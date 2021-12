https://tr.sputniknews.com/20211231/putinden-yeni-yil-mesaji-zorluklarla-karsilastik-ama-onlarla-mucadele-etmeyi-ogrendik--1052299135.html

Putin’den yeni yıl mesajı: Zorluklarla karşılaştık ama mücadele etmeyi öğrendik

Putin’den yeni yıl mesajı: Zorluklarla karşılaştık ama mücadele etmeyi öğrendik

Rusya Devlet Başkanı Putin, yılbaşı mesajında Rus halkını geleceğe dair olumlu değişim umutlarının birleştirdiğini, zorluklarla karşılaştıklarını ancak... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:31+0300

2021-12-31T16:31+0300

2021-12-31T16:36+0300

rusya

yeni yıl

tebrik

mesaj

pandemi

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052299415_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a276e635912f6f7d6556fb4ff514099d.jpg

Rusya lideri Vladimir Putin, Rus halkına hitaben yaptığı açıklamada, “Rusya’nın saygıdeğer vatandaşları, değerli dostlarım! 2021 yılı sona eriyor, çok kısa süre sonra bizi geleceğe götürecek. Evet, her gün, her dakika, her saniye bu oluyor, ancak yılbaşını kutlarken zamanın durmak bilmeyen geçişini daha net bir şekilde hissediyoruz, hayatın önemli bir eşiği olarak yılbaşını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. “Hepimizi şu anda önümüzdeki olumlu değişimlere dair umutlar birleştiriyor” diyen Putin, Rusya’nın muazzam tehditlerle karşı karşıya kaldığını, ancak Rus halkının böyle zorlu koşullarda yaşayıp sorunları çözmeyi öğrendiğini belirtti. Yeni yıl için en büyük dileğinin sağlık, bilim, sanat ve her türlü başka alanda başarı olduğunu kaydeden Putin, “Her evde olabildiğince fazla mutlu olay olsun. Yeni aileler kurulsun, yeni çocuklar dünyaya gelsin, her biri sağlıklı, akıllı, dürüst ve özgür olsun. Tüm kalpler sevgiyle dolsun, bu sevgi belirlediğimiz hedefler ve sevdiklerimiz, büyük ve tek anayurdumuz uğruna en yüksek tepeleri fethetmemiz için ilham olsun” ifadelerini kullandı. “En büyük hedefimiz halkın refah ve hayat kalitesini artırmak. Bu görevlerin yerine getirilmesi Rusya’yı daha güçlü kılacak. Vatanımızın daha fazla gelişmesi ve refaha kavuşmasını ancak birlikte sağlayabiliriz” açıklaması da yapan Putin, ülkenin ekonomisinin kısa süre içinde canlandırmayı başardıklarını, ancak hala çözüme kavuşturulması gereken konular olduğunu ekledi. Putin, “En önemlisi de geçen yıl içinde karşılaştığımız tüm sorunları birlikte atlattık. Zorda kalanları koruduk. Öncelikle de yaşlılar ve çocuklara, Rusya’nın geleceğini yetiştiren ailelere destek verdik. Ülkemiz ve vatandaşlarımızın güvenliğini, ulusal çıkarlarımızı çok sağlam ve sürekli olarak savunduk” diye açıklamalarını tamamlarken, pandemi sırasında hayatını kaybedenlere desteklerini iletti. Putin, bugün çalışmak zorunda olan askerler, doktorlar ve sürücülerin yeni yılını ayrıca tebrik etti.

https://tr.sputniknews.com/20211230/putinden-erdogana-yeni-yil-tebrigi-1052254086.html

https://tr.sputniknews.com/20211230/perulu-samanlardan-putin-ve-bidenin-portreleriyle-ayin-ukrayna-krizinin-bitmesi-icin-dua-ettiler-1052275081.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, yeni yıl, tebrik, mesaj, pandemi, koronavirüs