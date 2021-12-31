https://tr.sputniknews.com/20211231/putin-rusya-tacikistan-ortak-bolgesel-hava-savunma-sistemi-anlasmasini-onayladi-1052278504.html

Putin, Rusya-Tacikistan Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi Anlaşması'nı onayladı

Putin, Rusya-Tacikistan Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi Anlaşması'nı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile Tacikistan'ın ortak bölgesel hava savunma sistemi kurmasını öngören anlaşmayı onayladı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T00:25+0300

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dünya

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vladimir putin

tacikistan

taliban

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Tacikistan'a Taliban tehdidiyle mücadele konusunda destek vermeye hazır olduğunu birçok kez dile getiren Rusya, bu konuda önemli bir adım daha attı.Putin, Rusya ile Tacikistan arasındaki Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi Kurulması Anlaşması'nı imzalayarak onayladı.Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi Anlaşması'nın yürürlüğe konulmasına ilişkin federal yasa, Putin'in attığı imzayla resmen yürürlüğe girdi.Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, anlaşmanın onaylanmasının Rusya'nın çıkarlarına tamamen uygun olduğunu belirterek ortak bölgesel hava savunma sisteminin askeri güvenliğin sağlanması üzerinde olumlu etki yaratacağını ifade etti.

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rusya, vladimir putin, tacikistan, taliban