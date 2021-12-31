Punk efsanesi Patti Smith'e New York'un anahtarı verildi

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio tarafından 27 Aralık Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında 'punk rock'ın vaftiz anası' Patti Smith’e New York’un Anahtarı takdim edildi.‘Yolu aydınlatmak için çok şey yaptı’Radyo Eksen’in aktardığına göre, Horses’ı ‘tüm Rock and Roll tarihinin en büyük albümlerinden biri olarak nitelendiren De Blasio, ödül töreninde şunları söyledi:Patti Smith: Keşke ben de New York’a anahtarımı verebilseydimPatti Smith ise, “Keşke ben de New York’a anahtarımı verebilseydim, şehrimiz hakkında bu hislere sahibim. Tüm meydan okumalarına ve zorluklarına rağmen –ve benim gibi oldukça gezgin biri için- dünyanın en renkli şehri olmaya devam ediyor. Bu onura 75 yaşında sahip olmak, önümüzdeki 25 yıl için daha da sabırsızlanmamı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
1967 yılında okulu bırakarak New York’a taşınan ve gerek yaşam stili gerekse eserleriyle şehrin simge sanatçılarından biri haline gelen Patti Smith, New York anahtarıyla onurlandırıldı.
New York Belediye Başkanı Bill De Blasio tarafından 27 Aralık Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında 'punk rock'ın vaftiz anası' Patti Smith’e New York’un Anahtarı takdim edildi.
‘Yolu aydınlatmak için çok şey yaptı’
Radyo Eksen’in aktardığına göre, Horses’ı ‘tüm Rock and Roll tarihinin en büyük albümlerinden biri olarak nitelendiren De Blasio, ödül töreninde şunları söyledi:
“Yolu aydınlatmak için çok şey yaptı ve bunu burada, New York’ta yaptı. Bu şehirde ve ötesinde meydana gelen o müzikal patlamanın baş temsilcilerindendi. Bu benim için olağanüstü bir zevk ve onur, çünkü 1970’lerde ve 1980’lerde reşit olan herhangi bir bireye hitap eden birçok ses, sanatçı, müzisyen vardı ancak sadece bir Patti Smith vardı. Patti Smith, kendine has bir özgünlüğe sahipti ve bana göre başka hiçbir yerde rastlamadığınız başka bir özgünlüğe sahipti, etrafımızdaki tüm girdapları kesip daha derin gerçekleri konuşabilme yeteneğine...”
Patti Smith: Keşke ben de New York’a anahtarımı verebilseydim
Patti Smith ise, “Keşke ben de New York’a anahtarımı verebilseydim, şehrimiz hakkında bu hislere sahibim. Tüm meydan okumalarına ve zorluklarına rağmen –ve benim gibi oldukça gezgin biri için- dünyanın en renkli şehri olmaya devam ediyor. Bu onura 75 yaşında sahip olmak, önümüzdeki 25 yıl için daha da sabırsızlanmamı sağlıyor” ifadelerini kullandı.