değerlendirdi.
Tüfekçi, 2021 yılının pandemi ve enflasyonla mücadele ile geçtiğini söyledi. 2021'de arz dengesinin bozulduğunu belirten Tüfekçi, tedarik zincirinde kırılmalar olduğunu dile getirdi.
Döviz kurunda yaşanan hızlı artışın fiyatlara olan yansıması hakkında değerlendirmede bulunan Tüfekçi, “Çok kısa sürede kur dalgalanması oldu. 12'nin üzerindeki kurlarla mal alımları gerçekleştirmedik. Bizim raflarımıza bunlar yansımadı” dedi.
Tüfekçi, kurun yükselmesiyle ihracat taleplerinin de arttığını ve sepetlerde yılın ikinci yarısında büyümeler olduğunu söyledi. “Sektörümüz yeni oyuncularla giderek büyüyor” diyen Tüfekçi, önümüzdeki yıl maliyet yönetebilmenin ‘önemli bir sorun’ olacağının altını çizdi.