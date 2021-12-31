https://tr.sputniknews.com/20211231/rusya-federal-tibbi-biyoloji-ajansi-kovid-19-asisi-konvasel-2022nin-baslarinda-tescil-edilebilir-1052300493.html

Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı: Kovid-19 aşısı 'Konvasel' 2022'nin başlarında tescil edilebilir

Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı: Kovid-19 aşısı 'Konvasel' 2022'nin başlarında tescil edilebilir

Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yeni Rus aşısı Konvasel’in... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T17:17+0300

2021-12-31T17:17+0300

2021-12-31T17:18+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs aşısı

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, St. Petersburg Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği Kovid-19 aşısı Konvasel’in 2022’nin ilk çeyreğinde tescil edilebileceğini söyledi.FMBA’nın Konvasel aşısıyla ilgili bir rapor sunmayı planladığını kaydeden Skvortsova, “İlk aşılamadan itibaren 6 aylık bir gözlem süresi gerekiyor. Buna göre, Ağustos-Eylül aylarında aşılamaya başladığımız kişileri gözlemleme ihtiyacı nedeniyle ilk çeyreğin sonunu beklemek gerekecek” dedi.Skvortsova ayrıca, St. Petersburg Aşı ve Serum Enstitüsü temelinde oluşturulan rekombinant ilaçlar tesisinin her türlü GMP standartlarını karşıladığını ve yılda 30 milyon doz aşının rahatlıkla üretilebilmesine imkan verdiğini kaydetti.St. Petersburg Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü uzmanları, Haziran 2021'de aşının klinik öncesi araştırmalarını tamamlayarak güvenliği, immünojenisitesi ve koruyucu potansiyelini kanıtlamıştı.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V, dünyada tescil edilen ilk aşı olmuştu.Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal aşının klinik denemeleri için gönüllülerin belirlenmesi çalışmalarının 15 Ocak’ta başlayacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211230/rdif-sputnik-v-tabanli-nazal-asi-2022-yilinin-ilk-ceyreginde-piyasaya-surulecek-1052240694.html

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rusya, koronavirüs aşısı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v