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Rus Stratejik Füze Kuvvetleri 2022'de 200'den fazla tatbikat gerçekleştirecek
Rus Stratejik Füze Kuvvetleri 2022'de 200'den fazla tatbikat gerçekleştirecek
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nin 2022 yılında 200'den fazla tatbikat gerçekleştireceği bildirildi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T02:20+0300
2021-12-31T02:20+0300
savunma
rusya
tatbikat
füze
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin gelecek yıl çeşitli seviyelerde 200’den fazla tatbikat yapacağı belirtildi.Açıklamada, “Toplamda, 12'si füze birliklerinin katılımıyla gerçekleşecek komuta ve personel tatbikatı olmak üzere, çeşitli seviyelerde 200'den fazla tatbikat yapılacak. En kapsamlısı, Stratejik Füze Kuvvetleri komutanlığı komisyonu tarafından Yasnenskiy ve Novosibirsk füze birlikleri ile yürütülen komuta ve personel tatbikatları olacak. Bu tatbikatlara askeri bölge kuvvetlerine bağlı birlikler ve araçlar katılacak” denildi.Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı, 2019 Aralık ayında, Avangard hipersonik savaş başlığına sahip kıtalararası balistik füzelerle donatılan ilk alayın Orenburg şehri yakınlarında göreve başladığını duyurmuştu.Bakanlık, 20 Mach'ın üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilen kanatlı planörlü stratejik füze sistemi Avangard’ın, ABD füze savunma sisteminin Avrupa’da konuşlandırılmasına etkili bir yanıt olacağını belirtmişti.Avangard stratejik füze sistemleri, geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebiliyor.Avangard’ın UR-100N UTTH kıtalararası balistik füzelere yerleştirilen savaş başlıkları, daha sonra halihazırda dünyanın en güçlü kıtalararası balistik füzesi olan Voyevoda'nın yerini alacak olan Sarmat kıtalararası füzelere yerleştirilecek.
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rusya, tatbikat, füze

Rus Stratejik Füze Kuvvetleri 2022'de 200'den fazla tatbikat gerçekleştirecek

02:20 31.12.2021
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Fotoğraf bankasına girRusya Pasifik Filosu Günü
Rusya Pasifik Filosu Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nin 2022 yılında 200'den fazla tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin gelecek yıl çeşitli seviyelerde 200’den fazla tatbikat yapacağı belirtildi.
Açıklamada, “Toplamda, 12'si füze birliklerinin katılımıyla gerçekleşecek komuta ve personel tatbikatı olmak üzere, çeşitli seviyelerde 200'den fazla tatbikat yapılacak. En kapsamlısı, Stratejik Füze Kuvvetleri komutanlığı komisyonu tarafından Yasnenskiy ve Novosibirsk füze birlikleri ile yürütülen komuta ve personel tatbikatları olacak. Bu tatbikatlara askeri bölge kuvvetlerine bağlı birlikler ve araçlar katılacak” denildi.
Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı, 2019 Aralık ayında, Avangard hipersonik savaş başlığına sahip kıtalararası balistik füzelerle donatılan ilk alayın Orenburg şehri yakınlarında göreve başladığını duyurmuştu.
Bakanlık, 20 Mach'ın üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilen kanatlı planörlü stratejik füze sistemi Avangard’ın, ABD füze savunma sisteminin Avrupa’da konuşlandırılmasına etkili bir yanıt olacağını belirtmişti.
Avangard stratejik füze sistemleri, geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebiliyor.
Avangard’ın UR-100N UTTH kıtalararası balistik füzelere yerleştirilen savaş başlıkları, daha sonra halihazırda dünyanın en güçlü kıtalararası balistik füzesi olan Voyevoda'nın yerini alacak olan Sarmat kıtalararası füzelere yerleştirilecek.
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