https://tr.sputniknews.com/20211231/onur-market-12-uzeri-kurla-mal-alimi-yapmadik-bu-yuzden-raflarimiza-yansimadi-1052301951.html

Onur Market: 12 üzeri kurla mal alımı yapmadık, bu yüzden raflarımıza yansımadı

Onur Market: 12 üzeri kurla mal alımı yapmadık, bu yüzden raflarımıza yansımadı

Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, döviz kurunda yaşanan yükselişin perakende sektöründeki yansıması hakkında yaptığı konuşmada, çok kısa sürede... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T18:22+0300

2021-12-31T18:22+0300

2021-12-31T18:30+0300

market

ekonomi

indirim

gıda

döviz kurları

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Bloomberg HT’ye konuk olan Onur Market Yönetim Kurulu üyesi Erdal Tüfekçi, gıda perakendeciliğinde 2021 yılını değerlendirdi.Tüfekçi, 2021 yılının pandemi ve enflasyonla mücadele ile geçtiğini söyledi. 2021'de arz dengesinin bozulduğunu belirten Tüfekçi, tedarik zincirinde kırılmalar olduğunu dile getirdi.Döviz kurunda yaşanan hızlı artışın fiyatlara olan yansıması hakkında değerlendirmede bulunan Tüfekçi, “Çok kısa sürede kur dalgalanması oldu. 12'nin üzerindeki kurlarla mal alımları gerçekleştirmedik. Bizim raflarımıza bunlar yansımadı” dedi.Tüfekçi, kurun yükselmesiyle ihracat taleplerinin de arttığını ve sepetlerde yılın ikinci yarısında büyümeler olduğunu söyledi. “Sektörümüz yeni oyuncularla giderek büyüyor” diyen Tüfekçi, önümüzdeki yıl maliyet yönetebilmenin ‘önemli bir sorun’ olacağının altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20211229/perakendeciler-1-ay-icinde-fiyatlarda-yuzde-40lik-indirim-ongoruyor-1052219893.html

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market, indirim, gıda, döviz kurları