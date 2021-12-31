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Pandemi 2. yılı geride bırakırken, tam kapanma uygulanan Çin şehri, gıda tedarik krizi atlattı
18:28 31.12.2021 (güncellendi: 19:05 31.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/China Xinhua News/@XHNews/Liu XiaoÇin'in tam kapanma uyguladığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde hanelere teslim edilecek günlük ihtiyaçları taşıyan yetkililer (29 Aralık 2021)
© Fotoğraf : Twitter/China Xinhua News/@XHNews/Liu Xiao
9 Aralık'tan beri 1300'den fazla Kovid vakası saptanan Şian kentinin 13 milyonu geçen nüfusuna tam kapanma uygulanması, Çin sosyal medyasında 'aç kaldık, hükümetin gıda yardımları nerede' feryatlarına neden oldu. Şikayetlerin Batı basınında da yankılanması üzerine büyük bir ücretsiz gıda yardımı seferberliği sağlandı.
Kovid pandemisiyle mücadelede 'sıfır vaka için sıfır hoşgörü' politikası uygulayan Çin, pandeminin başında ilk çıkış yeri Vuhan kentini tamamen kapatmasından beri en dramatik kararı aldığı Şian kentini 23 Aralık'ta kapattı. 13 milyondan fazla nüfusu olan kentte kapanmaya rağmen vaka sayılarının durdurulamaması üzerine gıda alışverişi için bile dışarı çıkmanın yasaklanması, son günlerde insanların Çin sosyal medyasında yeterince yiyecek bulamadıklarına dair şikayetler paylaşmalarına neden oldu. Şikayetlerin Batı basınında da yankılanması üzerine yetkililer, Şian'da büyük bir ücretsiz gıda yardımı dağıtımı seferberliğine girişti.
Xi'an: Cries for help and food in quarantined Chinese city https://t.co/CXm23QCSYq— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021
Başta her haneden bir kişinin iki günde bir gıda ve değer temel ihtiyaçlar için alışverişe çıkmasına izin verilmişti. Ancak pazartesiden itibaren Kovid testi yaptırmak dışında evden çıkmak yasaklanınca, karınların nasıl doyacağı sorunu hasıl oldu.
Weibo'da pek çok kişi hükümetin gıda yardımlarının henüz kendilerine ulaşmadığı ve yardıma ihtiyaç duyduklarına dair paylaşımlar yaptı.
'Markete sipariş veremiyoruz, fiyatlar çok pahalı'
Bir kullanıcı "Diğer semtlere aşamalı olarak gıda tedarik edildiğini duydum, ama bana bir şey gelmedi. 4 gün önce online market siparişi verdim, o da gelmedi. Günlerdir sebze yüzü görmedim" dedi.
Bir diğer kullanıcı dağıtımın eşitliksiz olduğunu, kendilerine hiçbir şey ulaşmadığını söyleyerek ekledi: "Bize grup kurup birlikte sipariş vermemiz söyleniyor, ama fiyatlar çok pahalı."
Online viral olan bir videoda bir sitenin sakinlerinin polisle gıda sıkıntısı nedeniyle hararetle tartıştığı gözlendi. Bir erkek 'ailesinin yiyeceksiz kaldığından' yakınırken, bir kadının "13 gündür kapatıldık. İnsanların temel ihtiyaçları tedarik edilmiyor. Daha önce sebze almak için 3-4 saat sıra bekliyorduk. Ama artık satılmalarına izin verilmiyor" dediği duyuldu.
西安某小区被封了13天，大批警察抵达小区门口维稳，不许买菜，等着饿死。 pic.twitter.com/5UeUaI1zcL— 方舟子 (@fangshimin) December 30, 2021
'Gerekli malzemeleri sağlamada sorunlar yaşanıyor' itirafı
Şikayetlerin artması üzerine devlete bağlı gazetelerden Global Times, şehir genelinde gıda yardımlarını dağıtıp teslim edecek eleman sıkıntısı çekildiğini yazdı. Yetkililerin çarşamba günkü açıklamalarında, 'personel mevcudiyetinin düşük olması ve lojistik ile dağıtımdaki zorlukların şehre gerekli malzemeleri sağlamada sorunlara yol açtığı' kabul edildi.
'Bir aileyi 3-4 gün doyurmaya yeter'
Ardından Çin Ticaret Bakanlığı, Şian sakinlerinin temel malzemelere 'yeterli erişime' sahip olması sözü verdi. Devlet televizyonu CCTV, üniformalı güvenlik yetkilileri ve koruyucu tulum giymiş elemanların yumurta, et, sebze gibi temel gıdaları plastik torbalara yerleştirmesi ve kapı kapı dolaşıp dağıtmasının görüntülerini yayımladı.
NW China's Shaanxi Province reported 165 locally transmitted COVID-19 cases on Thursday, bringing the total number of local cases in the latest resurgence to 1,301 https://t.co/kqROXm2IAB pic.twitter.com/mM8zIvJd6q— China Xinhua News (@XHNews) December 31, 2021
Gıda yardımına kavuşan bir şehir sakini Weibo'da "Hükümetten ücretsiz gıda yardımı geldi. Gerçekten de epey bolca var. Bir aileyi 3-4 gün doyurmaya yeter" diye yazdı.