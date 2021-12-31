Punk efsanesi Patti Smith'e New York'un anahtarı verildi

“Yolu aydınlatmak için çok şey yaptı ve bunu burada, New York’ta yaptı. Bu şehirde ve ötesinde meydana gelen o müzikal patlamanın baş temsilcilerindendi. Bu benim için olağanüstü bir zevk ve onur, çünkü 1970’lerde ve 1980’lerde reşit olan herhangi bir bireye hitap eden birçok ses, sanatçı, müzisyen vardı ancak sadece bir Patti Smith vardı. Patti Smith, kendine has bir özgünlüğe sahipti ve bana göre başka hiçbir yerde rastlamadığınız başka bir özgünlüğe sahipti, etrafımızdaki tüm girdapları kesip daha derin gerçekleri konuşabilme yeteneğine...”