Rusya’nın devlet uzay turizmi programının Batılı özel şirketlerden farkları neler?

9 Aralık 2021 - Rusya’nın federal uzay ajansı Roscosmos’un uzay turizmi uçuşlarına ara verdiği dönemde SpaceX gibi Batılı özel şirketler, bu alanı doldurmuş gibi görünse de iki tarafın programları arasında ciddi farklar bulunuyor. Rusya turistleri yörüngede iki haftaya kadar kalmaları için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderirken, Batılı şirketlerin ‘yörünge altı uçuş’ ismi altında çok kısa süreli uzay seyahatleri pazarlıyor olması bu farklardan sadece biri.