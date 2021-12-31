https://tr.sputniknews.com/20211231/rus-checkmate-savas-ucagi-ihracat-listesinde-ilk-sirada-yer-aldi-1052281382.html

Rus Checkmate savaş uçağı, ihracat listesinde ilk sırada yer aldı

Rus Checkmate savaş uçağı, ihracat listesinde ilk sırada yer aldı

Rosoboroneksport, 2021’de yabancı müşterilere sunulan beş yeni yerli silah türünü açıkladı. İlk sırayı 5. nesil hafif avcı uçağı Checkmate aldı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-31T03:03+0300

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savunma

rusya

rosoboroneksport

aleksandr miheyev

ihracat

checkmate

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Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’an yapılan açıklamada, 2021’de yabancı müşterilere sunulan beş yeni yerli silah türü arasında 5. nesil hafif avcı uçağı Checkmate’ın ilk sırayı aldığı belirtildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Rosoboroneksport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyey, "2021 yılında yabancı müşterilere sunulan ilk 5 ihracat örneği arasında, MAKS ve Dubai Airshow’da sergilenen Checkmate hafif taktik uçağı, Rusya ve yurt dışında tanıtımı yapılan Orion E keşif ve saldırı insansız hava aracı (SİHA), çok namlulu roketatar sistemi TOS-2, Kalaşnikof AK-19 ve S-350E Vityaz uçaksavar füzesi sistemi yer aldı" ifadelerini kullandı.Miheyev, 2021'de küresel silah piyasasının pandemi koşullarına büyük ölçüde adapte olduğunu belirterek, Rosoboroneksport'un 17 uluslararası sergiye katıldığını kaydetti.Rusya devlet savunma sanayii şirketi Rostec bünyesindeki Suhoy Tasarım Bürosu tarfından geliştirilen Checkmate, ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.Kendini radarlardan gizleyebilen tek motorlu Checkmate jeti, ses hızının 2 katı hıza ulaşabiliyor. Jetin menzilinin 3 bin kilometre olduğu ve 7 bin 400 kilogram cephane taşıyabileceği ve karada, denizde ve havada aynı anda 6’ya kadar hedefi vurabileceği belirtiliyor.Amerikan F-35 Lightning II ve İsveç yapımı JAS-39 Gripen ile rekabet edeceği ifade edilen jetin fiyatınınsa 25-30 milyon dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211220/rusyanin-insansiz-checkmate-savas-ucagi-2021in-en-onemli-havacilik-projeleri-arasinda-gosterildi-1051941853.html

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