https://tr.sputniknews.com/20211231/putinden-yeni-yil-mesaji-zorluklarla-karsilastik-ama-onlarla-mucadele-etmeyi-ogrendik--1052299135.html
Putin’den yeni yıl mesajı: Zorluklarla karşılaştık ama mücadele etmeyi öğrendik
Putin’den yeni yıl mesajı: Zorluklarla karşılaştık ama mücadele etmeyi öğrendik
Rusya Devlet Başkanı Putin, yılbaşı mesajında Rus halkını geleceğe dair olumlu değişim umutlarının birleştirdiğini, zorluklarla karşılaştıklarını ancak... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:31+0300
2021-12-31T16:31+0300
2021-12-31T16:36+0300
rusya
yeni yıl
tebrik
mesaj
pandemi
koronavirüs
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Rusya lideri Vladimir Putin, Rus halkına hitaben yaptığı açıklamada, “Rusya’nın saygıdeğer vatandaşları, değerli dostlarım! 2021 yılı sona eriyor, çok kısa süre sonra bizi geleceğe götürecek. Evet, her gün, her dakika, her saniye bu oluyor, ancak yılbaşını kutlarken zamanın durmak bilmeyen geçişini daha net bir şekilde hissediyoruz, hayatın önemli bir eşiği olarak yılbaşını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. “Hepimizi şu anda önümüzdeki olumlu değişimlere dair umutlar birleştiriyor” diyen Putin, Rusya’nın muazzam tehditlerle karşı karşıya kaldığını, ancak Rus halkının böyle zorlu koşullarda yaşayıp sorunları çözmeyi öğrendiğini belirtti. Yeni yıl için en büyük dileğinin sağlık, bilim, sanat ve her türlü başka alanda başarı olduğunu kaydeden Putin, “Her evde olabildiğince fazla mutlu olay olsun. Yeni aileler kurulsun, yeni çocuklar dünyaya gelsin, her biri sağlıklı, akıllı, dürüst ve özgür olsun. Tüm kalpler sevgiyle dolsun, bu sevgi belirlediğimiz hedefler ve sevdiklerimiz, büyük ve tek anayurdumuz uğruna en yüksek tepeleri fethetmemiz için ilham olsun” ifadelerini kullandı. “En büyük hedefimiz halkın refah ve hayat kalitesini artırmak. Bu görevlerin yerine getirilmesi Rusya’yı daha güçlü kılacak. Vatanımızın daha fazla gelişmesi ve refaha kavuşmasını ancak birlikte sağlayabiliriz” açıklaması da yapan Putin, ülkenin ekonomisinin kısa süre içinde canlandırmayı başardıklarını, ancak hala çözüme kavuşturulması gereken konular olduğunu ekledi. Putin, “En önemlisi de geçen yıl içinde karşılaştığımız tüm sorunları birlikte atlattık. Zorda kalanları koruduk. Öncelikle de yaşlılar ve çocuklara, Rusya’nın geleceğini yetiştiren ailelere destek verdik. Ülkemiz ve vatandaşlarımızın güvenliğini, ulusal çıkarlarımızı çok sağlam ve sürekli olarak savunduk” diye açıklamalarını tamamlarken, pandemi sırasında hayatını kaybedenlere desteklerini iletti. Putin, bugün çalışmak zorunda olan askerler, doktorlar ve sürücülerin yeni yılını ayrıca tebrik etti.
https://tr.sputniknews.com/20211230/putinden-erdogana-yeni-yil-tebrigi-1052254086.html
https://tr.sputniknews.com/20211230/perulu-samanlardan-putin-ve-bidenin-portreleriyle-ayin-ukrayna-krizinin-bitmesi-icin-dua-ettiler-1052275081.html
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Putin’den yeni yıl mesajı: Zorluklarla karşılaştık ama mücadele etmeyi öğrendik
16:31 31.12.2021 (güncellendi: 16:36 31.12.2021)
Rusya Devlet Başkanı Putin, yılbaşı mesajında Rus halkını geleceğe dair olumlu değişim umutlarının birleştirdiğini, zorluklarla karşılaştıklarını ancak mücadele etmeyi öğrendiklerini söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Rus halkına hitaben yaptığı açıklamada, “Rusya’nın saygıdeğer vatandaşları, değerli dostlarım! 2021 yılı sona eriyor, çok kısa süre sonra bizi geleceğe götürecek. Evet, her gün, her dakika, her saniye bu oluyor, ancak yılbaşını kutlarken zamanın durmak bilmeyen geçişini daha net bir şekilde hissediyoruz, hayatın önemli bir eşiği olarak yılbaşını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Hepimizi şu anda önümüzdeki olumlu değişimlere dair umutlar birleştiriyor” diyen Putin, Rusya’nın muazzam tehditlerle karşı karşıya kaldığını, ancak Rus halkının böyle zorlu koşullarda yaşayıp sorunları çözmeyi öğrendiğini belirtti.
Yeni yıl için en büyük dileğinin sağlık, bilim, sanat ve her türlü başka alanda başarı olduğunu kaydeden Putin, “Her evde olabildiğince fazla mutlu olay olsun. Yeni aileler kurulsun, yeni çocuklar dünyaya gelsin, her biri sağlıklı, akıllı, dürüst ve özgür olsun. Tüm kalpler sevgiyle dolsun, bu sevgi belirlediğimiz hedefler ve sevdiklerimiz, büyük ve tek anayurdumuz uğruna en yüksek tepeleri fethetmemiz için ilham olsun” ifadelerini kullandı.
“En büyük hedefimiz halkın refah ve hayat kalitesini artırmak. Bu görevlerin yerine getirilmesi Rusya’yı daha güçlü kılacak. Vatanımızın daha fazla gelişmesi ve refaha kavuşmasını ancak birlikte sağlayabiliriz” açıklaması da yapan Putin, ülkenin ekonomisinin kısa süre içinde canlandırmayı başardıklarını, ancak hala çözüme kavuşturulması gereken konular olduğunu ekledi.
Putin, “En önemlisi de geçen yıl içinde karşılaştığımız tüm sorunları birlikte atlattık. Zorda kalanları koruduk. Öncelikle de yaşlılar ve çocuklara, Rusya’nın geleceğini yetiştiren ailelere destek verdik. Ülkemiz ve vatandaşlarımızın güvenliğini, ulusal çıkarlarımızı çok sağlam ve sürekli olarak savunduk” diye açıklamalarını tamamlarken, pandemi sırasında hayatını kaybedenlere desteklerini iletti.
Putin, bugün çalışmak zorunda olan askerler, doktorlar ve sürücülerin yeni yılını ayrıca tebrik etti.