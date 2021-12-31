Rusya - Türkiye ilişkilerinde zorlu görüşmelerin olduğu ‘uzlaşı yılı’: 2021
Soğuk Savaş döneminde SSCB ülkelerine karşı askeri ittifak oluşturmak adına kurulan NATO’nun üyesi Türkiye’nin Rusya ile farklılıklara rağmen güçlenen işbirliği, iki ülkenin son yıllardaki ilişkilerinin alameti farikası. Eylül ayında Soçi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Görüşmelerimiz bazen zor geçiyor ancak her seferinde uzlaşı bulabiliyoruz” sözleri de Türk-Rus ilişkilerinin tam da bu yönüne işaret eder nitelikteydi.
Daha sonraysa yıl sonuna doğru gerçekleşen bir basın toplantısında, dünya liderleriyle ilişkileri sorulduğunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini andığı iki kişiden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktı.
Ocak
Putin ile Erdoğan telefonda Dağlık Karabağ’ı ve aşı üretim planlarını görüştü
13 Ocak 2021 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılındaki ilk telefon görüşmelerinde, Dağlık Karabağ'daki çatışmasızlığı izleyecek Rus-Türk Ortak Merkezi'ni ve koronavirüs aşısı üretim planlarını istişare etti.
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Bakan Koca, Rus Büyükelçi Yerhov ile görüştü: 'Sputnik V aşısı başta olmak üzere işbirliklerimizi değerlendirdik'
19 Ocak 2021 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Koca, görüşmeye ilişkin olarak "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki işbirliklerimizi değerlendirdik" paylaşımında bulundu.
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Rusya'nın domates ihracatına uyguladığı kota 250 bin tona yükseltildi
20 Ocak 2021 - Türkiye Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın Türkiye’den domates alımına yönelik uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı.Türkiye’nin savaş uçaklarının 2015'de hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus savaş uçağını düşürmesi nedeniyle ilişkilerin kopma noktasında olduğu dönemde, Rusya Türkiye’den domates alımını tamamen durdurmuştu. İlişkilerin normalleşmesiyle bu yasak aşamalı olarak kaldırıldı.
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Rusya, Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi için Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladı
22 Ocak 2021 - Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Türkiye’de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı.
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Dağlık Karabağ için kurulan Rus-Türk Ortak Merkezi faaliyete başladı
30 Ocak 2021 - Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020'de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanıyor.
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Şubat
Medvedev: Karabağ'daki Rus-Türk Ortak Merkezi, bölgede ortak istikrarın bir unsuru
1 Şubat 2021 - Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi izleyecek olan Rus-Türk Ortak Merkezi'nin bölgede 'uzun vadeli politikanın bir unsuru' olarak değil, ortak istikrarın bir unsuru olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
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Rusya: Rus ve Türk askerler Karabağ’daki durumu 7/24 izliyor
6 Şubat 2021 - Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus-Türk Ortak Merkezi'ndeki askerlerin Dağlık Karabağ’daki durumu insansız hava araçları ile 7/24 izlediklerini belirtti. Yetkililer bölgede çatışmasızlık hâlinin bozulmadığını da kaydetti.
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Büyükelçi Samsar ve Rus yetkililer, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok trenini Kaluga'da karşıladı
9 Şubat 2021 - Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Rusya'daki varış noktasına ulaştı. Yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı Rusya'ya götüren tren için Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rus yetkililerin katılımıyla karşılama töreni yapıldı.
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Rusya ve Türkiye askerleri, İdlib’de ortak devriye eğitimi yaptı
11 Şubat 2021 - Rusya ve Türkiye askerleri, Mart 2020'de Rus ve Türk liderlerin görüşmesi sırasında alınan doğrultusunda düzenlenen devriyelerin verimliliğini artırmak için Suriye’nin İdlib vilayetindeki Sarakib kentinde ortak devriye eğitimi gerçekleştirdi.
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Rusya Büyükelçiliği: Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz
16 Şubat 2021 - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız" mesajı verdi.
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Türk Dışişleri'nden Soçi'deki Suriye konulu Astana görüşmeleriyle ilgili açıklama: Ayrılıkçı gündemler reddedildi
17 Şubat 2021 - Türkiye Dışişleri Bakanlığı, pandeminin başlangıcından beri Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen ilk Astana formatındaki görüşmeyle ilgili açıklamasında, 'Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlerin' reddedildiğini vurguladı.
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Moskova, Tahran ve Ankara’dan İsrail'e Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısı
17 Şubat 2021 - Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye’nin İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.
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Erdoğan ve Putin: Suriye’deki terörist gruplara taviz verilmeyecek
18 Şubat 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki durum ile Türkiye’ye Rus aşılarının tedarik olasılığını istişare etti. Suriye’deki terörist gruplara taviz verilmeyeceği vurgulandı.
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MART
Türkiye, Rus turistlerin favori tatil destinasyonu oldu
3 Mart 2021 - Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin yeni tip koronavirüs salgını ortamında kış sezonunda tüm yurt dışı destinasyonlar arasından en çok Türkiye'de tatil yapmayı seçtiğini belirtti.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin NATO savunma sistemine entegre edilmeyeceğini açıkladı
8 Mart 2021 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin, "Karar bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
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Karlov suikastı davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
9 Mart 2021 - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli Putin ve Erdoğan tarafından atıldı
10 Mart 2021 - Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin video konferansla katıldı. Erdoğan "Bu devasa projeyi Türk-Rus işbirliği sembollerinden biri olarak görüyoruz" dedi. Putin de "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni dönem başlıyor" ifadesini kullandı.
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Lavrov: Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'deki ayrılıkçılık girişimleriyle mücadele etme konusunda mutabakat sağladı
11 Mart 2021 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, Katar ve Rusya'nın Suriye'nin komşularını tehdit eden Suriye'deki ayrılıkçılık girişimleriyle mücadele etme konusunda mutabakat sağladığını söyledi.
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Rusya-Türkiye-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak açıklama: Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemez
11 Mart 2021 - Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı. Yapılan ortak yazılı açıklamada, Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine dair kanaatler belirtildi.
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Duma Başkanı Volodin: Türkiye ile ticarette yerel para birimlerinin kullanımını artırıyoruz
11 Mart 2021 - Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın dolara olan bağımlılığını sürekli olarak azalttığını, Türkiye ve Çin’le ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını sistematik bir şekilde artırdıklarını kaydetti.
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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
25 Mart 2021 - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüklerini belirterek "Karşılıklı bütün farklılıkları, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik. Bu konuda karşılıklı birtakım tedbirler almamız gerektiği konusunda mutabık kaldık" dedi.
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NİSAN
Zaharova, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda sorumlu bir yaklaşım sergileyeceğini umduklarını söyledi
9 Nisan 2021 - Kanal İstanbul Projesi nedeniyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin feshedilebileceğine dair tartışmalara Moskova da dahil oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin alternatifi bulunmadığını ve Türkiye'nin bu sözleşmeye uyum konusunda sorumlu bir yaklaşım sergileyeceğini umduklarını söyledi.
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Putin, Erdoğan ile görüşmesinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemini vurguladı
9 Nisan 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önem taşıdığını vurguladı.
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Kremlin: Türkiye'yle hava ulaşımını kısıtlama kararı, bu ülkedeki Kovid-19 vakalarındaki keskin artışa dayanıyor
13 Nisan 2021 - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararını Türkiye'de Kovid-19 vakalarının keskin biçimde artması nedeniyle aldığını söyledi.
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Karlov davasında gerekçeli karar açıklandı: ‘Mevlüt Altıntaş kripto örgüt mensubu’
19 Nisan 2021 - Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada kararın gerekçesi açıklandı. Kararda suikastı FETÖ’nün MİT ve Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan örgüt üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği, Mevlüt Altıntaş’ın FETÖ tarafından özel olarak seçilerek eğitilen, kripto örgüt mensubu olduğu vurgulandı.
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Rusya, Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma yaptı
26 Nisan 2021 - Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi. Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise “Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır" dedi.
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Türkiye, Rusya'dan 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaştı
28 Nisan 2021 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'dan 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Sputnik V aşısının acil kullanım onayı içinse son aşamaya gelindiğini söyleyen Koca, “Aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından altı ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı” dedi.
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MAYIS
Putin ve Erdoğan, Türkiye'de Sputnik V aşısının ortak üretimini konuştu
5 Mayıs 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye'de Sputnik V aşısının ortak üretimini görüştü, ayrıca Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri de değerlendirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin'i görüştü
12 Mayıs 2021 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Ersoy, Moskova'da Rus heyetle görüştü
17 Mayıs 2021 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Golikova ile bir araya geldi.
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Rosatom’un Kovid-19 sonrası komplikasyonların tedavisi için geliştirdiği cihaz Türkiye’de denenecek
18 Mayıs 2021 - Türkiye’deki sağlık merkezlerinin Rusya'da geliştirilen, Kovid-19 sonrası komplikasyonları olan hastaların tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılan ‘Tianoks’ adlı nitrojen monoksit üretme cihazını deneyeceği bildirildi.
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Rusya Dışişleri: Türk hükümetinin Kırım Tatarlarının haklarıyla ilgili endişeleri konjonktürel nitelik taşıyor
21 Mayıs 2021 - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk hükümetinin Kırım'daki azınlıkların haklarıyla ilgili endişelerinin konjonktürel nitelik taşıdığını söyledi.
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Lavrov: Kiev’i Kırım konusunda cesaretlendirmenin Rusya’nın bütünlüğüne kastetmek olduğunu Türkiye’ye açıkça söylüyoruz
24 Mayıs 2021 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yı Kırım konusunda cesaretlendirmeyi, Rusya’nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer gördüklerini Türkiye’ye son derece açık bir biçimde ilettiklerini belirtti.
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Türk İlaç, Rus KoviVak koronavirüs aşısının geliştiricisi ile mutabakat zaptı imzaladı
26 Mayıs 2021 - Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketinin, Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ı geliştiren Çumakov Enstitüsü ile bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi. Söz konusu anlaşmanın, Türk şirketinin KoviVak satın almasını içeren kontratın önünü açan bir adım olduğu kaydedildi.
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Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den domates ithalatı kotasını artırdı
31 Mayıs 2021 - Rusya Tarım Bakanlığı, 2016’da uçak krizi nedeniyle durdurulan ve uzun müzakereler sonrasında 2017’de yeniden başlayan Türkiye'den domates ithalatının kademeli olarak yükselttiği kotasını yüzde 20 oranında artırılarak, mevcut 250 bin tondan 300 bin tona çıkardı, ilgili talimatname regulation.gov.ru portalında yayınlandı.
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HAZİRAN
Rusya'dan ‘Türkiye'deki S-400 uzmanlarının geri gönderildiği' iddiasına yalanlama geldi
3 Haziran 2021 - Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'de bulunan Rus S-400 uzmanlarının geri gönderilmesi iddialarını yalanlayarak "Daha önceden onaylanan takvime göre yapılacak" açıklamasında bulundu.
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Moskova: Türkiye'nin, Rusya'yla yaptığı askeri-teknik iş birliğini, ABD’nin baskısıyla gözden geçirdiğine tanık olmadık
4 Haziran 2021 - Rusya’nın askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTS’nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’nin, ABD’nin baskısıyla Rusya ile iş birliğini yeniden değerlendireceğine ya da değiştireceğine dair kendilerine bir bildirimde bulunmadığını söyledi.
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St. Petersburg'da imzalar atıldı: Rönesans, Rusya'da doğalgaz işleme tesisi inşa edecek
5 Haziran 2021 - Türk inşaat şirketi Rönesans'ın iştiraki Renaissance Heavy Industries, Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga'da Rus ve Alman şirketiyle birlikte yeni bir doğalgaz işleme tesisi inşa edecek.
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Rus Atomflot ile İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, nükleer buzkıranlar için yüzer liman anlaşması imzaladı
8 Haziran 2021 - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) bünyesindeki Atomflot şirketi ile İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, Rus tarafının nükleer buzkıranları için yüzer liman inşa edilmesini öngören anlaşmayı imzaladı.
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Türk şirketi, Rusya'nın ilk lüks aracı Aurus'un en büyük lokal tedarikçisi oldu
9 Haziran 2021 - Coşkunöz Holding, Rusya'nın ilk lüks segment araç projesi olan Aurus otomobillerinin üretiminde ana üreticiler arasında yer alarak, en büyük lokal tedarikçi oldu. CEO Erdem Acay, projenin prestij açısından büyük anlam taşıdığını söyledi. Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov ise yeni yatırım çerçevesinde ihracatı hedeflediklerini kaydetti.
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, uzay roketi yapımında Rusya- Türkiye işbirliği ihtimaline işaret etti
18 Haziran 2021 - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay işlemlerinde kullanılacak füze geliştirme konusunda Rusya’yı potansiyel bir partner olarak gördüklerini ifade etti.
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ATOR, Türkiye turlarında talep patlaması yaşandığını açıkladı
20 Haziran 2021 - Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'yle uçuşların yeniden başlatılacağının duyurulmasının ardından Türk sahillerine yönelik turlarda beklentilerin çok üzerinde bir talep patlaması yaşandığını vurguladı.
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Uçuş kısıtlamasının iptali sonrası Rusya'dan ilk turist kafilesi Türkiye’ye geldi
22 Haziran 2021 - Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirdi. Rusya'nın 2 aydır uyguladığı ve 22 Haziran itibarıyla sona eren uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün 'turizmin başkenti' Antalya'ya geldi.
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Seferlerin yeniden başlaması ardından ilk charter uçak, St. Petersburg’dan Antalya için havalandı
22 Haziran 2021 - Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması ardından Antalya’ya ilk charter uçuşun, St. Petersburg’daki Pulkovo havalimanından yapıldığı belirtildi.
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Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı, Rus yatırımcıların Bodrum'a 83 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu
28 Haziran 2021 - Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rus yatırımcılar tarafından Bodrum'da 83 milyon dolar yatırımla bir spor ve eğlence kompleksinin hayata geçirileceğini açıkladı.
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Lavrov ve Çavuşoğlu Antalya’da görüştü
30 Haziran 2021 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bugün Antalya’da gerçekleştirilen ikili görüşme sona erdi ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Bakanlar, görüşme başlamadan iki ülkenin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
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TEMMUZ
Rus Aeroflot’a bağlı şirketler, Türkiye’ye uçuşlarını artırdı
2 Temmuz 2021 - Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot’a bağlı Pobeda ve Rossiya şirketleri, 22 Haziran’dan itibaren Türkiye uçuşları ile ilgili yasağın kalkmasının ardından temmuz ayı itibarıyla Türkiye’ye gerçekleştirdiği uçuşların sayısını artırdı.
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Rusya Hava Taşımacılığı Ajansı, 13 Rus kentinden daha Türkiye'ye uçuşa izin verdi
5 Temmuz 2021 - Rusya'nın yeni tip koronavirüs gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlattığı uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesinin ardından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, 12 Temmuz’dan itibaren 13 Rus kentinden daha Türkiye’ye uçuşa izin verileceğini bildirdi.
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Rusya, İran ve Türkiye’den Suriye’de işbirliği açıklaması geldi
8 Temmuz 2021 - Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin 2. gününde yapılan açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de IŞİD başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.
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Rusya, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için Be-200 amfibi uçağı gönderdi
8 Temmuz 2021 - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılması için Rus donanmasına ait Be-200 amfibi uçağını Türkiye’ye gönderdiği bildirildi.
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Türkiye, Rus tur operatörlerinin en çok satış yaptığı yer oldu
14 Temmuz 2021 - Rusya’dan uçuşların yeniden başlatıldığı 22 Haziran’dan sonra Türkiye, tur şirketlerinin en çok satış yaptığı yerler arasında birinci sıraya yerleşerek Rus tatil beldelerini yerinden etti. Ancak ilk günlerden sonra taleplerde azalma oldu.
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'Rusya, Kuzey Kıbrıs’ı tanırsa Türkiye de Kırım’ı tanıyabilir' yorumunun sorulduğu Kremlin, ‘Pazarlığı dahi olamaz’ dedi
27 Temmuz 2021 - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ın mevcut statüsünü tanıyabileceği’ şeklindeki yorumun sorulması üstüne, Rusya’nın hiçbir bölgesinin asla pazarlık konusu olmayacağını belirtti.
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Rusya'nın buzkıran gemisi ihalesi Türk şirkete gitti
27 Temmuz 2021 - Kommersant’a göre Türk tersaneleri Rusya’da kurumların bütçeye uyum sağlamasına yardımcı olurken, Rus şirketlerle devlet siparişleri konusundaki rekabette giderek daha fazla kazanan taraf oluyor. Türk Sefine Tersanecilik şirketi 18 MW kapasiteli bir buzkıran gemisi inşa edilmesi amacıyla Rosmorreçflot’un açtığı ihaleye fiyat veren tek yer oldu.
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AĞUSTOS
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü
3 Ağustos 2021 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreç ele alındı.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü
3 Ağustos 2021 - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, ‘görüşmede Suriye’ye ilişkin son gelişmelerin, sahadaki durumun, Anayasa Komitesinin faaliyetlerinin ve mültecilerin dönüşünün’ ele alındığını bildirdi.
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Türkiye ile Rusya, Haseke'nin su ve elektrik sorununun çözülmesi konusunda anlaştı
8 Ağustos 2021 - Türk ve Rus askeri yetkilileri, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, harekat ile Haseke bölgesinde yaşanan su ve elektrik kesintilerinin çözüme kavuşması için Resulayn'da bir araya geldi. Allouk su ile Makbura elektrik dağıtım istasyonlarında ortak inceleme yapan Türk ve Rus yetkililer, sorunun çözüme kavuşması için el sıkıştı.
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Roseksimbank, Akkuyu NGS için koruma sistemi üretecek olan Tyajmaş’a 4.5 milyar rublelik kredi açtı
10 Ağustos 2021 - Rusya İhracat Merkezi, Roseksimbank’ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için koruma sistemi üretecek olan Tyajmaş şirketine neredeyse 4.5 milyar ruble (526 milyon TL) tutarında kredi açtığını bildirdi.
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Kuzey Star, Rus işveren için iki buzkıran geminin inşaatını üstlendi
11 Ağustos 2021 - Rus Kommersant gazetesi, İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi’nin Rus devlet şirketi Rosmorport için toplam maliyeti 18.5 milyar ruble (yaklaşık 2.2 milyar TL) olan iki adet çift yakıtlı buzkıran gemi inşa edeceğini yazdı.
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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 5'i Rus, 3'ü Türk 8 kişi hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 - Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk temsilci olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusça ve Türkçe yayınladığı taziye mesajında "Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" ifadesine yer verdi.
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Kırım’dan Türkiye’ye çağrı yapıldı: Ukrayna hükümetinin düzenlediği Kırım Platformu zirvesini boykot edin
20 Ağustos 2021 - Kırım parlamentosu ve etnik topluluklarından temsilciler Ankara’ya Kırım Platformu gibi yarımada ile ilgili Rusya karşıtı etkinliklere katılmama çağrısında bulundu.
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Bodrum Belediye Başkanı ‘Ağaçlandırılacak ormanlar, düşen BE-200 mürettebatının anısını yaşatacak’ dedi
20 Ağustos 2021 - Sputnik’e konuşan Bodrum Belediye Başkanı Aras “Bodrum'da yaşanan yangınlarda yanmış ve önümüzdeki dönemde tekrar ağaçlandırılacak ormanlar, Kahramanmaraş'taki yangınla mücadele sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden BE-200 uçağının mürettebat üyeleri Rus ve Türk vatandaşlarının anısını yaşatmak adına isimleriyle adlandırılacak” dedi.
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Peskov: Rusya, Kırım'la ilgili tutumunu Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazır
25 Ağustos 2021 - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kırım'la ilgili tutumunu Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, Kırım'la ilgili gerçek durumu daha fazla anlatma konusunda sabırlı olduğunu ifade etti.
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Rusya, Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabileceklerini duyurdu
25 Ağustos 2021 - Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabileceğini ancak bunu kendine zarar vermeden yapacağını söyledi.
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EYLÜL
Kovid kısıtlaması sonrası Türkiye'ye uçak seferlerini yeniden başlatan Rusya, 4 kentten daha uçuş izni verdi
21 Eylül 2021 - Rusya’da yeni tip koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri, Türkiye’de vaka sayılarının ciddi ölçüde artması yüzünden bir süre askıya alınan uçak seferlerinin haziranda yeniden başlatılmasından sonra, dört Rus kentinden daha bu ülkeye uçuş gerçekleştirilmeye başlandığını belirtti. Rus kriz merkezi yetkililerine göre Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita kentlerindeki uluslararası havalimanlarından da artık Türkiye’ye uçak seferleri düzenlendiğini söyledi. Rusya, nisan ayında aldığı kararla 15 Nisan-21 Haziran arası Türkiye'ye uçuşlara kısıtlama uygulamıştı.
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Kremlin: Türkiye’nin Kırım’daki seçimleri tanımamasını kabul etmiyoruz, görüşlerinin değişeceğine inanıyoruz
21 Eylül 2021 - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Dışişleri’nin Kırım’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayacakları şeklindeki açıklamasına ilişkin, Rusya’nın bunun gibi açıklamaları kabul etmeyeceğini belirtti, Ankara’nın zamanla Kırım’la ilgili görüşünü değiştireceğini umduklarını kaydetti.
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Türk İlaç, 50 milyon doz Sputnik Light üretimi için yetkilendirildi
22 Eylül 2021 - Türk İlaç yetkilileri, Sputnik haber ajansına açıklamasında, sadece bir doz şeklinde uygulanan Rus koronavirüs aşırı Sputnik Light’ın Türkiye’de üretimi konusunda ‘tek yetkili’ olarak belirlendiklerini söyledi. Söz konusu yetkinin kendilerine, Sputnik Light’ın Rusya’daki üreticisi olan Chemrar Group Firması tarafından verildiğini kaydeden yetkililer, söz konusu anlaşma kapsamında Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. olarak ayda 50 milyon doz üreteceklerini belirtti.
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Rusya, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke oldu
25 Eylül 2021 - Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, Rusya’nın Türkiye’ye turist akışı bakımından ilk sırada yer aldığını, ağustos ayında bu ülkedeki tesislerde tatil yapan neredeyse her dört turistten birinin Rusya’dan geldiğini açıkladı. Bu, koronavirüsün yayılımı nedeniyle nisan-haziran aylarında durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlatılması sonrası, Türkiye’nin kısa süre içinde yeniden Rus turistlerin bir numaralı tercihi olduğu anlamına geliyor.
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İstanbul’da Rusya ve Türkiye’den temsilcilerin katılımı ile kültürlerarası iletişim toplantısı düzenlendi
28 Eylül 2021 - İstanbul’da Rusya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına nelerin yapılabileceğinin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan isimler arasında Rusya’nın uluslararası insani ilişkiler ajansı Rossotrudniçestvo’nun Başkan Yardımcısı Dmitriy Polikanov, Türkiye Kültür ve Türk Bakanlığı Telif Hakları Koruma Dairesi Müdürü Ziya Taşkent de yer aldı. Bir dizi kültürel atölye çalışmasının da düzenlendiği toplantılar kapsamında Rus müzik toplulukları da performans sergiledi.
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Putin ile Erdoğan, pandemi dönemindeki ilk yüz yüze görüşmelerini Soçi’de gerçekleştirdi
29 Eylül 2021 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Bu, pek çok ülkeye yayılan Kovid-19'un pandemik bir hastalık ilan edilmesinden beri iki liderin gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşmeydi. Putin görüşmede, Türkiye ile yaşadıkları görüş ayrılıklarına atıfla, “Görüşmelerimiz her zaman kolay geçmiyor, ancak olumlu sonuçlarla bitiyorlar. Zira kurumlarımız uzlaşı bulabiliyor” vurgusu yaptı. Erdoğan da Rusya ile Türkiye’nin ‘ilişkilerinin güçlenmesinin büyük faydaları olduğunu’ söyledi ve Suriye’de barışın da iki ülkenin ilişkilerine bağlı olduğu mesajını verdi. Liderlerin baş başa gerçektirdiği görüşme üç saate yakın sürdü.
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Kremlin: Soçi zirvesi yapıcıydı, gerekliydi ve tam zamanda yapıldı
30 Eylül 2021 - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerine ilişkin, “Görüşme, oldukça yapıcıydı, gerekliydi ve tam zamanda yapıldı, her iki taraf için de yararlı oldu” açıklamasını yaptı. Peskov Soçi zirvesi sırasında, Türkiye ile Suriye’nin İdlib bölgesine ilişkin daha önce vardıkları anlaşmalar doğrultusunda, terörist unsurların İdlib’den çıkarılması gerektiğine vurgu yapıldığını aktardı. Kremlin Sözcüsü, Avrupa’nın yeni bir enerj krizinin içinde bu dönemde, Türkiye’nin TürkAkım sayesinde enerji güvenliği konusunda endişe yaşamadığını da ifade etti.
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Erdoğan, Rusya ile ‘ikinci ve üçüncü nükleer santrallerde’ işbirliği yapılabileceğinin sinyalini verdi
30 Eylül 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, Akkuyu’nun ardından Türkiye’nin ‘ikinci ve üçüncü nükleer santrallerini de birlikte inşa etme’ olasılığını ele aldıklarını kaydetti. Erdoğan’ın ‘ikinci ve üçüncü santraller’ açıklamasına, Rusya’nın nükleer enerji sektöründen Türkiye ile işbirliğini genişletmeye hazır olduklarına dair açıklamalar geldi. Ancak bu yeni işbirliği olasılıkları, henüz projeye dahi dönüştürülmüş değil. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesini Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom yürütüyor.
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EKİM
Ankara'da Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi açıldı
2 Ekim 2021 - Cumhuriyet dönemi Türkiye-Rusya ilişkilerine dair fotoğraflar ile Ankara ve Gelibolu hatıralarının yer aldığı Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi, törenle ziyarete açıldı. Sovyet döneminde yetişen sanatçıların eserleri ve cumhuriyet döneminde gelişen diplomatik ilişkilere dair fotoğrafların yer aldığı müzenin açılışına, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar katıldı. Büyükelçi Yerhov açılış töreninde, müzenin, ‘Rus-Türk ilişkilerinin, dostluğunun ve işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına’ inandığını söyledi.
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Rusya: Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptığımız anlaşmanın tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacağız
4 Ekim 2021 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle Suriye’nin İdlib bölgesine ilişkin yaptıkları anlaşmanın her şartıyla uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. Lavrov’un atıf yaptığı anlaşma, Türkiye’nin, İdlib’deki teröristler ile muhalif olarak tanımlanabilecek grupları birbirinden ayırmasını içeriyor. Bunun yapılmaması, İdlib’de terörist grupların varlığının sona erdirilememesine neden oluyor. Lavrov söz konusu açıklamasında şunları söyledi: “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor. Dahası, Suriye ordusu ve Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar.”
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Rosatom, Türkiye ile yeni nükleer santraller konusunda ‘işbirliğine hazırız’ açıklaması yaptı
4 Ekim 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin inşasını ele aldıkları yönündeki açıklamasını takiben, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’dan işbirliğini genişletmeye hazır olduklarına dair bir açıklama yapıldı. Rosatom’un basın dairesi, "Türk partnerlerimizle işbirliğimizi genişletme olanaklarını görüşmeye her zaman açığız. Rosatom, öncü teknolojilere sahip olan, nükleer sektörde 75 yıldan fazla deneyimi bulunan ve yeterli işgücü, üretim ve finans kaynaklarını bünyesinde taşıyan bir şirket" açıklamasını yaptı.
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Türkiye ile Rusya, Ortak Turizm Eylem Planı’nı imzaladı
12 Ekim 2021 - Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmede ‘Ortak Turizm Eylem Planı’ adlı bir belge imzaladı. Ülkelerin herhangi birinde turistlerin yaşamı ya da sağlığı için tehlike oluşturan bir acil durum yaşanması hâlinde karşı tarafın derhal bilgilendirileceği gibi şartlar içeren söz konusu plan, Rusya ile Türkiye’nin turizm alanındaki işbirliğini düzenleyen bir dizi maddeden oluşuyor.
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Rusya, Türkiye’den alınan mandalina ve limona yönelik kontrolü artırdı
13 Ekim 2021 - Rusya’nın tüketici sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor, Türkiye’deki üreticilerden satın alınan limon ve mandalina üstündeki bitki sağlık kontrollerini artırma kararı aldı. Rospotrebnadzor yetkilileri, birtakım baktelerilerin üremesinin önüne geçilmesi adına tarımda yararlanılan pestisit isimli kimyasalın ‘haddinden yüksek düzeyde kullanıldığı şüphesiyle’ bu kararı aldıklarını açıkladı. Narenciye ürünleri, Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği ihracatın önemli kalemlerinden birisi.
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Rusya Dışişleri, olası bir Suriye operasyonu konusunda Türkiye’yi uyardı
14 Ekim 2021 - Türkiye’de ordunun Suriye’ye asker gönderme yetkisinin uzatılmasının tartışıldığı ve Ankara’dan da Suriye’nin kuzeyine yeni bir harekat düzenlenebileceğinin sinyallerinin verildiği dönemde, Rusya’dan, ‘herhangi bir askeri hazırlık yapılırken Suriye’nin toprak bütünlüğünün gözardı edilmemesi gerektiğine’ ilişkin bir uyarı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye’nin Suriye’ye yeni bir askeri operasyon düzenlemesi olasılığına ilişkin, “Başından beri olduğu gibi Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden tarafız. Bu bizim ilkesel tutumumuz, Türkiye de dahil tüm ortaklarımızla temaslarımızda bunu esas alıyoruz" açıklamasını yaptı.
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Rus Kommersant gazetesi, İBB Başkanı İmamoğlu ile röportaj gerçekleştirdi
18 Ekim 2021 - Rusya’da yayınlanan Kommersant gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. İmamoğlu’na, Türkiye’de iktidar ile ilgili tartışılan konulara dair soruların yöneltildiği röportaj, bazı kesimler tarafından ‘Rusya’nın Türkiye’deki muhalif kanatla ilgilenmeye başladığı’ şeklinde yorumlandı.
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Erdoğan’ın ‘dünya beşten büyüktür’ savı, Kremlin’in gündemine girdi
20 Ekim 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’nın da dahil olduğu beş daimi üyesi bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunduğu bir konuşmasında, söz konusu daimi üyelerden ‘bir avuç ülke’ şeklinde bahsetmesi Kremlin’in gündemine getirildi. Erdoğan’ın, “İnsanlığın kaderinin, İkinci Dünya Savaşı’nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını savunuyoruz" yönündeki ifadelerinin sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov şu yorumu yaptı: “Tüm yükü kendi üstlerine alıp dünyayı faşizmden kurtarmak adına çokça fedakarlıkta bulunan güçler için ‘bir avuç ülke’ gibi küçümseyici bir ifade kullanmak diplomasi açısından pek de kabul edilebilir değil.” Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki mevcut düzenin korunması gerektiğini söylüyor.
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Putin, Erdoğan'ın ‘dünya beşten büyüktür’ görüşüne katılmadığını açıkladı
21 Ekim 2021 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir tartışma programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dünya beşten büyüktür’ savına katılıp katılmadığının sorulması üstüne, “Hayır” yanıtını verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, söz konusu görüşünü eylüldeki Soçi zirvesi sırasında gündeme getirdiğini kaydeden Putin, Erdoğan’a bu konuda neden katılmadığını şu sözlerle anlattı: “Erdoğan kısa süre önce Rusya'ya geldi ve görüştük. Bana bununla ilgili tezini sundu. Elbette hepsini okumadım, ancak bazı fikirleri ele aldık. Bu arada Erdoğan iyi bir analist. Türkiye liderinin, bu görüşü neden savunduğu anlaşılır bir şey. Zira Türkiye'nin de (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşünüyor. (…) Erdoğan’a da söylediğim gibi, eğer daimi üyelerin haklarını ellerinden alırsak, Birleşmiş Milletler ölür.”
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Antalya’da Lev Tolstoy Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açıldı
23 Ekim 2021 - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, büyük Rus yazar Lev Tolstoy’un isminin verildiği bir park açıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Lev Tolstoy Rusya-Türkiye Dostluk Parkı’nın açılış törenindeki konuşmasında, “Rus komşularımıza iyi komşulukları için teşekkür ederim. Bu park, Rus ve Türk halklarının dostluğunun ve iş birliğinin fiziki bir görüntüsü olacak” dedi. İçinde bir Tolstoy büstünün de yer aldığı Rusya-Türkiye Dostluk Parkı, 3 bin metrekare genişliğe sahip.
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Rusya, 218 ton mandalinayı Türkiye’ye gönderdi
26 Ekim 2021 - Rusya’nın, 218 ton mandalinayı ürünlerde Akdeniz meyve sineği görülmesi üstüne Türkiye’ye geri gönderdiği belirtildi. Rusya’nın veterinerlik ve tarım ürünleri denetim servisi Rosselhoznadzor, Türkiye’den deniz yolu ile Krasnodar’a ulaşan 218 ton mandalinanın ülkeye girişine izin verilmediğini ve söz konusu ürünlerin geri gönderildiğini belirtti. Mandalinaların geri gönderilme sebebi, ürünlerde Akdeniz meyve sineği (ceratitis capitata) belirlenmiş olması olarak açıklandı. Mandalinanın da dahil olduğu narenciye ürünleri, Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği ihracatın önemli kalemlerinden biri.
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Rusya, Türkiye yapımı SİHA’ların Ukrayna’nın doğusundaki milis güçlerine karşı kullanılmasına tepki gösterdi
27 Ekim 2021 - Rusya, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda çatışmaların sürdüğü bölgede, Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarının kullanmasına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna hükümetine bu tür silahlar tedarik edilmesinin ülkenin doğusundaki istikrarsızlığı kötüleştirebileceği endişesini dile getirdi. Kremlin Sözcüsü, “Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var, ancak maalesef, bu tür silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin ülkenin doğusundaki temas hattında durumu istikrarsızlaştırabileceğine dair endişelerimiz gerçekleşiyor” dedi. Rusya’nın söz konusu tepkisi, Ukrayna ordusunun, Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar SİHA’larını ülkenin doğusundaki milis güçlerini vurmak için kullandıklarını açıklamasını izledi.
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Rosatom: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin son ünitesinin inşası için gereken lisansı aldık
29 Ekim 2021 - Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un yetkilileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü ünitesinin inşası için gerekli olan lisansı aldıklarını açıkladı. Rosatom yetkilileri, söz konusu lisansın alınmasının, ünite için nükleer güvenlik tesisleri dahil planlanan tüm inşaat çalışmalarına başlanılabileceği anlamına geldiğini belirtti. Böylelikle, dört üniteden oluşacak santralin son ünitesinin inşa çalışmalarının da önü açılmış oldu.
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Dağlık Karabağ için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi'nde 29 Ekim töreni düzenlendi
29 Ekim 2021 - Merkez’de görev yapan Rus ve Türk personelin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen törene katıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu törene Azerbaycan silahlı kuvvetleri personelinin de katıldığını kaydetti.
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kasım
Rusya, Türkiye’deki bir üreticiden limon alımını durdurdu
3 Kasım 2021 - Rusya tüketici hakları denetçisi Rospotrebnadzor, ürünlerinde yüksek miktarda pestisit bulunması nedeniyle Türkiye merkezli bir şirketten limon alımını askıya aldıklarını açıkladı. Pestisit, tarım ürünlerinin bakteriden korunması adına kullanılan bir kimyasal. Söz konusu kimyasalın kullanılmasına izin verilen oran ülkeden ülkeye değişiyor. Limonun da dahil olduğu narenciye grubu, Türkiye-Rusya ticaretinde önemli bir yer tutuyor.
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Rusya: Türkiye ile 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yapıyoruz
14 Kasım 2021 - Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi yetkilileri, Türkiye’yle, ülkenin 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardım etme konusunda görüşmeler yürüttüklerini söyledi: “Rusya, (kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda) Türkiye Cumhuriyeti’ne yardım etmeye hazır olduğunu defalarca ifade etti, şu an için bu proje konusunda görüşme aşamasında bulunuyoruz” dedi. Türkiye daha önce, bir NATO ülkesi olmasına karşın Rusya’dan S-400 savunma sistemleri aldığı gerekçesi ile F-35 programından çıkarılmıştı. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılması ardından Ankara, ‘kendi savaş uçağını yapma’ kararı almıştı.
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Rusya’nın askeri ihracat şirketi: Türkiye ile S-400 işbirliğine devam etmeye hazırız
14 Kasım 2021 - Rusya’nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un yetkilileri, ‘Rusya’nın Türk partnerleri ile S-400 savunma sistemleri konusunda işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu’ belirtti ve kararların taraflarca ortak alındığını kaydetti. Türkiye’ye yeni bir parti S-400 savunma sisteminin tedariki için ne zaman bir anlaşma imzalanabileceği ve yeni anlaşmanın teknoloji transferi içerip içermeyeceğine ilişkin soru karşısında, Rosoboronexport yetkilileri şunları söyledi: “Rosoboronexport, S-400 sistemi konusunda işbirliğini sürdürmek de dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye hazır. Tüm kararları partnerimiz ile beraber alıyoruz ve kararlarımızı, tarafların hükümetlerarası anlaşmalarına ve sözleşmeler ile belirlenen sözleşmelerine dayandırıyoruz.”
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Rusya: S-400 parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladık
15 Kasım 2021 - Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yetkilileri, S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıklarını açıkladı. Türkiye’nin S-400 anlaşması konusunda önem verdiği şartlardan birisi olan teknoloji transferi, savunma sisteminin sadece kullanımı konusunda değil, üretimi konusunda da karşı tarafa eğitim verilmesi anlamına geliyor.
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Rusya: NATO üyesi Türkiye'ye S-400 sevk etmemiz, ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer
17 Kasım 2021 - Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Genel Müdürü Sergey Çemezov, bir NATO ülkesi olan Türkiye’ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemleri sevk etmiş olmalarını ‘ABD’ye karşı kazanışmış bir zafer’ olarak tanımladı. ABD’de yayın yapan NBC televizyonuna demeç verdiği sırada, “NATO üyesi bir ülkeye silah satarak ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık yaratmaktan memnun musunuz?" şeklinde bir soru yöneltilmesi üstüne Çemezov, "Burada bir kazanandan söz edilecekse, bunun biz olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.
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Kremlin: ‘Türk dünyası haritasının’ merkezi Rusya'nın Altay bölgesi olmalıydı
21 Kasım 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ nin bir görüşmelerinde ‘Türk dünyası haritasıyla’ poz vermiş olmalarının sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Türk dünyasının’red tarihsel olarak Rusya’nın Altay bölgesinde bulunduğunu söylediği merkezinin bu haritada belirtilmemiş olmasına üzüldüğünü ifade etti: "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum.”
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Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesinde arabulucu olmamızı istedi, yardıma hazırız
25 Kasım 2021 - Rusya Dışişleri, Erivan’ın, Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde Moskova’dan arabuluculuk yapmasını istediğini doğruladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ermenistan’ın, Erivan-Ankara arasında arabuluculuk yapmamız için yardım talebinde bulunduğunu doğrulayabilirim” dedi. Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine yardım etmeye hazır olduklarını da ekledi. 27 yıldır sınırları birbirlerine kapalı olan Ermenistan ve Türkiye’nin ilişkilerindeki normalleşme sürecinin önünü, Ermeni güçlerinin, Dağlık Karabağ’daki yedi bölgeyi şiddetli çatışmalardan sonra Azerbaycan’a bırakması ve buraya Rus barış güçlerinin konuşlandırılması açtı.
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Rusya: Montrö Sözleşmesi’yle ilgili bir değişiklik Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atar
30 Kasım 2021 - Kanal İstanbul'un inşası ile Türkiye’nin, Karadeniz'de yabancı savaş gemilerinin geçişini düzenleyen Montrö Sözleşmesi’ni feshedebileceğine dair yürütülen tartışmalar Karadeniz’e kıyısı olan Rusya’nın da gündemine girdi. Söz konusu tartışmaların sorulduğu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Möntrö ile belirlenen geçiş şartlarındaki bir değişikliğin Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu: “Türk ortaklarımız montrö sözleşmesi’yle belirlenen düzene bağlılıklarını sıkı bir biçimde koruyor. Rusya da bu düzenin korunacağına inanıyor. Zira söz konusu düzenin zayıflaması, sadece bölge güvenliği ve istikrara zarar vermekle sınırlı kalmaz, Avrupa’nın güvenliği için de tehdit oluşturur.”
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ARALIK
Putin ve Erdoğan, telefonda Ukrayna’yı görüştü
3 Aralık 2021 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki milis güçlerine karşı saldırılarını artırdığı döneme denk gelen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’in telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ”Putin, Kiev'in Minsk anlaşmalarının bozulmasına yönelik yıkıcı bir çizgi izlemeye devam ettiğine dikkat çekti. Bayraktar tipi silahlı insansız hava araçlarının kullanılması da dahil Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışma bölgesindeki provokatif eylemleri bunu doğruluyor. Kiev'in Donbass'a güç yoluyla müdahale etme girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi.”
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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi, Ulyanovsk’u ziyaret etti
4 Aralık 2021 - Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde faaliyet yürüten Türk şirketleri ve eğitim merkezlerini ziyaret etti. Samsar’ın bir araya geldiği Ulyanovsk Valisi Aleksey Russkih, Türkiye ile ticari ilişkilerin önemine vurgu yaparak, bölgede faaliyet gösteren Türk şirketlerine gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
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Rusya ve Türkiye, Kamışlı'da 210. ortak devriyelerini gerçekleştirdi
6 Aralık 2021 - Rus ve Türk güçlerin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Kamışlı'da ortak devriye gerçekleştirdikleri belirtildi. Türkiye ve Rusya, 2019’da Soçi’de vardıkları mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriyeler gerçekleştiriyor. Söz konusu mutabakatın imzalanması, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmasını izledi.
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Kremlin, Yunanistan’a ‘Rusya’yla işbirliğinin geliştirmenin formülünü’ verdi: Türkiye’yi örnek alın
8 Aralık 2021 - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunanistan’da yayın yapan ANT1 televizyonuna demecinde, Moskova-Atina ilişkilerinin nasıl daha ileri seviyeye taşınabileceğine dair bir soru karşısında, bunun formülünün Türkiye ile ilişkilerinde olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü şunları söyledi: “NATO üyesi olmasına rağmen, Türkiye ile çok ileri düzeyde askeri ve teknik işbirliğine sahibiz. Türkiye’yle karşılıklı ikili projeler planlıyoruz, çünkü onlar, NATO üyeliğine rağmen karar alma konusunda oldukça bağımsız. Çünkü bu onların ulusal çıkarlarına uygun.”
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ATOR: Türkiye'yi 10 ayda yaklaşık 4.4 milyon Rus turist ziyaret etti
8 Aralık 2021 - Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine dayandırdığı açıklamasına göre, 2021’in ilk 10 ayında Türkiye’yi yaklaşık 4.4 milyon Rus turistler ziyaret etti. Bu süreçte, Rusya, Türkiye’ye turist akışında liderliğini korudu. Bu, Türkiye’nin ocak-ekim döneminde Rus turistlerin bir numaralı tercihi olduğu anlamına geliyor.
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Kremlin: Türkiye'ye ikinci parti S-400 sevkiyatı gerçekleştirmeyi umuyoruz
9 Aralık 2021 - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’ye ikinci bir S-400 savunma sistemi sevkiyatı yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üstüne, “Türk partnerlerimizle belirli bir anlaşmaya sahibiz ve bunu yapmayı umuyoruz” dedi. Rusya ile Türkiye’nin, S-400 savunma sistemi sevkiyatına ilişkin yaptığı anlaşma, ikinci bir parti sipariş etmesi hâlinde Türkiye’ye teslim önceliği verileceği anlamına gelen bir opsiyon maddesi içeriyor. Ancak Türkiye’ye ikinci parti savunma sistemi tedarikine ilişkin yeni bir anlaşma, sene boyunca süren görüşmelere rağmen 2021’de imzalanmadı.
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Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’ye geldi
11 Aralık 2021 - Kırım’dan büyük bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin Türkiye ile insani ilişkileriyle ilgili bir toplantı için Türkiye’ye geldi. Ankara’da gerçekleşen toplantıya, Kırım lideri Sergey Aksenov’un uluslararası ilişkiler danışmanı Ervin Musayev de katıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım’daki Kırım Tatarlarının Türkiye’deki yurttaşları ile insani ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirileceğini söylediği söz konusu toplantı için, “Eminim ki bu toplantı, Kırım Tatarlarının kitlesel olarak baskılandığı şeklindeki mit karşısında ikna edici bir argüman olma özelliği taşıyacaktır” dedi.
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Kremlin: Putin ile Erdoğan’ın dostane ilişkileri, güç ihtilaflarda dahi diyalog kurma imkanı veriyor
17 Aralık 2021 - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü işbirliğinin kolay olmadığını, ancak tarafların her seferinde karşılıklı olarak ‘kabul edilebilir çözümler’ bulmayı başardığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ‘dostane ilişkiler bulunduğunu, bunun da zorlu ihtilaflarda dahi diyalog kurma ve barışçıl çözüme yönelme imkanı sunduğunu’ vurguladı.
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2016’da hayatını kaybeden Rus Kızılordu Korosu üyelerini anmak için Ankara’da sergi açıldı
18 Aralık 2021 - Bir uçak kazası sonucu 2016’da hayatını kaybeden Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu üyeleri, Ankara’da gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ile anıldı. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi fotoğrafçı Mehmet Çallı’nın 2010 yılında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Alexandrov Rus Kızılordu Korosu Anma Fotoğraf Sergisi’nin açılışına çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı.
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Rusya Büyükelçisi Karlov, Ankara’da suikasta kurban gitmesinin 5. yılında anıldı
19 Aralık 2021 - Başkent Ankara’da bir sergi ziyareti sırasında 5 yıl önce silahlı bir saldırıya uğrayıp yaşamını yitiren dönemin Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği binasında düzenlenen bir törenle anıldı. Karlov’un Ankara’da, o anda görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmesi, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından önemli sınavlarından biri oldu. İki ülke arasındaki işbirliği, bu sınavı hasar görmeden atlattı.
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Çavuşoğlu ‘Türk-Rus dostluğunu bozmak isteyenler hüsrana uğradı’ dedi
19 Aralık 2021 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dönemin Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikasta kurban gitmesinin üstünden 5 yıl geçmiş olması nedeniyle Rus haber ajansı RİA Novosti’ye verdiği demeçte, suikastin asıl amacının Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Karlov’un kaybı, Rus halkını olduğu kadar, halkımızı ve ülkemizi derinden üzmüştür” dedi.
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Rusya, Türkiye'deki bazı üreticilerden biber, nar ve üzüm alımını askıya aldı
20 Aralık 2021 - Rusya’nın tüketici sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor, Türkiye’deki bazı şirketlerin ürünlerinde fazla miktarda pestisit bulunması nedeniyle biber, nar ve üzüm sevkiyatlarını askıya aldı. Pestisit, tarım ürünlerinde bakteri üremesinin önüne geçilmesi adına kullanılan bir kimyasal. Ancak bu kimyasalın kullanılmasına izin verilen oran, ülkeden ülkeye değişiyor.
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İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi
20 Aralık 2021 - Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu binasında, 19 Aralık 2016’da görev başındayken suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bir konser düzenlendi. Rusya büyükelçisini anma törenine Türkiye’de yaşayan Ruslar, diplomatik temsilcilik çalışanları, iş dünyasın temsilcileri katıldı. Konuklar, Karlov’u bir dakikalık saygı duruşuyla andı.
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Rusya: Türkiye tarafı İdlib’deki yükümlülüklerini yerine getirmedi
21 Aralık 2021 - Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Astana üçlüsünün Suriye konulu görüşmelerinin düzenlendiği Nursultan’daki açıklamasında, “Türk partnerlerimizle kuzeydeki, kuzeybatıdaki durumu düzeltmek için sıkı temas halindeyiz. Türk tarafı tüm yükümlülüklerini yerine getirmedi, ancak bu sürece aktif şekilde katkıda bulunmak istediklerini görüyoruz” dedi. Lavrentyev, ‘Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması için gerekli önkoşulların mevcut olduğunu’ ifade etti. Lavrentyev’in atıf yaptığı anlaşma, Türkiye’nin, İdlib’deki teröristler ile muhalif olarak tanımlanabilecek grupları birbirinden ayırmasını içeriyor.
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Rusya’dan Türkiye’ye 4.5 milyonu aşkın turist geldi
27 Aralık 2021 - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre 2021’in ilk 11 ayında Rusya’dan Türkiye’ye 4 milyon 555 bin turist geldi. Böylelikle Rusya, 2021 yılında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke oldu. Ocak-Kasım aylarına ait verilere göre Rus turistler bu dönemde Türkiye’ye gelen tüm turistlerin yüzde 20’sini oluşturdu.
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Putin, Erdoğan’ın yeni yılını kutladı
30 Aralık 2021 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılını kutladı. Erdoğan’a ilettiği yeni yıl mesajında, 2021’de pandemiye karşın başta enerji, ticaret ve askeri-teknik alanlarındaki işbirliği olmak üzere ikili ilişkilerin gelişmesi adına ‘pek çok yapmayı başardıklarını’ kaydeden Putin, ‘bu verimli işbirliğinin 2022’de de devam edeceğinden şüphesi olmadığını’ ifade etti.
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