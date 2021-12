https://tr.sputniknews.com/20211231/punk-efsanesi-patti-smithe-new-yorkun-anahtari-verildi-1052299281.html

Punk efsanesi Patti Smith'e New York'un anahtarı verildi

Punk efsanesi Patti Smith'e New York'un anahtarı verildi

1967 yılında okulu bırakarak New York’a taşınan ve gerek yaşam stili gerekse eserleriyle şehrin simge sanatçılarından biri haline gelen Patti Smith, New York... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:27+0300

2021-12-31T16:27+0300

2021-12-31T16:36+0300

patti smith

yaşam

new york

punk rock

anahtar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052299082_0:46:769:478_1920x0_80_0_0_d88977eb0c4bbab984f50a4f05c3e445.jpg

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio tarafından 27 Aralık Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında 'punk rock'ın vaftiz anası' Patti Smith’e New York’un Anahtarı takdim edildi.‘Yolu aydınlatmak için çok şey yaptı’Radyo Eksen’in aktardığına göre, Horses’ı ‘tüm Rock and Roll tarihinin en büyük albümlerinden biri olarak nitelendiren De Blasio, ödül töreninde şunları söyledi:Patti Smith: Keşke ben de New York’a anahtarımı verebilseydimPatti Smith ise, “Keşke ben de New York’a anahtarımı verebilseydim, şehrimiz hakkında bu hislere sahibim. Tüm meydan okumalarına ve zorluklarına rağmen –ve benim gibi oldukça gezgin biri için- dünyanın en renkli şehri olmaya devam ediyor. Bu onura 75 yaşında sahip olmak, önümüzdeki 25 yıl için daha da sabırsızlanmamı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20161210/nobel-odul-toren-bob-dylan-patti-smith-1026250241.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

patti smith, new york, punk rock, anahtar