Rusya, pandeminin ikinci yılında yerde de gökte de durmadı:
Uzay, spor, sağlıkta ilklere imza attı
Dünyanın koronavirüs pandemisinin getirdiği yeni yaşam biçimine adapte olmaya çalıştığı, ‘yeni normal’ olarak isimlendirilen bu dönemde Rusya, yeryüzünde de uzayda da bir dizi başarı elde etti. Koronavirüse karşı koruyucu yeni aşılar geliştirmesi, Tokyo Olimpiyatları’nda kazanılan madalyalarla pek çok ilke imza atmış olması, sinema tarihinin uzayda çekilen ilk filminin çekimlerini tamamlaması ve 2010’da uzay turizmini durdurması ardından sahaya yeniden geri dönerek yörüngeye bir turist göndermesi bunlardan sadece bazılarıydı.
Ocak
Rusya’nın başkentinde ülkenin ilk uçan-taksi prototipi tanıtıldı
28 Ocak 2021 - Rusya’nın başkenti Moskova’da ülkenin ilk uçan-taksi prototipi görücüye çıkarıldı. Geliştirici şirket Hover’ın yöneticileri, boyut olarak sıradan bir otomobilden farkı olmayan fakat yaktığı benzin açısından çok daha ekonomik bir seçenek olan bu araçların 2025’ten önce yaygınlaşmasını beklemediklerini söyledi.
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Rusya'da bilim insanları, virüslere karşı yüzde 100’e yakın koruma sağlayan maske filtresi geliştirdi
29 Ocak 2021 - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tıbbı maskeler günlük yaşamın parçası olmayı sürdürürken, Rusya Bilimler Akademisi Krasnoyarsk Bilim Merkezi’ndeki bilim insanları virüslere karşı neredeyse yüzde 100 koruma sağlayabilen, değiştirilebilir maske filtreleri geliştirdi. Söz konusu filtreler, 100 nanometreden daha küçük bulaşıcı parçacıkları yakalayabilen bir teknolojiye sahip. Bu teknoloji sayesinde solunumu güçleştirmeden çok küçük parçacıkları dahi filtreleyebiliyorlar.
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Şubat
Rus kozmonotun ‘yassılaşan Ay’ videosu defalarca izlendi
3 Şubat 2021 - Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli olduğu sırada, yansıyan ışığı nedeniyle Ay’ın yassılaşarak uzay boşluğunda eriyormuş gibi göründüğü bir video paylaştı. Kozmonotun sosyal medyasında paylaştığı görüntüler defalarca izlendi. Kud-Sverçkov, uzayda geçirdiği 184 günün ardından nisan ayında dünyaya geri döndü.
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Kalaşnikof ‘Z kuşağını hedefleyen’ akıllı tüfek geliştirdi
9 Şubat 2021 - Dünyanın en çok kullanılan tüfeklerinden birisi olan AK-47'nin yaratıcısı Kalaşnikof şirketi, telefonlar ile senkronize edilebilen bir akıllı tüfek geliştirdiklerini belirtti. MP-155 Ultima ismini verdikleri akıllı tüfeğin, klasik silahlara göre daha geniş bir kitle için cezbedici olacağına inandıklarını söyleyen Kalaşnikof yöneticileri, Z kuşağının da hedef kitleleri içinde yer aldığını kaydetti.
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Rusya’nın üçüncü koronavirüs aşısı KoviVak kullanım için onaylandı
20 Şubat 2021 - Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen üçüncü aşı KoviVak, ülkenin sağlık otoritesi tarafından onaylandı. Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak, Rusya’da geliştirilen ilk iki koronavirüs aşısından farklı olarak, virüsün genetik kod parçalarını değil, virüsün kendisini içeriyor. Fakat aşı ile vücuda enjekte edilen bu virüsün, enfekte etme özelliği bulunmuyor. KoviVak aşısının etki oranıysa yüzde 80.
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MART
Gorbaçov, en uzun yaşayan Sovyet lider olarak tarihe geçti
2 Mart 2021 - SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov, 90 yaşına girdi ve böylelikle en uzun yaşayan Sovyet lider olarak kayıtlara geçti. Eski SSCB lideri, koronavirüs pandemisi nedeniyle doğum gününü yakın arkadaşları ile video-konferans yöntemiyle bir araya gelerek kutladı.
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Rusya, Ay'da ortak bir uzay istasyonu inşa etmek için Çin’le anlaştı
9 Mart 2021 - Uzaya 1961'de ilk insanı gönderen Rusya, Çin ile Ay'da ortak bir uzay istasyonu kurmayı planladıklarını açıkladı. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay Dairesi, Ay'ın yörüngesinde deneysel araştırma tesisi oluşturmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu anlaşmanın imzalanması, Rusya’nın ilk insanlı uzay uçuşunun 60. yıldönümününe denk geldi.
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Rusya yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filmi, Avrupa ve Afrika'nın en sevilen üç çocuk markası arasına girdi
22 Mart 2021 - Rusya yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filmi, küresel pazar araştırması ajansı Kidz Global’ın bir araştırmasına göre Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da en sevilen üç çocuk eğlence markasından biri hâline geldi. Onlarca ülkede yayınlanan Maşa ile Koca Ayı’nın Türkiye’de de geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor.
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Sputnik V, dünyada adı en çok bilinen koronavirüs aşısı hâline geldi
24 Mart 2021 - İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov'un çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiği bir kamuoyu yoklaması, Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının, Dünya’da adı en çok bilinen aşı olduğunu gösterdi. Tanınırlık bakımından Sputnik V aşısını, Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca’nın koronavirüs aşıları izledi.
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Rusya’nın üçüncü koronavirüs aşısı kullanıma girdi
25 Mart 2021 - Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen üçüncü aşı KoviVak, paketleme işlemi yapılarak resmen halkın kullanımına sokuldu. KoviVak’ın, Rusya’nın yaygın aşılama programına eklenmesiyle, ülkede koronavirüse karşı toplum bağışıklığı oluşturulmasında önemli bir adım daha atılmış oldu.
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NİSAN
Putin, Rusya’nın yeni insanlı Ay misyonu ve Mars yolculuğuna onay verdi
12 Nisan 2021 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ay’a gerçekleştireceği yeni bir insanlı uçuşa ve bir Mars misyonuna onay verdi. Bu uçuşların ne zaman gerçekleştirileceği tam olarak belirlenmemiş olsa da, söz konusu uzay yolculukları için nükleer enerji ile çalışacak taşıma modülleri üstünde çalışmalar başladı.
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Gagarin’in uçuş talimatları yayınlandı
12 Nisan 2021 - Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin’in 60 sene önce gerçekleştirdiği uzay yolculuğu için hazırlanan talimatlar, Rusya’da bir gazete tarafından yayınlandı. Söz konusu belgede, Gagarin’in uzay giysisini nasıl giyeceğinden, Vostok uzay mekiğini nasıl çalıştırcağına kadar bir dizi ayrıntılı talimatın yer aldığı görüldü.
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Rusya, kendi uzay istasyonunun yapımına başladı
18 Nisan 2021 - Rusya’nın federal uzay ajansı Roscosmos, ülkenin kendi uzay istasyonunun ilk modülünün yapımına başlandığını duyurdu. Rusya’nın kendi uzay istasyonunun yapımını 2025’te tamamlayıp yörüngeye yerleştirmesi planlanıyor. Rusya aynı yıl Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacak.
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Rusya, yörüngeye firesiz 58 roket fırlatarak uzayda rekor tazeledi
27 Nisan 2021 - Rusya, uzay çalışmaları alanında, modern tarihinde neredeyse 30 sene önce elde ettiği bir rekoru tazeledi: Dünya’nın yörüngesine iki buçuk sene içindeki 58. başarılı roket fırlatışını gerçekleştirdi. Hiçbir fire verilmeden yapılan bu fırlatışların çoğu ile uzaya onlarca uydu yerleştirilmiş oldu.
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Rusya, Ay’a hayvan göndermek için uzay aracı geliştirme çalışmalarına başladı
28 Nisan 2021 - Rusya’da bilimsel bir araştırma çerçevesinde Ay’a hayvan gönderilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ülkenin federal uzay ajansı Roscosmos, Ay’a hayvan gönderilmesinde kullanılacak uzay aracının geliştirilmesi için resmi bir talimat oluşturdu. Söz konusu bilimsel araştırmada, uzay yolculuğunun hayvanlar üstündeki etkileri incelenecek.
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Dünyada bir ilk: Rusya, hayvanları Kovid-19’dan koruyacak ilk aşıyı üretti
30 Nisan 2021 - Yeni tip koronavirüs Sars-Cov-2’den hayvanları korumak için Rusya’da geliştirilen Carnivac-Cov aşısının birinci partisi üretildi. 17 bin dozdan oluşan söz konusu parti, dünyada hayvanları yeni tip koronavirüsten koruması adına üretilmiş ilk aşıları içeriyor. Rus bilim insanları, Carnivac-Cov aşısının tehlikedeki hayvan türlerini koruyabileceğine ve virüs mutasyonlarının da önüne geçeceğine inandıklarını belirtiyor.
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MAYIS
Moskova’da, Sovyetler’in Naziler karşısındaki zaferinin 76. yılı kutlandı
9 Mayıs 2021 - Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi birliklerine karşı elde ettiği zaferin 76. yıldönümü, Rusya’nın başkenti Moskova’daki geleneksel askeri geçit töreniyle kutlandı. Rusya lideri Vladimir Putin törendeki konuşmasında, “Nazizme karşı kazanılan zaferin Sovyet halkına ait olduğunu her zaman hatırlayacağız” vurgusunu yaptı.
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Kırım Tatarlarının sürgününün 77. yılında anma törenleri düzenlendi
18 Mayıs 2021 - Kırım Tatarlarının Sovyetler Birliği dönemindeki sürgününün üzerinden 77 yıl geçmiş olması nedeniyle Kırım’da bir dizi anma düzenlendi. O dönem Nazi işgalcileriyle işbirliği yapmakla suçlanan Kırımlı Tatarların sürgünü 18 Mayıs 1944’te başlamıştı. Kırım’ın 2014’te düzenlenen referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanması ardından, Kırım Tatarlarının sürgün dönemindeki mülkiyet kayıplarının telafi edilmesi adına bir dizi düzenleme yapıldı.
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Rusya’da evcil hayvanlara yeni tip koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı
26 Mayıs 2021 - İnsandan insana bulaşan fakat hayvanları da enfekte edebildiği bilinen yeni tip koronavirüs Sars-Cov-2’ye karşı Rusya’da hayvanlar için geliştirilen Carnivac-Cov aşısı ülkedeki veteriner kliniklerinde evcil hayvanlara uygulanmaya başladı. Carnivac-Cov, dünyada hayvanları yeni tip koronavirüsten koruması adına üretilmiş ilk aşı.
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HAZİRAN
Rusya’da hidrojen yakıtı ile çalışan Aurus marka otomobil geliştirildi
1 Haziran 2021 - Rusya’da hidrojen yakıtı ile çalışan Aurus marka otomobilin tasarımı tamamlandı. Böylelikle Rusya’nın yerli otomobil projesi Aurus, üst sınıf otomobiller içinde hidrojen motorlu seçeneği olan tek araç markası hâline geldi. Aurus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’de yeniden seçilmesi ardından yemin törenine bu otomobille gelmiş olması nedeniyle basında bazen ‘Putin’in limuzini’ olarak anılıyor.
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St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda 52 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı
5 Haziran 2021 - St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) Organizasyon Komitesi Sekreteri Anton Kobyakov, forum süresince 3 trilyon 800 milyar rublelik (52 milyar dolar) 800’ü aşkın anlaşma imzalandığını söyledi. SPIEF, Rusya’da düzenlenen en önemli ekonomi forumlarından birisi.
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Rusya’nın Karadeniz’deki tatil beldeleri maksimum doluluğa ulaştı
15 Haziran 2021 - Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Karadeniz’deki Rus tatil beldelerinin maksimum doluluğa ulaştığını söyledi. Rosturizm’e göre söz konusu rekor yoğunluk, dünya genelinde uygulanan koronavirüs kısıtlamaları ve sınır kapatmaların sonucu olarak Rus tatilcilerin iç turizme yönelmesinden kaynaklandı.
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Rusya’nın Sputnik aşısındaki ‘kokteyl yöntemi’ nasıl geliştirildi?
18 Haziran 2021 - Bir aşının bileşenlerinin bir diğeriyle birleştirilmesi ile daha güçlü bir karışım elde edilmesinin amaçlandığı ‘kokteyl yönteminin’ öncü ürünü olan Sputnik V’nin geliştiricileri, söz konusu yöntemle çığır açtı. Sene içinde farklı aşı geliştiricileri, bu yöntemi uyguladıkları araştırmalar yaptı. Sputnik V koronavirüs aşısıysa iki farklı vektör içeriyor olması sebebiyle türünün ilk örneği olmayı sürdürdü.
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Rusya’da Sputnik Light aşısı halkın kullanımına sunuldu
26 Haziran 2021 - Rusya’nın tek dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light, ülkedeki kliniklerde uygulanmaya başlayarak halkın kullanımına sunuldu. Söz konusu aşı, koronavirüse karşı oluşan bağışıklık tepkisini güçlendirmek amacıyla üçüncü doz aşılamada yaygın olarak kullanılıyor.
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TEMMUZ
Rus virologlar, Sputnik V aşısı hakkında yayılan bir miti çürüttü
3Temmuz 2021 - Rusya’nın önde gelen virologları, bazı kesimlerce yayılan söylentilerin aksine Sputnik V aşısının insan genomunu etkilemediğini ve içerdiği adenovirüslerin insan vücudunda çoğalma yeteneğine sahip olmadığını kaydetti. Virologlar, söz konusu virüs tipinin genetik kodları içeren DNA ile etkileşime girmesinin mümkün olmadığı vurgusunu yaptı.
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Rus bilim insanları Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurmanın yolunu buldu
19 Temmuz 2021 - Rusya’daki Ural Federal Üniversitesi’nden bilim insanları Alzheimer hastalığının gelişiminin durdurulmasında kullanılabilecek kimyasal bileşenler sentezledi. Alzheimer’ın yanından, Parkinson ve demansın ilerlemesini de durdurabileceği sanılan yöntemle ilgili araştırma, European Journal of Medicinal Chemistry dergisinde yayınlandı.
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Rus erkek artistik jimnastik takımı, Tokyo Olimpiyatları’nda çeyrek asır sonra bir ilki başardı
26 Temmuz 2021 - Tokyo Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) bayrağı altında yarışan Rus erkek artistik jimnastikçiler, takım turnuvasında altın madalya kazandı. Bu, 1996’dan beri takım turnuvasında Rus jimnastikçilerin aldığı ilk olimpiyat altın madalyasıydı.
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Rus kadın jimnastikçiler, takım yarışında ilk kez olimpiyat altın madalyası kazandı
27 Temmuz 2021 - Pandemi nedeniyle 2021’de gerçekleşen Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) bayrağı altında performans sergileyen Rus kadın artistik jimnastikçiler tarihte ilk kez takım yarışında olimpik altın madalyanın sahibi oldu.
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AĞUSTOS
Tokyo 2020’nin madalya sıralamasında beşinci olan Rus sporcular, Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı
10 Ağustos 2021 - Tokyo Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) bayrağı altında performans sergileyen ve 2004 Atina Olimpiyatları’ndan bu yana en fazla madalyayı kazanan Rus sporcular, ülkelerine geri dönüşlerinde, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlamalarla karşılandılar.
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Rusya’da beşinci yerli koronavirüs aşısına kullanım izni verildi
26 Ağustos 2021 - Rusya Sağlık Bakanlığı, Epivakkorona-N isimli yeni koronavirüs aşısının kullanımına izin verdi. Epivakkorona-N, ülkede pandeminin başından beri onaylanan beşinci yerli koronavirüs aşısı. Epivakkorona-N’in kendinden önce geliştirilen Epivakkorona’dan farkı, üretimindeki bazı teknik değişiklikler. Aşıların içeriğinde yer alan aktif maddelerse aynı.
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EYLÜL
Rus sporcular Tokyo Paralimpik Oyunları’nı dördüncülükle tamamladı
5 Eylül 2021 - Rusya takımı, 36 altın, 33 gümüş ve 49 bronz madalya kazandıkları Tokyo Paralimpik Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı. Paralimpik Oyunları’nda toplam 118 madalya elde eden Rusya takımının, ülkelerine geri dönüşte törenle karşılandı.
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Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kozmonotlar, yeni modülün montaj işlemleri için uzay yürüyüşüne çıktı
10 Eylül 2021 - Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ekibinde yer alan Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ile Pyotr Dubrov, bilimsel araştırmalar için Rusya tarafından yörüngeye gönderilen Nauka laboratuvar modülünde yapılacak teknik çalışmalar için uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. UUİ’ye monte edilen Nauka modülünde elektrik bağlantıları gibi işlemler yapan kozmonotlar, daha sonra istasyona geri döndü.
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EKİM
Rusya, uzayda çekilecek ilk filmin ekibini yörüngeye gönderdi
5 Ekim 2021 - Rusya, sinema tarihinde ilk defa uzayda film çekecek ekibi Soyuz MS-19 aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi. Filmin yönetmeni Klim Şipenko ve kadın oyuncu Yuliya Peresild, uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı kurgu filmin çekimlerini tamamlamaları ardından 17 Ekim'de Dünya'ya geri döndü.
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Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
15 Ekim 2021 - Rusya’nın başkenti Moskova’daki metro istasyonlarının hepsinde Face-pay isimli yeni bir ödeme sistemi faaliyete geçirildi. Böylelikle Moskova Metrosu, yüz tanıma sistemi ile metro bileti için ödeme yapılmasını sağlayan Face-pay’in bu denli geniş kullanıldığı ilk kent oldu.
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kasım
Putin, Dostoyevski'nin 200. doğum gününde yazarın müze evini ziyaret etti
11 Kasım 2021 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük Rus yazar Fyodor Dostoevski’nin doğumunun 200. yıl dönümünde yazarın başkent Moskova’daki müze evini ziyaret ederek anı defterine not bıraktı. Dostoyevski ile ailesinin 1821-1837 yıllarında yaşadığı evde yazarın bazı kişisel eşyaları da sergileniyor.
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‘Putin’in limuzini’ olarak anılan Aurus’un kendi markası altında üretilen jetle gökyüzüne çıkacağı açıklandı
13 Kasım 2021 - Rusya’nın ilk lüks segment otomobil markası Aurus ile Rus havacılık şirketi UAC, Suhoy Superjet’i temel alarak VIP bir jet üretecek. Aurus markası altında üretilecek bu son model uçak projesine, ‘Aurus Business Jet’ ismi verildi. Uçağın seri üretim sertifikasının 2022’de alınması bekleniyor.
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Moskova’da ‘Türk Filmleri Günleri’ düzenlendi
15 Kasım 2021 - Moskova’nın 'Beş Yıldız' sinemasında 'Türk Filmleri Haftası' gerçekleştirildi. 15 Kasım’da başlayan program kapsamında Rus seyirciler, Şampiyon, 7. Koğuştaki Mucize, Nasipse Adayız, Ahlat Ağacı, Aile gibi Türkiye yapımı filmleri Rusça altyazılı olarak izledi.
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Rusya, SSCB döneminden sonraki ilk Venüs misyonu için harekete geçti
21 Kasım 2021 - Rusya, Venüs’e yeniden bir uzay aracı göndermek için düğmeye bastı. Ülkenin federal uzay ajansı Roscosmos, şimdiye dek sadece Sovyet araçlarının iniş yaptığı Venüs’e ortak bir misyon gerçekleştirilmesi için ABD ile anlaştıklarını duyurdu. Rusya ile ABD, ilişkilerinin pek çok alanında gerginlik yaşasa da uzay alanındaki işbirliğini hep sürdürdü.
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Rusya’da çocuklar için geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısına onay çıktı
24 Kasım 2021 - Rusya’da çocuklara uygulanması için geliştirilen Sputnik M (Gam-COVID-vac M) isimli koronavirüs aşısına kullanım izni verildi. Öncüsü Sputnik V gibi Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör yöntemiyle geliştirilen aşı 12-17 yaş grubundaki çocuklara uygulanıyor.
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Yekaterinburg’ta ‘Türk Filmleri Haftası’ düzenlendi
26 Kasım 2021 - Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 26-28 Kasım tarihleri arasında 6 Türk filminin gösterildiği Yekaterinburg Türk Filmleri Haftası gerçekleştirildi. Ahlat Ağacı, 7. Koğuştaki Mucize, Nasipse Adayız, Rafadan Tayfa, Aile Arasında ve Bizim için Şampiyon filmleri etkinlik kapsamında Rus izleyiciyle buluştu.
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ARALIK
Rusya'da pembe ışık yayan bitki lambaları ülke medyasında gündem oldu
1 Aralık 2021 - Rusya’da pandemi döneminde insanların evlerine çekilmesi ile apartman dairelerinde bitki yetiştirenlerin sayısı belirgin biçimde yükseldi. Böylelikle soğuk kış şartlarında çiçeklerin hayatta kalması için pembe ışık yayan bitki lambaları kullanımı da arttı. Apartman dairelerin pencelerinden dışarıya sızan bu pembe ışıklar, pek çok kişiyi peşine takan bir gizemin parçası hâline geldiler.
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Çariçe İkinci Katerina'nın 18. yüzyılda aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı
2 Aralık 2021 - Rus İmparatorluğu’nu 1762-1796 yıllarında yöneten Çariçe İkinci Katerina’nın çiçek hastalığına karşı aşılama ile toplum bağışıklığı oluşturulmasının önemine ilişkin yazdığı 1787 tarihli mektup, Londra’daki bir açık artırmada 951 bin pound’a alıcı buldu. İkinci Katerina, valilerinden birine yazdığı söz konusu mektupta, çiçek hastalığı salgınına karşı toplumun her kesiminin aşılanmasının bir öncelik olması gerektiğini belirtiyor.
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Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı
8 Aralık 2021 - Rusya, bir Soyuz roketi ile Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa'yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderdi. Bu, Rusya’nın 2009’dan sonra uzaya ilk turist gönderişiydi. Böylelikle 2010’da uzay turizmi programını dondurma kararı alan Rusya, bu alana resmen geri dönmüş oldu. Uzay uçuşu öncesi Rusya’da yoğun bir eğitim programından geçen Japon iş insanı da UUİ’de geçirdiği 12 günün ardından Dünya’ya geri döndü.
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Rusya’nın devlet uzay turizmi programının Batılı özel şirketlerden farkları neler?
9 Aralık 2021 - Rusya’nın federal uzay ajansı Roscosmos’un uzay turizmi uçuşlarına ara verdiği dönemde SpaceX gibi Batılı özel şirketler, bu alanı doldurmuş gibi görünse de iki tarafın programları arasında ciddi farklar bulunuyor. Rusya turistleri yörüngede iki haftaya kadar kalmaları için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderirken, Batılı şirketlerin ‘yörünge altı uçuş’ ismi altında çok kısa süreli uzay seyahatleri pazarlıyor olması bu farklardan sadece biri.
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Rusya’nın 2021’deki aşı ihracatı 1 milyar doları aştı
11 Aralık 2021 - Rusya’nın 2021 yılında gerçekleştirdiği aşı ihracatı 1 milyar doları geçti. Bu denli yüksek bir aşı ihracatı, ülkede 1990’lardan beri görülmemişti. Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’nin, bu artıştaki payı rakamsal olarak şimdilik bilinmese de, ihracatın oranının bu denli yükselmesinde büyük bir etkisinin olduğu sanılıyor.
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Rusya’da pandemi başından beri görülen koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
12 Aralık 2021 - 146 milyon nüfuslu Rusya’da pandeminin başlangıcından beri görülen koronavirüs vakalarının sayısı 10 milyonu geçti. Vaka sayılarının en yoğun olarak tespit edildiği yerlerse başkent Moskova ve St. Petersburg olmaya devam etti. Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısıyla 300 bin sınırına dayanmış durumda.
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Rusya’da koronavirüse karşı aşı olanların sayısı 78 milyonu geçti
29 Aralık 2021 - Rusya’da 78 milyonu aşkın kişinin koronavirüse karşı en az bir doz aşı oldukları belirtildi. 146 milyon nüfuslu ülkede aşının her iki dozunu birden olan vatandaşların sayısıysa 77 milyonun üstüne çıktı. Ülkede toplum bağışıklığı sağlanması adına gerekli olan aşılanma oranınaysa henüz ulaşılamadı. Toplum bağışıklığının yüzde 61 seviyesinde olduğu kaydedildi.
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