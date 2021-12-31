Kremlin: ‘Türk dünyası haritasının’ merkezi Rusya'nın Altay bölgesi olmalıydı

21 Kasım 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ nin bir görüşmelerinde ‘Türk dünyası haritasıyla’ poz vermiş olmalarının sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Türk dünyasının’red tarihsel olarak Rusya’nın Altay bölgesinde bulunduğunu söylediği merkezinin bu haritada belirtilmemiş olmasına üzüldüğünü ifade etti: "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum.”





